Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri on synnynnäinen sijoittaja, joka sijoittaa mielellään pienyrityksiin

Markkinoilla on ”paljon hyviä tulevaisuudenodotuksia rakennettu jo sisään.”

Aiemmin monikansallisessa IT-yhtiössä työskentelevä kauppatieteiden maisteri Sari Lounasmeri ei olisi osannut ennustaa, että päätyisi joku päivä Pörssisäätiön toimitusjohtajaksi. Vuodesta 2010 asti pestissä toiminut 45-vuotias Lounasmeri on kuitenkin huomannut jälkikäteen, että hänen koko uransa on johdattanut juuri tähän työhön.

”Pörssisäätiö tekee juuri niitä asioita, joista olen ollut kiinnostunut: sijoittaminen, sen akateeminen tutkimus ja sen rahoittaminen stipendien kautta, edunvalvonta sekä alan kehitykseen vaikuttaminen päätöksenteossa. Ja voin täysin allekirjoittaa kaikki Pörssisäätiön tavoitteet”, Lounasmeri kertoo.

Pörssisäätiö on vuonna 1985 perustettu puolueeton, riippumaton ja voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tehtävänä on edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita. Pörssisäätiö omistaa Pörssitalon ja rahoittaa toimintansa sen vuokratuotoilla. Lisäksi Pörssisäätiöllä on sijoitussalkku, jonka tuotoista myönnetään apurahoja.

”Toimitaan paljon verkostoissa, joka on siinä mielessä uudentyyppistä johtamista, kun ei ole hierarkkisia rakenteita tai suhteita, tai että jonkun olisi pakko tehdä jotain – mikä on ihan mieletön vahvuus”, Lounasmeri kuvailee työtään.

Lounasmeri arvostaa työssään ison verkoston toimintaa, jossa kaikki työskentelevät saman päämäärän puolesta. Työssä saa arvokasta välitöntä palautetta kumppaneilta, vaikkakin välillä työ vaatii hyvin pitkäjänteistä työtä, ennen kuin nähdään mitään konkreettisia tuloksia.

Synnynnäinen sijoittaja

Lounasmeri syntyi perheeseen, jossa puhuttiin avoimesti raha-asioista, säästämisestä ja sijoittamisesta. Äidin sanat: ”Ei ne suuret tulot, vaan pienet menot”, loivat vahvan perustan talousosaamiselle. Omat vanhemmat kokosivat Lounasmeren ensimmäisen salkun, ja osakkeita hän on omistanut koko ikänsä.

”Osinkotuotto on ollut tärkeä kriteeri ja arvosijoittaminen, ja aikaisessa vaiheessa tuli mukaan myös itselle tärkeät aiheet, kuten vastuullisuus.”

Sijoittaminen on Lounasmerelle rakas harrastus, ja vaikka päämääränä on vaurastuminen, hän innostuu nykyään omistajuudesta. Numerot eivät ohjaa sijoituspäätöksiä pienyritysten kohdalla niin paljon kuin ihmiset, kuten tunnettu ja menestyksekäs toimitusjohtaja tai omistajarakenne.

”Myöhemmin olen perehtynyt pienempiin yhtiöihin, ja ollut kiinnostunut listautumisista sekä First North -markkinapaikasta ja pienemmistä yhtiöistä sijoituskohteena.”

Sijoittajana Lounasmeri kuvailee itseään tavallisena ”osta ja pidä” -sijoittajana, mutta kiinnostusta alaan on niin paljon, että esimerkiksi Pörssisäätiön Pörssi-illat ovat ihan oman kokemuksen kautta tuttuja tilaisuuksia jo nyt. Lounasmeri sijoittaa pääasiallisesti Helsingin pörssiyhtiöihin. Muutamat ulkomaiset osakesijoitukset Lounasmeri on poiminut ikään kuin mausteeksi salkkuunsa. Rahastonsa hän möi onnekkaasti ennen vuoden 2008 finanssikriisiä.

Lounasmeri suosittelee, että kaikilla sijoittajilla olisi valmiina ostoslista, johon on mietittynä etukäteen, minkä yrityksen omistajana haluaisi olla. Koskaan ei voi tietää, milloin markkinat romahtavat ja kurssit muuttuvat, kuten koronakriisi osoitti.

”Moni jäi harmittelemaan, ja minäkin, ajatellen, että on tässä vielä aikaa, eikä tässä mitään tapahdu niin nopeasti. On hyvä ryhmittää taistelukassaa pidemmälle ajalle, ja miettiä valmiiksi mitä tekee kriisin iskiessä.”

Ei olla vielä selvillä vesillä

Markkinoilla on vuoden 2021 alussa odottava tunnelma. Lähivuodet ovat Lounasmeren mukaan olleet pitkälti indeksisijoittajan aikaa.

”On ollut paljon nousua, indeksi kehittyi suotuisasti ja teki indeksisijoittajat iloiseksi. Jos ajattelee nyt mihin markkina on menossa, niin on enemmänkin osakepoimijan aika.”

Lounasmeri tuo esiin, että hyviä tulevaisuudenodotuksia on rakennettu jo paljon sisään, ja ajatellaan, että inflaatio ja korkotaso pysyy alhaalla ja osakesijoittamista jatketaan koronan pikkuhiljaa hälvetessä.

”Edelleen suosittelen seuraamaan aikataulutusta, ja mikä rytmi tulee olemaan. Meidän vientiyhtiöihimme vaikuttaa paljon myös se mitä maailmalla tapahtuu. Yhdysvalloista on tullut ne isot markkinareaktiot koko osakemarkkinoille.”

Joe Bidenin astuessa valtaan koko maailma odottaa rauhoittuuko tilanne Amerikassa, vai tuleeko esiin uusia kiistoja. Hallitus voisi painottaa vihreiden yhtiöiden toimintaa, jos lupauksien pohjalta tehtäisiin konkreettisia linjauksia. Lounasmeri suosittelee myös keskuspankin toimien seuraamista, jolla on suuri vaikutus osakemarkkinoihin.

”Lähdetäänkö tästä sitten paremmalle kasvun tielle, vai mitä tapahtuu? Teknologiasektorin osalta on tärkeää se, että jatkuuko voittokulku, ja koronasta kärsineiden alojen puolesta, kuinka nopeasti päästään rajoitustoimista.”

Sarin TOP 3: Miten suomalaiset saataisiin innostumaan sijoittamaan?

”Kouluihin pitäisi saada kunnollista talousopetusta, ja myös vanhempien olisi hyvä näyttää mallia ja avata sitä, miten omasta taloudesta huolehditaan. Pohjatietämyksen saaminen hyvälle tasolle on tärkeää ja kouluilla on tässä iso vastuu.” ”Veroporkkanat toimivat. Ne kannustavat ihmiset tekemään oikeita asioita.” ”Tarvitaan jonkinlaista katastrofien hallintaa. Markkinoilta ei saa tulla liikaa vain sellaista viestiä, että menossa on huijauksia. Kokonainen sukupolvi sijoittajia menetetään, jos pääasiallinen suhtautuminen osakemarkkinoihin on pelko. Kun ihminen pelkää tekevänsä väärin, hän ei tee mitään.”

Lähde: Pörssisäätiö.

