Historiallista tutkimustietoa -mikä selittää lyhyen aikavälin osakekurssimuutoksia?

Uutisvirran vaikutuksen analysointi osakekurssikehitykseen ja kaupankäyntiin on haastavaa nykypäivän jatkuvan uutistulvan ja välittömän tiedonsiirron maailmassa.

Peter Koudijsen tutkimus (The Boats That Did Not Sail: Asset Price Volatilty in a Natural Experiment, 2016) valottaa uutisten vaikutusten osuutta osakemarkkinoiden kehitykseen tarkastelemalla aikajaksoa, jolloin uutisten välittäminen saattoi viivästyä ja kestää useita vuorokausia.

Tutkimus käsitteli Lontoon pörssin osakekurssikehitystä vuosien 1771-1777 ja 1783-1787 välillä. Lontoon pörssi oli jo 1700-luvulla kehittynyt markkinapaikka, joka mahdollisti muun muassa kaupankäynnin ja lyhyeksi myynnin johdannaisilla, sekä velkavivun hyödyntämisen sijoitustoiminnassa.

Tutkimusjaksolla Lontoon pörssin yhtiöiden osakkeiden omistusosuuksista noin 20-30 prosenttia oli hollantilaisten omistamia ja osakkeilla pääsi käymään aktiivisesti kauppaa myös Amsterdamissa.

Merkittävimmät yhtiöiden osakekursseihin vaikuttavat uutiset kirjoitettiin Lontoossa, josta ne lähetettiin laivan mukana kaksi kertaa viikossa Amsterdamiin. Posti saapui usein kuitenkin myöhässä perille. Syynä olivat vaihtelevat sääolosuhteet.

Myöhästymisten vuoksi paikalliset sijoittajat Hollannissa olivat välillä päiväkausia uutispimennossa tapahtumista Lontoossa.

Osakemarkkinoiden volatiliteetti kohosi Lontoon pörssissä odotetusti heti sen jälkeen, kun uutisia kuljettanut laiva ankkuroitui satamaan. Julkiset uutiset selittivät yli 50 prosenttia osakekurssimuutoksista kyseisinä päivinä. Muut päivät mukaan lukien uutisten osuus Lontoon pörssin volatiliteetista oli noin 40 prosenttia.

Laivat kuljettivat uutisten lisäksi myös sisäpiiritiedoksi laskettavia dokumentteja Lontoon pörssin toimeksiannoista. Niiden vaikutus jakaantui useille päiville, ei ainoastaan laivan saapumisajankohdalle. Sisäpiiritiedon osuus tutkimuksen arvion mukaan volatiliteetista oli noin 25-35 prosenttia riippumatta siitä, oliko kyseessä laivan saapumispäivä.

Lisäksi muutokset osakkeen likviditeetissä vaikuttivat nykyajan tavoin hetkellisesti osakekursseihin. Niiden osuus kurssiheilunnasta oli lähes kaikille sijoituskohteille maksimissaan 30 prosenttia.

Tutkimuksesta opimme eri tekijöiden vaikutusten lisäksi, että osakemarkkinoiden lyhyen aikavälin ajurit ovat pysyneet hämmästyttävän samankaltaisina vuosisatojen aikana. Tuoreempaan osakemarkkinoiden dataan pohjautuvat tutkimukset, Schwert (1981,1989), Roll (1984a, 1988), French ja Roll (1986), Cutler, Poterba, ja Summers (1989), sen osoittavat.

Siksi sijoittajan yksi tärkeimmistä ohjeista: ”knowing what you don’t know”, on aina ajankohtainen.