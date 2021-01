Uhka kiinalaisten teknojättien osakekaupan kiellosta väistymässä

Kaupankäynti Alibaban, Tencentin ja Baidun osakkeilla saa jatkua, kertoo Wall Street Journal.

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin antoi marraskuussa presidentin asetuksen, jonka tarkoituksena on estää amerikkalaispääomaa tukemasta Kiinan tavoitetta kehittää ja modernisoida armeijaansa.

Asetus kieltää omistamasta kiinalaisyrityksiä, jotka edesauttavat Kiinan kansanarmeijan modernisointia.

Mustalta listalta löytyy liiketoimintaa niin rakentamisen, satelliittien, kuin viestinnän ja teknologiankin saralta.

Donald Trumpin hallinto suunnitteli myös kiinalaisten teknojättien Alibaban, Tencentin ja Baidun lisäämistä mustalle listalle, mutta Wall Street Journalin mukaan tämä uhka on nyt ohitse.

Vaikuttaa myös suomalaiseen indeksisijoittajaan

Presidentti Trumpin kiinalaisyrityksiä koskeva asetus koskee niin suoria osakesijoituksia kuin epäsuoriakin sijoituksia rahastojen kautta.

Epäsuora omistuskielto koskee myös indeksirahastoja ja sitä kautta asetus johtaa siihen, että indeksejä pitää määrittää uudestaan. Kyse ei ole aivan mitättömistä muutoksista, sillä Kiinan osuus MSCI:n kehittyvien maiden indeksistä on noussut kymmenessä vuodessa 17 prosentista 40 prosenttiin.

S&P Global on asetuksen myötä tehnyt jo toimenpiteitä ja poistanut kymmenen yrityksen osakkeet indekseistään. Poisto koskee niin Manner-Kiinassa, Hong Kongissa kuin ADR-todistusten kautta Yhdysvalloissakin listattuja kiinalaisyrityksiä.

Jo tehdyillä poistoilla on ollut rajallinen vaikutus, mutta Alibaban, Baidun ja Tencentin osakkeiden kieltämisellä olisi ollut jo merkittävämpi vaikutus.

Sveitsiläispankki UBS:n arvion mukaan Alibaban ja Tencentin yhteenlaskettu osuus MSCI:n kehittyvien markkinoiden indeksistä on 11 prosenttia ja hieman yli kaksi kolmasosaa Alibaban markkina-arvosta on yhdysvaltalaisten sijoittajien omistuksessa.

Indeksien kautta Trumpin asettamalla presidentin asetuksella on suoria vaikutuksia myös suomalaiseen sijoittajaan. Passiivinen indeksirahasto seuraa indeksiään yksi yhteen. Siten yrityksen poistuminen indeksistä ei jätä vaihtoehtoa, vaan yritys on myytävä riippumatta siitä, onko indeksiä seuraava rahasto perustettu Euroopassa vai Yhdysvalloissa.

Alibaban on edelleen viranomaisten hampaissa

Kiellon väistyminen on luonnollisesti hyvä uutinen Alibaban osakkeenomistajille. Ongelmia on silti edelleen. Alibaba joutui kiinalaisviranomaisten suurennuslasin alle yrityksen perustajan arvosteltua hallitusta. Tällä on ollut konkreettisia seuraamuksia.

Alibaban maksupalveluita tarjoavan tytäryhtiön Ant Groupin oli tarkoitus listautua niin Hong Kongin kuin Sanghainkin pörssiin. Listautumisen arvo olisi ollut yli 35 miljardia dollaria, mikä olisi tehnyt siitä kaikkien aikojen suurimman. Listautuminen kuitenkin peruttiin viranomaisten toimesta aivan loppumetreillä vain kaksi päivää ennen sen toteutumista.

Nyt Kiinan viranomaiset tutkivat onko Alibaba väärinkäyttänyt johtavaa markkina-asemaansa.

Paine ei ole ohi myöskään Yhdysvaltojen osalta. Vaikka kaupankäynti Alibaban osakkeella saa jatkua, on Alipay-mobiilisovellus edelleen liiketoimintakiellossa.