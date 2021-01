Analyysi: Nokian Renkaat heruttaa bisnestä vähävelkaisena

Nokian Renkaat avasi uusimman tehtaansa Daytoniin Tenneseehen, “syvään etelään”, syksyllä 2019. Kuva: Nokian Renkaat kuvapankki, kuvaaja Tyler Johnston

Kuukauden osake

Nokian Renkaat käynnisti USA:n Daytonin tehtaan reilu vuosi sitten. Isot investoinnit ovat takana ja tuloutusvaihe edessä. Vajaan 4 prosentin osinkotuotto houkuttelee.

Nokian Renkaat on yhä pörssinoteerattu itsenäinen yhtiö, vaikka niin moni laadukas pörssiyhtiö on ostettu pois kuleksimasta joko teollisen ostajan tai pääomasijoittajan toimesta.

Parhaillaan Tikkurilasta käydään tätä taistelua. Voittaako hollantilainen Akzo Nobel, amerikkalainen PPG Industries vai joku muu. Tätä emme tiedä. Edellinen riista oli Neles, josta Valmet sai erävoiton ja painavan 29,5 prosentin omistusosuuden.

—

On silmiinpistävää, kuinka samankaltaisia Tikkurila ja Nokian Renkaat ovat luonteeltaan: terve toimiala, laadukas brändi, hyvä logistiikka, tuoteosaaminen ja markkina-asema. Nokian Renkaat operoi myös Vianor-jälleenmyynti- ja huoltoketjua omine ja partnereiden palvelupisteineen Pohjoismaissa, Venäjällä, Itä- ja Keski-Euroopassa sekä USA:n itärannikolla.

On merkille pantavaa, että valtion sijoitusyhtiö Solidium omistaa Renkaista 7,8 prosentin siivun. Solidium iski ensi kerran yhtiöön keväällä 2019. Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen kommentoi tiedotteessa tuolloin:

Nokian Renkaat on toteuttanut jo pitkään menestyksekästä niche-strategiaansa maailman rengasmarkkinoilla. Yhdysvaltojen Daytoniin rakennettavan yhtiön kolmannen tuotantolaitoksen ja Nokian tehtaan laajennusinvestoinnin myötä yhtiöllä on lupaavia kasvumahdollisuuksia edessään 2020-luvulla. Siksi uskomme, että Nokian Renkailla on erinomaiset edellytykset tuottaa arvoa osakkeenomistajilleen. Sijoituksellamme myös vahvistamme ja vakautamme kotimaista omistajuutta tässä yhtiössä.

—

Neleksen hallitusta johtaa Jukka Moisio. Hallitus kannatti Alfa Lavalin tarjousta, mutta kun Valmet sai erävoiton, Moisio jää pois Neleksen hallituksesta tämän kevään yhtiökokouksessa.

Moisio on kokenut ja meritoitunut. Hän johti pakkausvalmistaja Huhtamäkeä 2008-2019. Vuosien 2008-2009 keskimääräisestä 700 miljoonan euron markkina-arvosta Huhtamäen arvo kohosi 3,6 miljardiin maaliskuuhun 2019 mennessä.

Toukokuussa 2020 Moisio, 59, nimitettiin Nokian Renkaiden toimitusjohtajaksi. Yhtiötä oli johtanut kolme vuotta (2017-2020) Alkon johdosta siirtynyt Hille Korhonen, häntä ennen kaksi vuotta (2014-2016) Ari Lehtoranta ja ennen Lehtorantaa jopa 14 vuotta Kim Gran vuodesta 2000 vuoteen 2014.

Nokian Renkaiden arvo oli vuosituhannen vaihteessa 400 miljoonaa euroa ja 20 vuotta myöhemmin vuoden 2020 lopussa 4,0 miljardia (kurssi 28,82 e). Vuodenvaihteen jälkeen kurssi on kohonnut yli 30 euroon.

Tärkeä investointi Pohjois-Amerikkaan

Aika kuluu. Renkaat pyörii ja kuluu. Niitä pitää uudistaa. Mutta kilpailu on kovaa. Bridgestone ei enää omista merkitsevää siivua Renkaista. Arvopaperi uutisoi joulukuussa 2019 japanilaisen rengasjätin osuuden laskeneen ”kymmenen prosentin tuntumasta kolmeen prosenttiin”.

Jäteistä kilpailijoita ovat Bridgestonen lisäksi Michelin ja Continental. Nokian Renkaat on erikoistunut jälkimarkkinatoimituksiin, kun isot jätit toimittavat renkaita isoja määriä suoraan autotehtaille.

Granin kausi oli Nokian Renkaille menestystä. Lehtorannan kaudelle osui muun muassa rengastestikohu ja korjaavat toimet keväällä 2016 mutta myös tärkeän uuden tehdasinvestoinnin valmistelu.

Korhosen kaudella yhtiö toteutti uuden tehtaan rakentamisen USA:n Daytoniin, testikeskuksen rakentamisen Espanjaan ja kasvatti myös Raskaiden Renkaiden tuotantokapasiteettia Suomessa.

Pitkään hyvin menestynyt yhtiö koki myös karvaita takaiskuja tulosheikennysten johdosta. Taustasyinä ovat olleet muun muassa automarkkinoiden heikentynyt kehitys, sääolosuhteet leutoine talvineen sekä koronapandemia.

Yhdysvaltain Tennesseehen valmistunut Nokian Renkaiden kolmas tehdas on huippumoderni ja sen tuotantokapasiteetti on 4 miljoonaa rengasta. Investointi valmistui 2019 ja kaupallinen tuotanto käynnistyi tammikuussa 2020.

Uusi tuotantolaitos on Nokian Renkaiden suurin yksittäinen investointi ja maailman nykyaikaisin rengastehdas. Sen ansiosta palvelukykymme paranee Pohjois-Amerikassa huomattavasti. Kaupallinen tuotanto käynnistyi tämän vuoden tammikuussa, ja tavoitteemme on nostaa vuosituotantoa vähitellen 4 miljoonaan renkaaseen vuoteen 2023 mennessä hyödyntämällä samaa hyväksi todettua teknologiaa ja osaamista kuin Venäjän-tehtaallamme. Tämä tekee meistä aidosti kansainvälisen rengasvalmistajan ja lisää tuotannon joustavuutta, sillä voimme valmistaa kaikkia rengasmalleja ja -kokoja kaikissa kolmessa tehtaassamme. – vuosikertomus 2019

Vertailun vuoksi, Indereksen analyytikon Joonas Korkiakosken mukaan Nokian Renkaiden Venäjän tehtaan kapasiteetti on 17-18 miljoonaa rengasta ja Suomen tehtaan 3 miljoonaa rengasta. Näin ollen Dayton edustaa täydellä tuotantokyvyllä noin kuudesosaa yhtiön tuotannosta.

Korkiakoski viittaa katsauksessaan 13.1.21 volyymihyötyihin:

Koska Venäjän tuotantolaitos on sekä absoluuttisesti että suhteellisesti hyvin suuri, tulevat nämä hyödyt myös selkeimmin läpi juuri tämän yksikön kautta. Tämän takia onkin erittäin järkeenkäypää, että Nokian Renkaat on vaikeissakin kysyntäolosuhteissa pitänyt Venäjän tuotantolaitoksen käyttöasteen mahdollisimman korkealla ja sopeuttanut kapasiteettiaan ensisijaisesti matalamman kantokyvyn sekä kokonaistehokkuuden Nokian-yksikössä.

Nokian Renkaat avasi Venäjän Vsevolozhskin tehtaan Granin kaudella 2005 ja on laajentanut tuotantolaitostaan sen jälkeen. USA:n investoinnin kokoa voi arvioida karkeasti siitä, että yhtiön vuosi-investoinnit nousivat 100 miljoonan euron tasolta ensin 135 miljoonaan kaudella 2017 ja edelleen 227 ja 300 miljoonaan 2018-2019.

Liiketoiminnan jakautuminen maantieteellisesti ja yksiköittäin. Kuvaleike: Nokian Renkaat ovk 27.10.20

Viime ajan kehitys

Nokian Renkaat kärsi alkuvuonna 2020 koronapandemiasta ja sulki sen vuoksi USA:n ja Venäjän tehtaansa väliaikaisesti maalis-huhtikuussa.

Kolmoskvartaali oli torjuntavoitto. Sekä tulos että liikevaihto löivät analyytikoiden odotukset. Toimitusjohtaja Moisio toteaa katsauksessa:

Heinä-syyskuussa 2020 myyntimme vertailukelpoisilla valuutoilla kasvoi Pohjois-Amerikan ja Keski-Euroopan vauhdittamana. Henkilöautonrenkaiden liikevaihto kasvoi kaikilla alueilla paitsi Venäjällä, missä olemme menestyksekkäästi jatkaneet toimia jakelukanavan korkeiden varastotasojen alentamiseksi. Raskaat Renkaat ja Vianor säilyttivät viime vuoden vertailukauden tasonsa, mikä on hyvä saavutus epävakaassa markkinatilanteessa.

Olennaista on yhtiön keskittyminen heruttamaan investoinneistaan rahavirtaa. Yhtiön kassavirta painottuu tyypillisesti neloskvartaalille.

Nokian Renkaat on tehnyt merkittäviä investointeja viime vuosina. Investointivaihe alkaa olla pian takana, mikä parantaa liiketoimintamme vapaata rahavirtaa. Jatkossa meidän on otettava näistä investoinneista hyödyt irti parhaalla mahdollisella tavalla. Nokian-tehtaalla jatkamme raskaiden renkaiden tuotannon kasvattamista henkilöauton renkaiden tuotannon keskittyessä korkealuokkaisten premium-renkaiden ja prototyyppien valmistukseen. – Moisio, ovk 27.10.20

Yhtiö totesi viimeisen neljänneksen olevan “tyypillisesti vahva”, mutta epävarmuuden markkinoilla jatkuvan. Liikevaihto on laskenut viime vuonna arviolta 15 % rengasmarkkinoiden ollessa laskussa kaikilla yhtiön päämarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Venäjällä, Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa.

Osaketutkimusyhtiö Inderes nosti lokakuussa osakekohtaisen tuloksen ennustetta viime vuodelta 0,71 eurosta 1,06 euroon ja alkaneelta vuodelta 1,40 eurosta jopa 1,68 euroon.

Oikaistu tulos/osake tilikaudelta 2019 oli 1,81 euroa. Osinkoa yhtiö maksoi kahdessa erässä yhteensä 1,14 euroa (0,79 + 0,35). Päättyneeltä vuodelta on odotettavissa suunnilleen tai vähintään saman tasoinen osinko.

Arvostus ja riskit

Osakekurssi 18.1. oli 30,41 euroa. Kun osakemäärä on 138,2 miljoonaa, markkina-arvoksi muotoutuu 4,2 miljardia. Merkillepantavaa on, että nettovelat ovat investointivaiheen jälkeenkin vain 280 miljoonaa ja nettovelkaantumisaste maltillinen 18,5 %.

Tämä kertoo yhtiön vahvuudesta.

Nokian Renkaat on iso kansainvälinen yhtiö, jolla on Daytonin tehtaan myötä kasvun eväitä tuleville vuosille. Vuosiliikevaihto on 1,5 miljardia euroa. Yhtiöllä on 4700 työntekijää ja myyntiä 61 maassa.

Kilpailua on paitsi isojen toimijoiden myös kymmenien keskisuurten toimijoiden suunnalta. Keskittyminen korkeamman laatuluokan renkaisiin ja jatkuva tuotekehitys avittavat tilannetta.

Tuoteuutuuksia henkilöautonrenkaissa viime vuonna olivat mm. Nokian Snowproof P -talvirengas ja Seasonproof all-season -rengas Keski-Euroopan markkinoille sekä Nokian Hakka Green 3 ja Hakka Van pohjoismaisiin olosuhteiseen. Myös Raskaat Renkaat -segmentissä raskaalle kalustolle lanseerattiin uusia tuotteita.

Riskejä lyhyellä aikavälillä ovat Keski-Euroopan ja Venäjän markkinatilanteen kehitys. Toki luminen ja kylmä talvi lisää talvirengasvalmistajan kysyntää esimerkiksi Suomessa ja lähialueilla.

Pidemmän ajan riskejä ovat kilpailutilanteen, automarkkinoiden ja liikkumismuotojen kehittyminen sekä poliittiset riskit niin maiden, verotuksen, regulaation kuin autoilun hinnan kannalta. Yhtäältä hajautunut tuotanto tasaa riskejä. Yhtiö on liiketoiminnallisesti eniten riippuvainen Venäjän jättitehtaastaan.

Arvostuksen kannalta perinteinen laatuyhtiö on maltillisesti hinnoiteltu. Osinkotuotoksi kaudelta 2019 maksetulla kaksiosaisella osingolla tulee 3,7 prosenttia.

Yhtiön taloudellisia tavoitteita ovat yli 50 prosentin osinkosuhde tuloksesta, yli 5 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu ja 22 prosentin liikevoittomarginaali.

