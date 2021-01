Warren Buffettin 8 vinkkiä sijoittajille

Maailman menestyneimmäksi luonnehdittua sijoittajaa siteerataan usein, mutta mitkä ovat Buffettin kaikista keskeisimmät neuvot sijoittajille?

Warren Buffett on yksi maailman menestyneimpiä ja kuuluisimpia sijoittajia. Siksi hänen sijoitustensa ostoja ja myyntejä seurataan tarkasti. Buffett etsii hyvää liiketoimintaa hyvään hintaan ja omistaa pitkäjänteisesti ilman turhaa kaupankäyntiä.

Buffett on niin tunnettu sijoittajien keskuudessa, että jokainen lainaus on itsessään kiinnostava.

Ongelmana on kuitenkin, että yksittäiset ja irtonaiset lainaukset eivät välttämättä välitä sitä kokonaisuutta mistä Warren Buffett kokouksissaan puhuu.

Christian Koch on selvittänyt keskeiset Buffettin esiintuomat sijoitusteemat.

Ideana on valita satunnainen vuosi, kaivaa Buffett-arkistoista kahden vuoden välein kuuden tunnin pätkä Warren Buffettin omaa puhetta ja identifioida puheiden keskeiset teemat, jotka toistuvat vuosien varrella.

Keskeiset ja vuosien varrella toistuvat teemat ovat seuraavat.

1. Siirry käteiseen tarpeen vaatiessa

Jos markkinoilta ei saa mitään ostettua tarpeeksi suurella tuottovaatimuksella, on Buffettin ratkaisu olla ostamatta mitään ja odottaa parempaa ajankohtaa.

2. Hyödynnä korkoa korolle efekti

Buffett vertaa korkoa korolle efektiä vuoren päällä olevaan lumipalloon, jota aletaan jo nuorella iällä ja suojasäällä puskemaan alas mäkeä. Mitä suuremmaksi pallo kasvaa sen enemmän se kerää lunta mukanaan. Tuottojen avain on siis aloittaa sijoittaminen varsin varhain, tai elää todella vanhaksi

3. Ymmärrä inflaation merkitys

Buffettin mukaan inflaatio on sijoittajan vihollinen, joka syö sijoittajan tuotot. Paras suoja inflaatiota vastaan on palkkatyö ja toiseksi paras suoja on omistaa laadukkaita yrityksiä.

4. Kiinnitä huomiota Buffett-indikaattoriin

Buffettin mukaan Yhdysvaltojen bruttokansantuotteen suhde maan pörssiosakkeiden markkina-arvoon on todennäköisesti paras osakkeiden arvostustason mittari. Mittari auttaa sijoittajia arvioimaan ovatko osakkeet yliarvostettuja.

5. Omista osakkeita kuin omistaisit yrityksen

Vuonna 2015 Buffett kertoi, että osakkeita tulisi miettiä palana yritystä. Huomio tulee markkinoiden sijaan keskittää yrityksen liiketoimintaan, sen kestäviin kilpailuetuihin ja miltä yrityksen liiketoiminta tulee näyttämään viiden vuoden päästä.

6. Vahvista omaa itsekuriasi

Hyvällä sijoittajalla pitää olla itsekuria ja kyky odottaa oikeaa hetkeä.

”Jos pystyt arvioimaan osakkeita yrityksinä ja sijoittaa silloin kun ne ovat todella halpoja, riippumatta siitä mitä ihmiset sanovat televisiossa tai mitä olet lukemassa, ja mahdollisesti, jos haluat, myydä silloin kun ihmiset ovat todella innoissaan, niin kyseessä ei oikeasti ole mikään kovan luokan älypeli. Se on helppo peli, jos pystyt hallitsemaan tunteesi ”, Buffett muotoili vuonna 2015.

7. Vaali henkistä tasapainoasi

Psyykkinen tasapaino on pakollinen hyvälle sijoittajalle ja älykkyyttä tärkeämpää.

Vuonna 2009 Buffett kuvaili asiaa näin: ”Mutta sinulla on omattava tietynlainen henkinen tasapaino, jonka avulla pääset lähes kaiken yli. Ja sitten tulet tekemään hyviä sijoituspäätöksiä pidemmällä aikavälillä.”

8. Varo laumamentaliteettia

Vuoden 2007 Buffett oli huolissaan siitä miten massiivisia rahamääriä liikuttelevat sijoittajat ympäri maailman uskovat elektronisen kaupankäynnin helppouden kannustamana, että sijoituspäätöksiä on tarve tehdä päivittäin tai jopa minuutin välein.

Ja miten tilanne voi synnyttää massiivisen paniikin.

Kaikkea ei kannata kopioida sellaisenaan

Vaikka Buffetilta voi oppia paljonkin, ei kaikkia hänen neuvojansa välttämättä kannata niellä sellaisinaan.

Perussijoittajan riskinottokykykana ei välttämättä ole samaa luokkaa luokkaa kuin Buffetin ja siksi on Buffettin antamia neuvoja on hyvä myös kyseenalaistaa.

Buffettin parhaita osakevalintojakaan ei kannata kopioida miettimättä asiaa sen enempää. Buffettin ostaessa Coca-Colan osakkeita vuonna 1988 oli kyseessä kasvuyritys, enää ei.