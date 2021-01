Yrittäjä, älä tee näitä 12 virhettä

Vältä tekemästä näitä mokia, olitpa sitten pienyrittäjä tai suuryrityksen johtaja.

Me kaikki tiedämme, että vuosi 2020 esitti maailmalle – ja yrittäjille – paljon haasteita. Entrepreneur tuo esiin virheitä, joita yrittäjien kannattaa välttää tekemästä vuonna 2021.

1. Fokuksen hämärtyminen

Mikä sai sinut aloittamaan yritystoiminnan? Onko aika muistuttaa itseäsi siitä, mikä yrityksen fokus on?

2. Johtajuuden puute

Yritys voi käyttää kaikki rahansa rekrytoidakseen palkkalistoille huipputekijöitä, mutta yritys ei menesty ilman hyvää johtoa. Googlen mukaan hyvän johtajan tunnistaa näistä 10 piirteestä.

3. Alaisten laiminlyöminen

Jos työntekijät eivät ole motivoituneita ja sitoutuneita työhönsä, heidän on mahdotonta palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Maailman menestyneimmät organisaatiot priorisoivat alaisten hyvinvoinnin.

4. Yhteistyökumppaneiden tärkeys

Huipulle ei kiivetä yksin. Menestyvät organisaatiot ovat aina avoimia uusille yhteistöille ja etsivät uusia kumppaneita. Etsi 10 uutta potentiaalista yhteistyökumppania ja tartu puhelimeen.

5. Asiakkaiden unohtaminen

Monet organisaatiot keskittävät liikaa huomiota yrityksen sisäisiin asioihin, kuten monimutkaisiin prosesseihin, ja unohtavat mitä heidän asiakas todella tarvitsee. Pidä asiakkaiden tarpeet keskiössä tuotteiden ja palveluiden kehityksessä ja varmista, että heistä pidetään huolta. Älä koskaan sivuuta asiakasta.

6. Vastuun välttely

Asiantuntijoiden mukaan vastuullisuus on yksi tärkeimmistä syistä, miksi organisaatiot menestyvät. American Society of Training and Developmentin mukaan (ASTD) meillä on 65 prosentin mahdollisuus saavuttaa tavoite, jos todella sitoudumme siihen. Monet tutkimukset osoittavat, että henkilökohtainen tilivelvollisuus ja organisaation vastuullisuus lisäävät tavoitteiden saavuttamista. Pidä kaikki organisaation työntekijät tilivelvollisina.

7. Tekojen tärkeys

Tavoite saavutetaan toteutuksen kautta. Monet meistä jäävät suunnittelemaan asioita loputtomiin, kun olisi jo aika kääriä hihat ylös ja käydä toimeen. Käytä johdonmukaisen suorittamisen tavoittelua projekteja eteenpäin vievänä työkaluna. Varmista, että lupauksesi, jonka olet antanut asiakkaillesi, työntekijöillesi ja muille sidosryhmillesi, toteutetaan sovitussa ajassa.

8. Riskien karttaminen

Monet nykypäivän teollisuudenalat kärsivät, koska ne kieltäytyvät ottamasta riskejä. Esimerkiksi palvelualat, kuten laki ja kirjanpito, taistelevat tekniikan ja perinteisten liiketoimintamallien romahduksen takia, sillä he eivät sopeudu uusiin liiketoimintatapoihin. Yritysriski ei ole vain taloudellinen riski, vaan se koskee myös uusien mahdollisuuksien tutkimista ja uusien tulovirtojen luomista.

9. Standardien puuttuminen

Oletko koskaan kuullut autoyhtiöstä, jolla ei ole turvallisuusstandardeja? Entä lentoyhtiöstä ilman toimintastandardeja? Joidenkin toimialojen on mahdotonta olla noudattamatta standardeja, koska niiden puute voi johtaa vakaviin seurauksiin. Sitoudu käyttämään korkeita standardeja yrityksessäsi, ettei palvelun taso laske.

10. Kritiikin sivuuttaminen

Saatko usein kritiikkiä samasta asiasta? Kriitikkojen sanoja ei kannata sivuuttaa, sillä he voivat auttaa sinua tunnistamaan yrityksesi kohtaamat haasteet ja kehityskohdat. Kiinnitä huomiota niihin, jotka osoittavat sinua sormella, sillä he ohjaavat sinua oikeaan suuntaan.

11. Innovaatioiden puute

Jos keskität kaiken huomiosi kilpailijoihisi, jäät jälkeen innovaatioissa. Älä keskity liikaa siihen, mitä muut tekevät, vaan erotu kilpailijoista nostamalla rimaa panostamalla tuote- tai palvelukehitykseen.

12. Oppimisen unohtaminen

Tekniikka murskaa tänä päivänä yritykset, jotka kieltäytyvät muuttumasta ja sopeutumasta uusiin liiketoimintamalleihin. Pysy nälkäisenä organisaationa ja varmista, että kaikki yrityksesi sisällä ovat aina valmiina oppimaan uutta.

