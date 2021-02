Finnairin tappioputki jatkuu – toimitusjohtaja uskoo matkustusliikenteen elpymiseen kesällä

Lentoyhtiö ei odota yhtiön yltävän positiiviseen liikevoittoon vielä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Jatkokin on yhä sumun peitossa.

Lentoyhtiö Finnairilta ei kukaan odota tuloskäännettä vielä tässä vaiheessa. Niin syvällä yhtiö on koronakriisin tuomissa vaikeuksissa.

Loka-joulukuulta osattiin odottaa synkkiä lukuja ja niitä myös saatiin.

Finnairin liikevaihto laski viimeisellä vuosineljänneksellä 86,8 prosenttia vertailukaudesta ja oli 102 miljoonaa euroa. Liiketulos oli -14,6 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli plussalla lähes 35 miljoonaa euroa.

Matkustajamäärä laski yli 92 prosenttia 0,3 miljoonaan, tarjotut henkilökilometrit laskivat 89 prosenttia ja matkustajakäyttöaste oli vain 29 prosenttia.

Vertailukelpoinen liiketulos oli -163 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisen ja raportoidun liiketuloksen välinen ero liittyy pääosin 133 miljoonan euron Finnairin eläkesäätiön etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin liittyvällä kertakirjauksella.

Toimitusjohtaja Topi Manner ei vähättele Finnairin vaikeuksia.

”Vuosi 2020 jää historiaan kaupallisen lentoliikenteen satavuotisen historian vaikeimpana vuotena rauhan aikana. Koronapandemia on ollut ennen kaikkea inhimillinen kriisi ja terveyskriisi, joka on koskettanut satoja miljoonia ihmisiä. Se on myös ollut vakava lentoliikenteen kriisi ja vaikuttanut niihin kymmeniin miljooniin ihmisiin globaalisti, jotka saavat elantonsa kansainvälisestä matkustuksesta, myös meihin Finnairissa”, Manner toteaa.

Mannerin mukaan Finnair keskittyi vuoden aikana turvaamaan toimintaedellytyksensä ja pitkän tähtäimen kilpailukykynsä markkinalla, joka tulee olemaan pandemian jälkeen erilainen kuin ennen sitä.

”Rahoitustoimemme olivat nopeita ja kattavia. Hankimme noin 1,8 miljardia euroa uutta rahoitusta, johon sisältyi yli 500 miljoonan euron ylimerkitty osakeanti. Lisäksi olemme valmistelemassa Suomen valtion kanssa enintään 400 miljoonan euron hybridilainaa, joka odottaa EU:n hyväksyntää. Valtio-omistajan ja muiden omistajiemme tuki oli pandemiavuonna kriittisen tärkeää.”

Pandemiatilanteen jatkuessa vaikeana operoi yhtiö loppuvuonna rajoitettua noin 50 kohteen ja 75 päivittäisen lennon verkostoa. Rahdilla, jota tukivat puute kapasiteetista ja nousseet markkinahinnat, oli merkittävä rooli liikevaihdossamme, toimitusjohtaja toteaa.

Viime vuonna Finnair sopeutti toimintaansa voimakkaasti, yhteensä yli 1,5 miljardia euroa vuoden 2019 kustannustasoon verrattuna. Tästä noin 30 prosenttia tuli polttoainekustannuksista, kun lentoja oli vähemmän. Lähes koko henkilöstö oli lomautettuna osan vuodesta, ja lomautukset valitettavasti jatkuvat suurella osalla vielä toistaiseksi, Manner kertoo.

Pysyviin 140 miljoonan euron vuosisäästöihin vuoden 2022 alusta alkaen tähtäävä kustannusohjelmamme edistyi Mannerin hyvin ja yhtiö hakee säästöjä kaikesta toiminnastaan.

”Finnairin työntekijöiden määrä väheni noin 1 100 henkilöllä irtisanomisten, määräaikaisten työsopimusten päättymisen, eläköitymisen ja luonnollisen poistuman kautta. Menetetyt työpaikat ovat erittäin valitettavia, mutta tässä tilanteessa tarpeellisia.”

Mannerin mukaan matkustus alkaa vuoden 2021 kesästä lähtien palautua, kun eri maat purkavat matkustusrajoituksiaan rokotekattavuuden kasvaessa.

”Aiomme olla entistä vahvempia ja palvella asiakkaitamme yhä paremmin, kun markkina lähtee jälleen liikkeelle. Me olemme rakentaneet toimintaamme ketteryyttä, jotta olemme valmiita liikkumaan nopeasti, kun asiakkaat alkavat taas matkustaa.”

Yhtiö oheistaa lähiajan näkymiä siten, että jatkuneiden tiukkojen matkustusrajoitusten vuoksi vertailukelpoinen liiketappio tulee olemaan vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä samaa suuruusluokkaa kuin vuoden 2020 toisella, kolmannella ja neljännellä neljännekselläkin.

Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä Finnair jatkaa rajallisen verkoston operoimista, mutta sen jälkeen näkyvyys on edelleen heikko ja kysynnän elpymisen ajoituksesta on useampia skenaarioita, minkä vuoksi yhtiö ei anna ohjeistusta koko vuoden 2021 liikevaihdosta.

Finnair päivittää tulevaisuuden näkymiään ja ohjeistustaan vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Finnairin osinkopolitiikan tavoitteena on maksaa suhdannesyklin aikana keskimäärin vähintään kolmasosa osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina. Yhtiön kulloinenkin tuloskehitys ja näkymät sekä rahoitustilanne ja pääomatarpeet pyritään ottamaan huomioon osingonjaossa.

Vuonna 2020 osakekohtainen tulos oli -0,51 euroa. Yhtiön hallitus ehdottaa odotetusti yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 ei jaeta osinkoa.