Elon Musk kysyy tämän kysymyksen jokaisessa työhaastattelussa paljastaakseen valehtelijan

Myös tiede tukee Elon Muskin käyttämää taktiikkaa työhaastattelussa.

Jokainen menestyvä toimitusjohtaja yhtynee siihen, että yrityksen palkkaamat työntekijät voivat joko auttaa yritystä menestymään tai pahimmassa tapauksessa olla pallo jalassa, joka hidastaa yrityksen kasvua. Tuhannen taalan kysymys onkin, miten tämä selviää työhaastattelutilanteessa, ja miten saadaan selville puhuuko haastateltava totta kyvyistään.

Teslan toimitusjohtaja, sijoittaja ja keksijä Elon Musk on yksi maailman rikkaimmista miehistä ja tunnettu omalaatuisesta johtamistyylistään. Musk ei arvosta työnhakuehdokkaassa perinteisiä meriittejä, kuten mikä koulutustausta hakijalla on, raportoi CNBC.

”Et tarvitse korkeakoulututkintoa tai edes lukiota”, toimitusjohtaja kertoi vuonna 2015 Auto Bildin haastattelussa.

Sen sijaan, Musk etsii ”todisteita poikkeuksellisista kyvyistä” palkatessaan uutta työntekijää, keskittyen pikemminkin haastateltavan osaamiseen ja kokemukseen.

”Jos haastateltavalla on jo näyttöä poikkeuksellisista saavutuksista, on todennäköistä, että ne jatkuvat myös tulevaisuudessa”, Musk sanoi.

Näin Musk paljastaa valehtelijan

Kuka tahansa voi sanoa olevansa paras, ja välillä voi olla mahdotonta tietää, kertooko henkilö totuuden vai ei. Musk paljasti vuoden 2017 World Government Summitissa keinonsa paljastaaksensa valehtelijan. Hän kysyy tämän kysymyksen jokaisessa työhaastattelussa:

”Kerro minulle joistakin vaikeimmista ongelmista, joita olet työstänyt ja miten ratkaisit ne”.

Muskin mukaan ihmiset, jotka todella ratkaisivat ongelman, tietävät ja osaavat kuvailla asian pienimmätkin yksityiskohdat. Muskin tekniikka perustuu oletukseen, että valheellisia väittämiä esittänyt hakija ei pysty selittämään asiaa vakuuttavasti. Hän pyytääkin haastateltavaa usein kuvailemaan ratkaisun kohta kohdalta yksityiskohtineen.

Tiede tukee Muskin menetelmää

Journal of Applied Research in Memory and Cognition -lehdessä vuonna 2020 julkaistu tutkimus toi esiin, että yksityiskohtainen haastattelutekniikka on hyvin tehokas keino valehtelijoiden paljastamisessa. Tutkimustulos tukee Muskin vuosia käyttämää menetelmää. Tekniikoita voidaan käyttää niin rikostutkinnassa kuin työhaastattelussakin.

Yksi näistä tekniikoista on nimeltään Asymmetric Information Management (AIM), joka on suunniteltu tarjoamaan haastateltavalle selkeät keinot osoittaa syyttömyytensä tai syyllisyytensä kertomalla paljon yksityiskohtaista tietoa.

”Pienet yksityiskohdat ovat rikostutkinnan pohja, ja ne voivat tarjota tutkijoille tarkastettavia faktoja ja todistajia, joita kuulustella”, Cody Porter, yksi tutkimuksen tekijöistä kertoi.

Haastattelijoiden tulisi antaa erityisen selkeät ohjeet haastateltaville, että jos he antavat pidempiä ja yksityiskohtaisempia lausuntoja tapahtumasta, tutkija pystyy havaitsemaan paremmin puhuvatko he totta vai ei.

Porter ja hänen tutkimusryhmänsä totesivat, että rehelliset ihmiset pyrkivät tyypillisesti osoittamaan viattomuutensa antamalla hyvin tarkkoja ja yksityiskohtaisia tietoja vastauksessaan.

”Sen sijaan valehtelijat haluavat peitellä syyllisyyttään, ja esittävät vähemmän tietoa”, Porter selitti.

Rehellisyys siis kunniaan

Eli, jos haluat työpaikan Teslalla, kerro totuus ja anna mahdollisimman yksityiskohtainen vastaus. Tutkimuksessa osoitettiin myös, että valehtelijan paljastumisen todennäköisyys yksityiskohtaisen kyselytekniikan avulla oli lähes 70 prosenttia. Se on hyvä uutinen Muskille – ja muille rekrytoijille, jotka tukevat tämän strategian käyttöä.

Kuten Musk toi esiin Auto Bildin haastattelussa, hän haluaa selvittää perinpohjaisesti puhuuko ehdokas totta, ja onko hän todella ratkaissut väittämänsä ongelman. Ja tietysti myös varmistaa, että kyseinen henkilö oli todella vastuussa ongelmanratkaisusta, eikä esimerkiksi kollega.

Yleensä joku, joka todella joutui kamppailemaan ongelman parissa, ymmärtää sen perinpohjaisesti, eikä unohda myöskään siihen liittyviä yksityskohtia, Musk täydensi.

Älä siis säästele yksityiskohdissa, jos haluat työpaikan seuraavassa työhaastattelussa. Kenties haastattelija käyttää myös Muskin metodia.

Lähde: CNBC.

