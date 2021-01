Miksi startup-sijoittaja Kim Väisänen ei sijoita seksikkäisiin sijoituskohteisiin eikä usko guruihin?

Miten korona-aika on vaikuttanut Kim Väisäsen sijoitussalkkuun?

Yrittäjä, startup-sijoittaja ja tietokirjailija Kim Väisänen on hiihtänyt tunnin ennen aamuista etähaastatteluamme vielä vuoden 2020 puolella. Selviää, että Väisäsellä tuli aamulla vuoden liikuntatavoite täyteen. Onnittelun paikka. 200 liikuntakertaa ja 194 tuntia liikuntaa purkissa. Väisäsen rento, rehellinen ja rempseä olemus välittyy tietokoneruudun takaa, kun hän kuvailee edessä olevan isku päivä.

Entä miltä maailmantilanne näyttää tällä hetkellä?

– Lievästi positiiviselta, kun rokotteita on alettu jakamaan maailmalla, eikä kukaan ole kuollut siihen, mutta markkinatilanne on umpihullu. Jos katsoo, että mitkä ovat firmojen arvostustasot ja kaikkein surkeita on se, että keskuspankit ovat melkein alkaneet sorttaamaan osakkeita, elikkä ostaa jo aika huonojen firmojen papereita. P/E-arvot ovat satoja tai tuhansia, eikä arvosuhdanteet ole realistisella tasolla, Väisänen kuvailee.

Väisänen on parhaiten tunnettu Leijonan luola -ohjelmasta, jossa yrittäjät etsivät rahoitusta liikeideoilleen Väisäseltä ja muilta ohjelman bisnesenkeleiltä. Väisäsen nimi nousi julkisuuteen jo ennen tosi-tv-tähteyttä vuonna 2014, kun hän möi tiedonhävitysyhtiö Blanccon Iso-Britanniaan 60 miljoonalla eurolla.

Pitkän linjan yrittäjä nousi Suomen kovatuloisimpien listalle muutamassa päivässä. Yrittäjäksi itäsuomalaislähtöinen Väisänen päätyi ”vahingossa”. Vai olisiko tietä tasoittanut Väisäsen suonissa virtaava isän puolelta tullut neljän yrittäjäsukupolven geneettinen perimä?

– En ole ikinä halunnut yrittäjäksi. Joillakin ihmisillä on suuri ja kirkas visio siitä, että he haluavat yrittäjiksi. Minulla oli suuri ja kirkas visio siitä, että minusta ei tule yrittäjää.

Toisin kävi. Väisänen kuitenkin vihaa ”yrittäjyyshypeä” ja startup-huumaa.

Onko menestykseen olemassa oikotietä?

Väisänen osallistuu tänä päivänä suomalaisten yritysten kehittämiseen monin eri tavoin. Konsultointi ja neuvojen antaminen tapahtuu välillä saunan lauteilla. Väisäsen kirjoittamat kirjat Väärää vientiä (2018), Väärää yrittämistä (2019) ja Exit-opas yrittäjälle (2020) tarjoavat suoraa puhetta kaikille yrittämisestä kiinnostuneille.

– Saan virtaa siitä, kun ihmiset suhtautuvat intohimoisesti yrityksen rakentamiseen, kehittämiseen ja liiketoimintaan. Jos saan auttaa jotakuta muuta, se ei ole velvollisuus, vaan etuoikeus.

Startup-yrityksiin sijoittava Väisänen näkee toivoa suomalaisissa yrittäjissä. Nuoremmalla sukupolvella on munaa yrittää – ja menestyä.

– Ehkä menneisyydessä on oltu liian varovaisia ja vaatimattomia. Start-up-sukupolvessa ei ole semmoista. On tapahtunut asennemuutos, Kim pohtii.

Väisäsen omaa tietä menestykseen on edesauttanut periksiantamattomuus ja oikea osaaminen, oikealla hetkellä.

Entä saako Väisästä tituleerata yritysguruna, sillä rahkeita titteliin riittää?

– Kirjoitin kirjaani ”Varo guruja”, sillä ne myyvät omaa aatettaan, ideologiaansa tai tapaansa tehdä asioita. On eri tapoja päästä samaan lopputulokseen, eikä voi sanoa, että joku on oikeassa, mutta voidaan sanoa, että jotkut on väärässä. Jos ei löydy sen gurun kykyjä tai osaamista, kokemusta, kommunikaatiokykyjä, ja seuraat gurua, niin päädyt jyrkänteeltä mereen.

Samoin myös yritykset voivat kivuta menestykseen monin eri tavoin, eikä yhtä tiettyä polkua ole olemassa. Huonosti menestyviä yrityksiä kuitenkin yhdistää usein moni tekijä.

– Yleensä pohjalla olevat yritykset ovat samankaltaisia, laiminlyödään samoja asioita, kuten työntekijöitä, asiakkaita ja hyviä hallinnointitapoja. Kaikki hyvät yritykset ja yrittäjät ovat menestyneitä omalla tavallaan, kaikki onnettomat yritykset ja yrittäjät ovat toisensa kaltaisia.

Miten korona on kohdellut Väisäsen sijoitussalkkua?

Väisänen sijoittaa rahansa pääsääntöisesti b-2-b-firmoihin. Tällä hetkellä hän on sijoittanut 26 firmaan ja 6 startup-rahastoon. Riskinottokykyä- ja halua riittää. Sijoituksia ohjaa yksi kaikkien aikojen kultaisimmista sijoitusohjeista: ”Älä sijoita mihinkään, mitä et ymmärrä”.

– Olen tehnyt päätöksen, etten sijoita kuluttajatuotteisiin, sillä en ymmärrä kuluttajamarkkinoista mitään. Enkä sijoita seksikkäisiin kohteisiin, kuten tekoälyyn ja virtuaalitodellisuuteen, mitkä pompsahtaa helposti kuumaksi ja kaikki lähtee niitä kohti.

Tosin tällä hetkellä Väisänen harkitsee sijoittamista sähköpolkupyöriin, tuttavansa innoittamana. Koronan vaikutuksilta Väisäsenkään salkku ei ole voinut välttyä.

Korona on kohdellut hänen mukaansa yrityksiä kolmijakoisesti; on niitä, joilla menee todella hyvin ja korona on tehnyt selvän kysyntäpiikin, josta esimerkkinä Väisäsen portfoliosta löytyvä taukoliikuntasovellusyritys, sitten on niitä, joihin korona ei ole vaikuttanut merkittävällä tavalla ja kolmantena löytyvät yritykset, jotka ovat pudonneet pääedellä pohjaan kuin kivi, joista esimerkkinä matkailu- ja palvelualoja tukevat alat.

– Itselläkin on omassa portfoliossa esimerkiksi tapahtuma- ja lippukauppa, niin voi arvata miten sillä menee.

Väisäsestä ei kuitenkaan välity huolen häivää, päinvastoin. Väisänen kuvailee itseään sarjaepäonnistujana, ja nostaa esiin virheistä oppimisen tärkeyden. Huonoin sijoitus ei ole se, että häviää rahansa, vaan se, jos ei opi siitä mitään.

– Jos polttaa Nokian osakkeilla kuudennen kerran näppinsä, niin sitten et ole oppinut mitään.

Vuoden 2020 reflektointia

Talvikaudesta ja sitä kautta hiihtämisestä innoissaan oleva yrittäjä puhuu vuoden 2020 loppuessa merkityksellisien asioiden puolesta. Suorasukaisesta puheestaan tunnettu Väisänen, joka heittää kirjoissaan ja mediassa räväköitä väitteitä, paljastaa pehmeän puolensa. Keskustelumme syventyy loppua kohden Väisäsen lainaten Eppu Normaalia, ”Elämän tarkoitus on murheen karkoitus”.

– Elämä tapahtuu nyt, eikä siitä voi jäädä eläkkeelle, ja ilo kannattaa repiä irti tästä hetkestä.

Uudenvuodenlupauksia Väisänen ei tänäkään vuonna tule tekemään, sillä ne menevät hänen sanoin aina päin prinkkalaa. Vuosi 2020 opetti Väisäselle sen, että hyvin monet asiat voidaan tehdä etänä, ruudun takana.

Mistäs aiheesta rustaat seuraavan kirjan?

– Parisuhteista tai huippumyyjistä, Kim naurahtaa.

Lue myös: Voiko Suomessa luoda uraa, jos ei puhu suomea? Tämän suomalaisen yrityksen työkieli on englanti.