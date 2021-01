Onko yrittäjyyttä vielä koronan jälkeen?

Useat tutkimukset osoittavat, että yksilöiden varhaiset elämänkokemukset vaikuttavat heidän käyttäytymiseensä myöhemmin elämässä. Eletyt kokemukset vaikuttavat sitä voimakkaammin, mitä vähemmän niistä on aikaa. Uskaltaako kukaan koronan vaikutukset kokenut enää hypätä yrittäjyyden pyörteisiin?

Yrittäjyys on ollut jo jonkin aikaa nousussa – on syntynyt paljon startupeja ja toisaalta ihmiset ovat halunneet olla “oman elämänsä pomoja” ja ryhtyneet freelancereiksi. Yrityksen perustaminen on ollut hyvä uravalinta.

Vaikka yrittäjyyden riskit ovat aina olleet läsnä, riskit ovat silti olleet hallittavissa. Mutta tällä hetkellä tilanne on toinen, ja jo Helsingin keskustassa kävellessään voi kuulla ihmisten puhuvan konkursseista. Tällaista ei kuullut ennen, mutta nyt epäonnistumiset ovat enemmän ihmisten mielissä.

Tilanne tuo osaltaan mieleen 90-luvun laman, jonka jälkeen yrittäjyys uravalintana oli pitkään poissa laskuista. Yrittäjyys heräili 2000-luvun alussa, mutta vasta 2010-luvulla siitä tuli uudelleen suosittua. Yrittäjyyden suosio näkyi etenkin siinä ikäryhmässä, jolla ei ole tarkkoja muistoja 90-luvun kriisistä.

Koronakriisi ei ole muuttanut syitä ryhtyä yrittäjäksi, mutta se on tuonut yrittäjyyden riskit entistä näkyvämmäksi. Yrittäjäksi ryhtyvän onkin hyvä tiedostaa, että yrittäjyys on aina riski. Sen tiedon ei saa silti antaa lamauttaa, ja sitä vastaan voi onneksi taistella hyvällä suunnittelulla.

Koronan aiheuttamien sulkujen kaltaisiin tilanteisiin on yksittäisen yrittäjän lähes mahdotonta varautua. Mutta jotain on silti tehtävissä. Erilaisilla taloudenhallintaa parantavilla ja tulevaisuuden näkymiä ennustavilla työkaluilla yrittäjä voi kurkistaa taloudelliseen tulevaisuuteensa ja varautua mahdollisiin yllättäviin tapahtumiin paremmin. Pienillä teoilla voi olla suuri merkitys kriisin alkaessa.

Ole kiinnostunut yrityksesi numeroista. Kuulostaa ehkä yksinkertaiselta, mutta seuraa oikeasti talouttasi äläkä jätä sitä vain kirjanpitäjän huoleksi. Hanki taloudenhallinnan palvelu, joka antaa sinulle selkeän näkymän kassavirtaasi ja auttaa sinua suunnittelemaan tulevaa. Kartuta puskuria. Pyri laittamaan sivuun edes pieni osa tuloistasi kuukausittain, jotta saat kerrytettyä pienen puskurin pahimman varalle. Tässä hinnoittelu on keskeisessä roolissa, joten älä alihinnoittele työtäsi.

Toisin kuin voisi luulla, uusia yrityksiä perustettiin vuonna 2020 jopa 239 enemmän kuin edellisenä vuonna. Uskon, että tämä yrittäjyyden aikakausi tulee jatkumaan kaikesta huolimatta, mutta ihmiset ovat jatkossa sopeutuvaisempia pienyrittäjyyden riskeihin.

Tuomas Toivonen

Kirjoittaja on Holvin perustaja. Holvi on vuonna 2011 perustettu yritys, joka tarjoaa taloudenhallinnan palveluja pienyrittäjille.