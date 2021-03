Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin massiivinen 1,9 biljoonan eli 1 900 miljardin dollarin talouden elvytyspaketti näyttää toteutuvan, kun maan senaatti hyväksyi sen niukasti demokraattien äänin.

Paketti hyväksyttiin 27 demokraattien äänillä 50–49. Seuraavaksi paketti menee vielä kongressin edustajainhuoneen hyväksyttäväksi. Demokraateilla on edustajainhuoneessa selvä enemmistö, joten paketti tullaan mitä todennäköisimmin hyväksymään.

Tukipaketti on jo kolmas USA:n liittovaltion jakama shekki kansalaisille. Edellisen shekin se jakoi joulun aikaan ja se oli suuruudeltaan 600 euroa kansalaista kohde.

Bidenin tukipaketti on selvästi suurempi. Siihen kuuluu 1 400 dollarin kertaluonteisen tuki, joka maksetaan jokaiselle alle 75 000 dollaria vuodessa ansaitsevalle amerikkalaiselle. Siinä annettaan myös osavaltioille rahaa koronatoimia varten sekä joitakin muita tukia.

Uusi massiivinen elvytyspaketti nostaa kuitenkin entisestään pelkoja inflaation kiihtymisestä ja siten myös korkojen noususta.

Compound Capital Advisors -yhtiön perustaja Charlie Bilello jakoi torstaina USA:n viiden vuoden inflaatio-odotuksia kuvaavan tviitin. Inflaatio-odotukset ovat nousseet korkeammalle kuin kertaakaan 12 vuoteen.

US Inflation Expectations rise to 2.45%, tied with April 2011 for the highest level in the past 12 years. pic.twitter.com/zBSAOX1ujz