Tässä Wall Streetin parhaiden analyytikoiden kolme osakesuosikkia

Wall Streetin parhaiksi arvioidut kolme analyytikkoa antavat ostosuosituksen osakkeille, joissa he näkevät merkittävää nousupotentiaalia.

TipRanks on nimensä mukaisesti sivusto, joka antaa analyytikoille, sijoitusbloggaajille ja pörssiyhtiöiden sisäpiiriläisille arvosanan heidän suositustensa tuottojen perusteella. Sivusto on saanut useita palkintoja ja sen sisältöihin viitataan usein muissa sivustoissa.

TipRanks antaa osakkeille arvosanan 1-10 väliltä. Arvosana perustuu kahdeksaan eri mittariin. Näitä mittareita ovat analyytikoiden suositukset, sijoitusbloggaajien mielipiteet, hedgerahastojen, sijoittajien ja sisäpiiriläisten kaupat, uutissentimentti, tekninen kuva sekä fundamentit.

Asiantuntijat TipRanks laittaa riviin suositusten onnistumisen perusteella ja antaa tähtiarvosanan väliltä 1-5.

Yahoo Finance listasi kolme osaketta, joille Wall Streetin parhaat analyytikot tällä hetkellä antavat ostosuosituksen. Kolme parasta analyytikkoa on valittu TipRanks-sivuston rankkauksen perusteella.

ZoomInfo Technologies

TipRanks-listan kärjessä oleva Piper Sandler -yhtiön analyytikko Brent Bracelin on rankattu sivustolla täyden viiden tähden analyytikoksi. Bracelinin osakesuositusten keskimääräinen vuosituotto on ollut yli 39 prosenttia. Hänen suosituksistaan onnistuneita on ollut peräti 83 prosenttia.

Bracelinin yksi suositus on teknologiayhtiö ZoomInfo Technologies. ZoomInfolla ei ole mitään tekemistä tunnetun etäkokouspalveluyhtiö Zoomin kanssa, vaan se tarjoaa pilvipohjaisia digimarkkinoinnin, asiakashallinnan ja liidien prospektoinnin ratkaisuja. ZoomInfon ratkaisu hyödyntää tekoälyä vähentäen myyjien käytännön rutiineja.

Kolmannes vuosineljännes oli ZoomInfon ensimmäinen kvartaali pörssiyhtiönä. Vuosineljännes sujui vahvasti: liikevaihto nousi viime vuodesta 56 prosenttia 123 miljoonaan dollariin ja osakekohtainen tulos kääntyi negatiivisesta 0,02 dollariin. Kvartaalin vapaa kassavirta oli lähes 60 miljoonaa dollaria.

Brent Bracelinin mielestä ZoomInfo Technologies vahva kolmas vuosineljännes ja hyvät näkymät viimeiselle vuosineljännekselle antavat hyvän syyn olla aggressiivisesti ostolaidalla yhtiön suhteen. Yhtiöllä on kova kasvu ja kova marginaali pienellä osakkeen laskuriskillä, Bracelin arvioi.

Bracelinin mielestä ZoomInfo Techologies -yhtiön osakkeessa on 25 prosentin nousuvara tänä vuonna. Osakkeen tavoitehinta on 59 dollaria ja Bracelinin suositus on osta. Osakkeen viimeisin kurssinoteeraus on 48 dollaria.

Ichor Holdings

Needham-yhtiön analyytikko Quinn Bolton on TipRanks-listan toiseksi parhaaksi rankattu analyytikko. Hänen suosituksensa ovat tuottaneet keskimäärin 40,7 prosentin vuosituoton.

Boltonin suosikki on holdingyhtiö Ichor Holdings, jonka omistuksessa olevat yhtiöt suunnittelevat ja toteuttavat nestemäisen kaasun ja kemikaalien jakelujärjestelmiä useille eri toimialoille. Ichor tunnetaan parhaiten laitteistaan puolijohdeteollisuudelle, jossa sen ratkaisut ovat merkittävässä osassa puolijohdeteollisuuden piisirujen kustannuksista.

Puolijohdeteollisuuden piisirut ovat oleellisia komponentteja yhä enemmän digitalisoituvassa maailmassa, eikä niitä pystytä valmistamaan ilman Ichor Holdingsin valmistamia laitteita. Se antaa Ichorille merkittävän kilpailuedun.

Ichor Holdingsin vahvuus näkyy yhtiön tuloskunnossa. Yhtiön myynti on kasvanut tasaisesti vuoden 2020 aikana. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto oli 220 miljoonaa dollaria, kun se kolmannella vuosineljänneksellä oli noussut 228 miljoonaan dollariin. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 47 prosenttia edellisvuodesta. Osakekohtainen tulos nousi 0,45 dollariin, josta nousua viime vuoteen oli 28 prosenttia.

Ichorin fundamentit ovat vahvat, kertoo Bolton. Hän antaa osakkeelle 40 dollarin tavoitehinnan ostosuosituksella. Tavoitehinta ylittää selvästi viimeisimmän 30 dollarin päätöskurssin.

DocuSign

TipRanksin kolmannelle sijalle yltää RBC Capital -yhtiön analyytikko Alex Zukin, jonka suositukset ovat antaneet keskimäärin yli 33 prosentin vuosituoton.

Zukinin suositus on DocuSign, joka on pilvipohjainen sähköisen allekirjoituksen ratkaisua tarjoava yritys. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen varmennetun ja turvallisen mahdollisuuden sähköiseen allekirjoitukseen netissä jaettaville dokumenteille. Tämä tarjoaa asiakkaille selvää etua verrattuna paperiseen dokumenttien allekirjoittamiseen ja arkistoimiseen.

DocuSign on kolminkertaistanut arvonsa vuonna 2020. Yhtiö on hyötynyt etätyön ja virtuaalisten toimistojen yleistymisestä.

Yhtiön liikevaihto nousi kolmannella neljänneksellä yli 380 miljoonaan dollariin, kasvaen viime vuodesta peräti 53 prosenttia. Vielä kovempaa oli yhtiön vapaan kassavirran nousu. Viime vuonna se oli negatiivinen 14 miljoonaa dollaria, tämän vuoden kolmannella kvartaalilla se nousi plussalle peräti 38 miljoonaa dollaria.

Zukin antaa DokuSign osakkeelle ostosuosituksen 325 dollarin tavoitehinnan, kun yhtiön viimeisin kurssinoteeraus oli 222 dollaria. Potentiaalia merkittävään kurssinousuun siis yhä on, mikäli on uskominen TipRanksin kolmanneksi parhaaksi rankattua analyytikkoa.