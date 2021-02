Palvelusektorin suhdannenäkymät pysyvät synkkinä euroalueella – ostopäällikköindeksi laskussa

IHS Markit -yhtiö julkaisi tällä viikolla helmikuun ostopäällikköindeksin lukemat. Ostopäällikköindeksi nousi tammikuun 47,8 pisteestä 48,1 pisteeseen. Alle 50 pisteen lukema kertoo, että talousaktiviteetti on edelleen laskussa.

Palveluiden ostopäällikköindeksi näyttää synkemmältä. Tammikuun 45,4 pisteen lukema laski 44,7 pisteeseen. Teollisuudessa puolestaan tilanne näyttää paremmalta, kun tammikuun 54,8 pisteen lukema nousi helmikuussa 57,7 pisteeseen. Lukema on korkein 36 kuukauteen.

Koronapandemia rasittaa yhä merkittävästi euroalueen talouden aktiviteettia. Palvelusektori on kärsinyt teollisuutta enemmän koronapandemian sulkutoimenpiteistä. Lisäksi heikko kysyntä aiheuttaa hintojen laskua palvelujen parissa, arvioi Handelsbanken aamukatsauksessaan.

Pankin mukaan silti palvelusektorillakin tulevaisuus nähdään nyt varsin valoisana, mikä heijastaa uskoa laaja-alaisten koronarokotusten avulla nopeasti palautuvaan kysyntään.

Handelsbanken ennustaa euroalueen talouden elpyvän tänä vuonna 4,0 prosenttia.

”Palvelusektoriin vaikuttavien rajoitustoimien pitkittyminen aiheuttaa luonnollisesti riskejä ennusteellemme ja ns. kaksoistaantuma näyttää todennäköiseltä. Euroalueelle onkin tärkeää, että rokoteannosten saanti ja jakaminen onnistutaan takaamaan seuraavien kuukausien aikana ja voittamaan vuoden alussa havaitut haasteet”, pankki toteaa.

