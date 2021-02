Osakesäästötili on menestys, jota kahlitaan keinotekoisesti

Netflix-sarjat, videopelit, kesäfestarit ja pörssikurssit. Pintapuolisesti tarkasteltuna pörssikursseista puhumista ei ole totuttu liittämään nuorten keskusteluihin, mutta nuorisokulttuuri ja yhteiskuntamme ovat onneksi muuttumassa.

Nuoret keskustelevat aikaisempaa useammin sijoittamisesta sekä ikätovereiden että vanhempien ihmisten kesken. Sijoittaminen on aiheena hiljalleen murtautumassa ulos niistä henkisistä lukoista, joihin se on vuosien ajan ollut kahlittuna osana henkilökohtaisen talouden tabua. Yhä harvemmalle nuorelle riittää pelkkä kädenlämpöinen keskustelu perheen sisäisestä Monopoly-pelin menestyksestä. Rinnalle kaivataan arkista tietoa ja ymmärrystä sijoittamisesta.

Kokoomus on halunnut johdonmukaisesti madaltaa sijoittamiseen liittyvää kynnystä. Viime hallituskaudella ajoimme osakesäästötiliä, joka tuli voimaan vuoden 2020 alussa. Osakesäästötili oli Kokoomuksen kannattama uusi sijoittamisen tapa, jolla pitkäaikainen osakesijoittaminen tuotaisiin paremmin tavallisen ihmisen ulottuville.

Osakesäästötilin perusidea on se, että osingoista ja myyntivoitoista ei makseta veroa kuin vasta varoja nostettaessa. Tämä kannustaa pitkäaikaiseen säästämiseen ja kiihdyttää korkoa korolle-ilmiötä. Valitettavasti osakesäästötilistä tuli kuitenkin vesitetty versio, kuten niin monta kertaa aikaisemminkin poliitikkojen tekemästä kompromissista. Hallituskumppanit Keskusta ja Perussuomalaiset sekä myöhemmin Siniset vaativat tiliin tiukkarajaisen katon. Vesitetty versio oli kuitenkin hinta, että osakesäästötili saatiin yleensäkin perustettua.

Osakesäästötiliä vastustettiin voimakkaasti myös silloisessa vasemmisto-oppositiossa. Nykyinen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) ei uskonut osakesäästötilin lisäävän sijoittajien määrää ja piti tiliä rikkaiden veroetuna ja ”verohärpäkkeenä”. SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta piti osakesäästötiliä uhkana hyvinvointivaltiolle. Vasemmiston viesti duunareille oli selvä: duunari pysyköön lestissään ilman mahdollisuutta uudenlaiseen vaurastumiseen.

Tuomiopäivän julistajista huolimatta sijoittamisen suosio on kasvanut räjähdysmäisesti. Suomessa on jo yli 900 000 yksityishenkilöllä suoria osakesijoituksia. Osakesäästötilejä avattiin ensimmäisenä vuotena yli 152 000, joista noin 100 000 oli uutta sijoittajaa. Tilien avaajista yli 40 % oli alle 30-vuotiaita.

Vesitetyn osakesäästötilin suurimmat valuviat pitää kuitenkin korjata. Tähän ratkaisun tarjoaa kansanedustajakollegani Matias Marttisen (kok.) tekemä lakialoite. Aloitteen mukaisesti 50 000 euron talletuskatto pitää poistaa kokonaan. Tällöin käytännössä poistuu myös tarve kytätä tilien määrää ja talletusrajan ylitystä. Toisekseen osakesäästötilituotteita pitää laajentaa ainakin joukkovelkakirjojen, johdannaisten, rahastojen ja listaamattomien yritysten puolelle.

Omistaminen on yritystoiminnan moottori, eikä näitä voi erottaa toisistaan. On yhteiskunnan kannalta hölmöä rajoittaa ihmisiä vaurastumasta. Aivan yhtä hölmöä on esimerkiksi rajoittaa opiskelijoiden työssäkäyntiä keinotekoisen alhaisilla tulorajoilla. Mitä enemmän toimeliaisuutta yhteiskunnassa on, sitä vauraampi ja kukoistavampi se on.