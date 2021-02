Vety-yhtiö Plug Power on kallis osake, mutta silti analyytikoiden suosikki

Plug Power on tarjonnut viime kuukausina sijoittajille ruhtinaallisia tuottoja. Jatkoa seuraa, mikäli on uskominen analyytikkoja. Korkea hinta herättää silti kysymysmerkkejä.

Uudistuvaa energiaa tarjoavien yritysten merkitys on jatkuvasti kasvussa. Niiden suosion kasvua tukee Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenin kunnianhimoinen ympäristöohjelma. Biden lupasi vaaliohjelmassaan sijoittaa peräti kaksi biljoonaa dollaria eli 2000 miljardia dollaria vihreään energiaan.

Vuonna 2016 allekirjoitetussa Pariisin ilmastosopimuksessa kahden asteen lämpenemisen yläraja esiteolliseen aikaan verrattuna asetettiin ensimmäistä kertaa oikeudellisesti sitovasti. Sopimuksen avulla pyritään vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä korkeiden hiilidioksidipäästöjen vuoksi.

Uusiutuvan energian merkitys näkyy myös osakemarkkinoilla. Esimerkiksi sähköautovalmistajien, kuten Teslan ja NIO:n, osakekurssit ovat kivunneet ällistyttävän rajusti viime aikoina. Samalla perinteisten autonvalmistajien markkina-arvot jäävät kauas Teslan kaltaisen yrityksen taakse.

Yksi uusiutuvan energian megatrendistä hyötyvä yhtiö on Plug Power. Yhtiö kehittää polttokennojen teknologiaa ja tuottaa niin vetyä käyttäviä moottoreita kuin vedyn tuottamiseen tarvittavia elektrolyysilaitteistojakin. Uusiutuvasta vedystä on kasvamassa miljardien dollarien markkina eri puolille maailmaa.

Yhtiö tarjoaa vetyyn perustuvia ratkaisuja liikenteeseen, tavarankäsittelyyn ja energian säilyttämiseen. Yhtiön asiakkaina toimivat muun muassa Amazon, BMW ja Walmart.

Plug Power on siis paljon muutakin kuin autojen vetyyn perustuvien polttokennomoottorien valmistaja. Vedystä puhutaan paljon ennen kaikkea autojen energianlähteenä, mutta se on kuitenkin paljon muutakin. Tulevaisuudessa vety voi esimerkiksi auttaa tasaamaan energiantuotannon ja -kulutuksen vaihteluja.

Yhtiön etuna on se, että se hallitsee koko vedyn toimitusketjun. Vetytrukkien lisäksi vetypolttoaineen sekä tankkauspisteet ja huollon.

Fossiilisten polttoaineiden polttaminen tuottaa hiilidioksidia ja vettä. Vedyn polttaminen tuottaa pelkkää vettä. Polttokennossa tapahtuvan ”palamisreaktion” lopputuotteena on sähkö.

Plug Powerin liikevaihto lähti kasvuun vuonna 2014 ja kasvun odotetaan vain kiihtyvän. Vuodelle 2020 liikevaihdon kasvun odotetaan asettuvan 31 prosenttiin, mutta vuodelle 2021 povataan jo 46 prosentin kasvua ja vuodelle 2022 jopa 53 prosentin kasvua.

Plug Power on tarjonnut sijoittajille viime kuukausina huikeaa tuottoa. Viimeisen 12 kuukauden tuotto on yli 1300 prosenttia ja viiden vuoden tuotto lähes 3700 prosenttia. Alkuvuodenkin aikana yhtiön markkina-arvo on lähes kaksinkertaistunut.

Silti analyytikoilta löytyy vieläkin uskoa koviin tuottoihin jatkossakin.

Sijoitusammattilaisia ja pörssiyhtiöitä arvioivan TipRanks-sivuston mukaan 12 yhtiötä seuraavasta analyytikosta 10 antaa osakkeelle ostosuosituksen.

Yksi Plug Poweriin luottavista analyytikoista on B. Riley -yhtiön analyytikko Christopher Souther, joka antaa osakkeelle ostosuosituksen 83 dollarin hintatavoitteella. Osakekurssi on tällä hetkellä 63 dollaria, joten Souther näkee osakkeessa vielä selvää nousuvaraa.

Southerin mukaan Plug Powerin kasvulle löytyy yksi katalysaattori. Plug Power tulee vuoden 2022 jälkeen laajentamaan toimintaansa ydinliiketoimintansa ulkopuolelle uusien kumppanuuksien avulla. Se tulee luultavasti ajamaan tämän vuoden aikana osaketta ylöspäin, Souther uskoo.

Plug Power on jo perustanut yhteisyrityksen ranskalaisen autovalmistaja Renaultin kanssa. Yhteisyritys kehittää autojen polttokenno-vety -tekniikkaa.

Kehittämiseen riittää rahaa, sillä Plug Powerilla on kassavaroja peräti 4,9 miljardia dollaria.

Sijoittajat saattavat kuitenkin epäillä Plug Powerin korkeaa hintaa. Analyytikot odottavat yhtiön tekevän tänä vuonna 46 miljoonaa euroa tappiollisen liiketappion. Ensi vuodellekin konsensusennuste on vielä kuusi miljoonaa euroa tappiolla. Silti osakkeen EV/Ebitda-kerroin on lähes 560x tämän vuoden konsensusennusteilla.

Plug Powerin markkina-arvo ylittää yli 55-kertaisesti sen taseen nettovarallisuuden.