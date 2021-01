Kolme kotimaista teknoyhtiötä hurjassa kasvussa – Megatrendit tarjoavat huikeita kasvumahdollisuuksia startup-yrityksille

Suomalaiset start up -yritykset keräsivät koronakeväänä ennätysmäärän rahoitusta. Kovimmat kasvajat pääsevät häikäiseviin kasvulukuihin.

Pelialan yritys GameRefinery (2514 %) nousi Deloitten Technology Fast 50 -listan ykköseksi vuonna 2020. GameRefineryn liikevaihdon kasvu vuosina 2016-2019 oli peräti 2514 prosenttia.

Kärkikolmikkoon kipusivat viime vuonnakin toiseksi sijoittunut ravintolaruokaa välittävä teknologiayritys Wolt, jonka kasvu neljän vuoden aikana oli 2395 prosenttia. Kolmanneksi sijoittunut Dispelix, joka suunnittelee ja valmistaa AR-näyttöteknologiaa. Sen kasvu oli 2120 prosenttia.

GameRefinery on mobiilipelien taustadataa tarjoava palveluntarjoaja, jonka tietokanta kattaa satojatuhansia pelejä. Yrityksen asiakkaisiin lukeutuu johtavia pelistudioita ja -julkaisijoita, kuten Rovio, Zynga, SquareEnix ja King.

GameRefineryn palvelualusta hyödyntää erilaisia algoritmeja ja asiantuntijatiimejä. Tavoitteena on tarjota pelinkehittäjille ja -julkaisijoille työkaluja, joiden avulla he voivat selvittää, mitä menestyneiden mobiilipelien takaa löytyy ja miten menestys voidaan taata läpi pelin elinkaaren.

Suomi on pelialan huippuosaaja

“Kiitos koko GameRefineryn tiimin puolesta − on kunnia saada tämä tunnustus työllemme. Kiitokset myös mahtavalle tiimillemme vuosien kovasta työstä, jolla olemme päässeet näin pitkälle. Olemme jo saavuttaneet paljon yhdessä, mutta uskon että tämä on vasta alkua ja suurin kasvu on vielä edessä”, sanoo GameRefineryn toimitusjohtaja Markus Råmark.

Deloitten yritysjärjestelypalveluista vastaava Joni Pitkäranta kertoo, että GameRefineryn kasvuluvut ovat erinomainen osoitus siitä, että suomalainen vahva pelisektorin osaaminen levittäytyy palvelemaan yhteisöä laajemminkin.

“Voimme olla ylpeitä suomalaisesta teknologiaosaamista, joka on kiistatta maailman kärkiluokkaa”, Pitkäranta toteaa.

Deloitten mukaan Suomen pelialan pohja on vahva. Menestyminen vaatii kuitenkin kovaa työtä, sillä markkinat ovat globaalit ja erittäin kilpaillut.

“Peliteollisuus on tarjonnut paljon mielenkiintoisia tilanteita myös peliyhtiöiden kumppaneille yritysjärjestelyihin ja nopeaan kansainväliseen kasvuun sekä esimerkiksi ansaintamallitrendeihin liittyen”, useiden peliyhtiöiden kanssa yhteistyötä tehnyt ja pelialaa aktiivisesti seuraava Mikko Lahtinen Deloitten tilintarkastuspalveluista kertoo.

Lahtisen mukaan suomalaiset pelialan ammattilaiset ovat kovan luokan osaajia kansainvälisesti.

“Erityisen ihailtavaa on heidän yhteisöllisyytensä sekä avoin kulttuuri tietojen ja kokemusten vaihtamisessa studiorajoista välittämättä”, Lahtinen iloitsee.

Megatrendit luovat huikeita mahdollisuuksia teknologiasektorille

Koronapandemian vaikutukset eivät vielä näy tämän vuoden Technology Fast 50 -ohjelmassa, jossa tarkastellaan yritysten tilinpäätöksiä vuosilta 2016-2019.

Koronakriisi vauhdittaa todennäköisesti useampaa megatrendiin pohjautuvaa muutosta ja haastaa vanhoja toimintatapoja. Näistä hyviä esimerkkejä ovat etätyö tai ruuan verkkokauppa ja kotiinkuljetus, jonka suosio kasvoi huimasti viime kevään aikana.

Toiseksi sijoittunut teknologiayritys Wolt toimii tänä päivänä jo 23 maassa ja yli 120 kaupungissa. Sen alustaa käyttää yli 30 000 ravintola- ja päivittäistavarakumppania globaalisti.

Wolt on noteerattu myös kansainvälisesti ja yritys valittiin viime vuonna koko Euroopan lupaavimmaksi startupyritykseksi kansainvälisessä Tech5 -kilpailussa. Yritys sai kiitosta erityisesti ympäristöasioissa tekemästään työstä kuten hiilidioksidipäästöjen kompensoinnista.

“Olemme otettuja päästessämme mukaan näin arvovaltaiselle listalle, ja tällaiset tunnustukset lisäävät luottoa siihen, että olemme oikealla tiellä. Tekemistä riittää kuitenkin edelleen ja aiomme jatkaa ponnistelujamme niin asiakkaidemme, kumppaniemme kuin myös ympäristön eteen”, sanoo yrityksen toimitusjohtaja ja yksi perustajista Miki Kuusi.

Joni Pitkärannan mukaan tällaiset suuret muutokset vaikuttavat todennäköisesti teknologiasektorin tulevaisuuteen huomattavasti enemmän kuin suhteellisen lyhytaikainen pandemia.

“Teknologia linkittyy useisiin megatrendeihin, ja monet globaalit haasteet kuten ympäristökriisi jopa vaativat teknologian kehittymistä. Tämä luo teknologiasektorille huikeita mahdollisuuksia ja asettaa alan yritykset tärkeään asemaan yhteiskunnassa”, Pitkäranta pohtii.

Listauksessa kolmanneksi sijoittunut Dispelix on globaalisti johtava aaltojohdenäyttöteknologian ja -komponenttien kehittäjä, valmistaja ja lisensioija lisätyn todellisuuden (AR) laitteisiin.

Kasvuyritykset hakevat resursseja tulevaisuuden kasvua varten

Suomalaiset start up -yritykset keräsivät koronakeväänä ennätysmäärän rahoitusta. Myös Fast 50 -näkökulmasta kasvurahoituksen hankkiminen näyttää hyvältä.

“Edellisestä Fast 50 -listauksesta ainakin 12 yritystä sai rahoitusta tai myytiin uudelle omistajalle seuraavan vuoden aikana. Samansuuntainen trendi jatkuu ja tuoreimmasta listauksesta moni yritys on jo nyt nostanut rahoitusta menestyksekkäästi. Technology Fast 50 -ohjelmalla haluamme nostaa esille näitä alan kasvuyrityksiä ja antaa tukea sekä tunnustusta suomalaiselle kasvuyrittäjyydelle”, Pitkäranta summeeraa.

Myös Teppo Rantanen, Tampereen kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja, katsoo luottavaisena tulevaisuuteen ja uskoo, että tamperelaisia yrityksiä tullaan kasvulistojen kärkisijoilla näkemään lähivuosina enemmänkin.

Tampereella toimii Suomen aktiivisin startup-yhteisö ja äskettäin avautunut startup-talo Platform6 vauhdittaa innovointia ja kehitystä entisestään.

“Tampere on startup-kentän nouseva tähti. Kaupunki on panostanut startup-toimintaan pitkäjänteisesti ja tulokset alkavat näkyä. Platform6 avattiin lokakuussa ja sen suosio on ylittänyt odotuksemme. Seudun vahvuudet; ohjelmistokehitys, tietoverkkoratkaisut (IoT), terveysteknologia ja peliala näkyvät aloittavien yritysten sarallakin”, Rantanen iloitsee.

Tällaisia ovat palkitut kasvuyhtiöt

Wolt on suomalainen vuonna 2014 perustettu teknologiayritys, joka toimii tällä hetkellä 23 maassa ja yli 120 kaupungissa. Woltin mobiilisovelluksella tai verkkosivuilla asiakkaat voivat tilata ravintolaruokaa sekä päivittäis- ja vähittäiskaupan tavaroita alustan kumppaneilta. Woltilla on noin 2000 työntekijää, 26 000 ravintolakumppania, yli 1000 päivittäistavarakumppania, 50 000 lähettikumppania ja yli 9 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää. Yrityksen toimitusjohtaja on Miki Kuusi.

Dispelix on globaalisti johtava aaltojohdenäyttöteknologian ja -komponenttien kehittäjä, valmistaja ja lisensioija lisätyn todellisuuden (AR) laitteisiin. Dispelixin kevyet, ohuet ja massavalmistettavat AR-näytöt mahdollistavat AR-laseille markkinoiden johtavan kuvanlaadun, käyttäjäkokemuksen ja tuotemuotoilun. Vuonna 2015 perustettu Dispelix Oy on nopeasti kasvava yritys, jolla on tällä hetkellä 60 työntekijää ja kansainvälinen asiakaskunta. Dispelixin toimipaikat sijaitsevat Espoossa, Joensuussa, Oulussa ja piilaaksossa Yhdysvalloissa.

Deloitten Technology Fast 50 -ohjelmassa etsittiin jo viidennetoista kerran Suomen nopeimmin kasvavia teknologiayrityksiä. Listauksessa kasvun mittarina käytettiin liikevaihdon kasvua viimeisen neljän vuoden (2016–2019) ajalta. Technology Fast 50 -ohjelman kautta Deloitte ja Tampereen kaupunki ja Business Tampere tukevat suomalaisten kasvuyritysten näkyvyyttä ja kasvua sekä kotimarkkinoilla että kansainvälisesti.