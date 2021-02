Korkeakorkoiset lainat kannattaa korvata edullisemmalla yhdistelylainalla

Moni maksaa turhaa korkeita kuukausittaisia lainakuluja yhdestä tai useammasta lainasta. Lainojen yhdistäminen kerää tällaiset kalliit luotot yhden edullisemman lainan alle.

Henkilökohtainen taloudenhallinta on paljon muutakin kuin tulojen ja menojen tasapainottamista. Oikeiden ja oikea-aikaisten päätösten tekeminen on tärkeää, oli kyse sitten sijoittamisesta, investoinneista tai lainarahoituksen hakemisesta.

Lähes jokainen meistä haluaa huolehtia raha-asioistaan hyvin, mutta aina kaikki ei kuitenkaan mene suunnitelmien mukaisesti. Elämän eteen heittämät haasteet voivat johtaa nopeaan velkaantumiseen, vaikka kulutusindeksi olisi muutoin kunnossa.

Lainojen yhdistäminen on nopea ratkaisu hallitsemattomien lainakulujen suitsimiseksi. Voit näin yhdistää useampia pienempiä luottoja yhden uuden lainan alle. On myös hyvä muistaa, että velkaantumista on monenlaista.

Harva pitää asuntolainaa taloudelleen vahingollisena päätöksenä, vaikka velkataakka on usein moninkertainen vuosituloihin verrattuna. Pienestä, mutta kalliista kulutusluotosta voi sen sijaan tulla merkittävä taloudellinen rasite, johon lainojen yhdistäminen tarjoaa helpotusta.

Tarkista erityisesti muutaman vuoden takaiset avoimet luottosi

Vuoden 2019 syyskuussa voimaan astunut korkokattolaki rajoitti kaikenlaisten kulutusluottojen ja luottokorttien koron enimmillään 20 prosenttiin. Tätä ennen otetuilla, alle 2 000 euron lainoilla korko voi olla jopa 50 prosenttia. 2000 euroa suuremmilla lainoilla korko saattaa olla jopa tätä korkeampi.

Korkokattoa ei sovelleta takautuvasti, vaan se koskee ainoastaan 1.9.2019 jälkeen tehtyjä uusia lainasopimuksia. Kaikki tätä ennen tehdyt sopimukset ovat jatkuneet vanhojen ehtojen mukaisesti, ellei asiasta ole sovittu muutoin luotonantajan kanssa. Tämä tarkoittaa, että vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla nostetut, vielä avoimet lainat voivat olla yhä erittäin kalliita

Erityisesti tällaiset vanhanmalliset lainat ovat erinomaisia kohteita lainojen yhdistämiselle. Voit säästää satoja euroja kuukausittain korvatessasi korkeakorkoiset pienlainat huomattavasti edullisemmalla yhdistelylainalla. Potentiaaliset säästöt kasvavat sen mukaan, miten edullisesti saat uuden yhdistelylainan. Apuna kannattaa käyttää lainavertailupalvelua.

Maksimoi säästöt kilpailuttamalla

Vanhanmallinen 5000 euron laina, voi kerryttää korkoa yli 600 euroa kolmen vuoden laina-ajan kuluessa. Nykyisen, väliaikaisen korkokaton aikana maksaisit korkoa alle puolet tästä. Potentiaaliset säästöt kertaantuvat, mikäli sinulla on useita vastaavanlaisia lainoja, jotka voi yhdistää.

Hakemuksen lähettäminen on helppoa ja saat alustavat lainatarjoukset nopeasti. Voit kokeilla kilpailutusta huoletta, sillä et sitoudu mihinkään ja palvelumme on sinulle täysin ilmainen. Katso kuinka paljon sinä voit säästää lainojen yhdistämisellä!