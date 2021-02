Hedgerahastot luottavat nyt öljy-yhtiöihin ja öljyn hinnannousuun

Öljyn hinta on rajussa nousussa. Se ei ole jäänyt hedgerahastoilta huomaamatta.

Öljyn hinta on ollut rajussa nousussa koronakriisin pahimman notkahduksen jälkeen. Viime huhtikuun pohjilta WTI-laadun hinta on noussut jo lähes 230 prosenttia 57 dollariin barrelilta. Brent-laadun hinta on 60 dollaria.

Uutistoimisto Reutersin mukaan hedgerahastot luottavat sijoituksissaan nyt öljyn hinnan nousuun. Koronapandemia ja sijoittajien yhä suurempi mielenkiinto ympäristöteemaan on ankarasti vahingoittanut öljy-yhtiöiden mahdollisuutta nostaa tuotantoaan.

Nämä tarjontarajoitteet painavat öljyn hintaa ylöspäin ja pitävät hinnat korkeina ainakin muutamana seuraavana vuotena, useat hedgerahastot kertovat Reutersille.

Öljyn hinnannousu on kiihtynyt erityisesti viime marraskuusta lähtien, jolloin markkinoille tuli positiivisia uutisia Pfizerin ja Modernan koronarokotteiden toimivuudesta. Koronaoptimismi on heijastunut niin osakkeiden kuin raaka-aineidenkin hintoihin.

Hedgerahasto Maglan Capitalin perustaja ja Centaurus Energy -yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja David D. Tawil ennustaa brent-öljylaadun hinnan nousevan 60 dollarista 70 tai jopa 80 dollariin barrelilta tämän vuoden loppuun mennessä.

Mutkia öljynhinnan nousun matkaan voi tehdä kuitenkin koronakriisin jatkuminen, joka hidastaisi maailman talouskasvua ja sitä kautta öljyn kysyntä.

Tarjonnan hidas elpyminen on kuitenkin se tekijä, johon hedgerahastot luottavat. Reutersin mukaan maailman suurin öljyntuottaja saavuttaa vuoden 2019 tuotantoennätyksen vasta vuonna 2023. Viime vuonna Yhdysvaltojen öljytuotanto laski edellisvuodesta 6,4 prosenttia 11,5 miljoonaan barreliin päivässä.

Lontoolaisen Westbeck Capital Management -hedgerahaston johtaja Jean-Louis Le Mee näkee öljynhinnan nousussa sijoitusmahdollisuuksia myös öljy-yhtiöiden osakkeissa.

“Öljy-yhtiöt ovat tekemässä ison paluun pitkästä aikaa. Nyt on olemassa kaikki ainekset poikkeukselliseen öljyn härkämarkkinaan muutamana tulevana vuotena”, Le Mee toteaa Reutersille.

Yhdysvalloissa hedgerahastot ovat lisänneet sijoituksiaan ExxonMobilin, ConocoPhillipsin ja Chevron Corp yhtiöiden osakkeissa.