Ajat ovat vaikeita, mutta ravintoloiden uusi kulta-aika häämöttää horisontissa

Ilkka Lavas. Kuvaaja: Suvi Sievilä

Sarjayrittäjä Ilkka Lavas odottaa monen muun suomalaisen tavoin Suomen ravintolakesää.

Koronapandemiasta johtuvia rajoitustoimia kiristetään jälleen tartuntalukujen kiihtyessä uusiin huippuihin. Maaliskuun 8. päivä alkava kolmen viikon sulkutila huolestuttaa monia yrittäjiä, erityisesti ravintola- ja matkailualalla toimijoita.

Yle uutisoi ravintolayrittäjien turhautumisen olevan huipussaan pakkosulun alla.

”Tämä tuntuu niin epäreilulta, että ravintolat laitetaan kiinni, vaikka suurimmat tartuntamäärät ovat olleet ihan muualla”, kommentoi hotellinomistaja Sirly Ylläsjärvi Ylelle.

Monella pinna on katkeamispisteessä, eikä syyttä, kun sulkujen myötä asiakasmäärät tippuvat monessa paikassa nollaan. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n ennakkotietojen mukaan koronapandemia on leikannut matkailijoiden kulutuksesta Suomessa lähes 7 miljardia euroa. Vuonna 2020 suomalaiset ja ulkomaiset matkailijat käyttivät Suomessa rahaa 9,3 miljardia, joka on 42 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019, jolloin kulutus oli 16,1 miljardia euroa.

Hygieniatoimista ja rajoituksista huolimatta Suomessa on todettu lukuisia ravitsemisliikkeistä alkunsa saaneita tartuntaketjuja

Sarjayrittäjä, City-lehden ja TableOnline.fi:n pääomistaja Ilkka Lavas näkee tämänhetkisestä ahdingosta huolimatta valoa tunnelin päässä. Pandemia on vaikuttanut TableOnline.fi:n toimintaan merkittävästi, sillä samalla kun ravintolat suljettiin koronan vuoksi viime keväänä, myös kuluttajien tekemät pöytävaraukset loppuivat.

”Aika surullista aikaa. Jouduttiin lomauttamaan henkilöstöä, ja moni asiakas oli kovassa hädässä. Ei ole vieläkään helppoa, mutta sulkujen tuoma shokki ei ole enää niin kova”, Lavas kuvailee.

Ravintoloissa koronatartunnan riski on suurin paikoissa, missä keskitytään syömisen sijaan juomiseen. Lavas harmittelee monen muun joukossa sitä, että fine dining -ravintolat laitetaan samaan kategoriaan pubien ja karaokebaarien kanssa, joissa on eroavat hygieniatasot.

”Juridisesti se on sama ravitsemisliike, eikä sitä voida oikein erottaa. Juridisesta haasteesta kertoo jotain se, että eroja ravintolan ja ravintolan välillä yritetään tilkitä sillä, että kielletään karaoken laulamista ja tanssimista. Ravintoloiden sulkua on lähes mahdotonta rajata riskipaikkoihin, joten kaikki joutuvat kärsimään.”

Asiakkaiden kaikotessa ravintolat joutuvat innovoimaan ja muuttamaan toimintaansa, pysyäkseen pinnalla. Onneksi digitalisaatio mahdollistaa tämän.

”Monet fine dining -paikat myyvät esimerkiksi ruokakasseja, jossa valmiit annokset voi noutaa tai toimitetaan kotiin. Vaikka tämä on pieni osa liikevaihdosta, eikä pelasta mitään, se auttaa paljon. Ylläpitää kulttuuria ihmisille, että ravintolat ovat edelleen olemassa”, Lavas pohtii.

Lavas halusi osaltaan vaikuttaa ja opettaa ihmisiä siihen, että ravintoloissa on mahdollista syödä turvallisesti ja noudatetaan hygieniaohjeita. TableOnline.fi-palveluun lisättiin esimerkiksi rasti erikseen pöytävarauksien yhteyteen, josta selviää, käytetäänkö ravintoloissa maskeja.

Digitalisaatio edesauttaa ravintoloiden menestystä

Lavas on pyörittänyt ja rakentanut erilaisia verkkopalveluita 25 vuotta, ja kertoo kasvaneensa internetissä. Ensimmäinen www-sivu nousi pystyyn 17-vuotiaana kaverin pyynnöstä.

”Hienoa nähdä, että internetkulttuuri kehittyy koko ajan. Netissä on kuitenkin helppo luoda väärää informaatiota, ja koen tärkeäksi sen, että ihmiset löytävät turvallisista lähteistä luotettavaa tietoa.”

Verkkosivut olivat internetin alkuvuosina pääsääntöisesti yksisuuntaisia, mutta alkoivat kehittymään nopeasti kaksisuuntaiseksi. Tänä päivänä fyysinen ja digitaalinen maailma ovat vahvasti kytkeytyneet toisiinsa – ravintoloidenkin eduksi.

”Ihmiset löytävät ravintolan ja kertovat siitä muille. Siitä seuraa netissä tapahtuvat arvostelut, viestit ja varaaminen, jotka ruokkivat sitä, että fyysisen maailman ravintola pärjää. Näin hyvät ravintolat menestyvät ja kasvavat.”

Verkkosivustot ovat muuttuneet verkkopalveluiksi, joissa kuluttajat odottavat interaktiota ja hyvää palvelua. Läpinäkyvyyden merkitys kasvaa.

”Älytöntä, että joku tekisi sivuston, jossa ei olisi asiakaspalvelua tai hakua ollenkaan tai että olisi ravintolalistaussivusto, josta ei pystyisi tekemään pöytävarausta. Asiakkaat odottavat suoraan, että näin on.”

Digitalisaatio edesauttaa monen ravintolan menestystä. Poikkeusoloissa tämä korostuu ihmisten ollessa kotona ja markkinoinnin tapahtuessa pääosin digitaalisten kanavien kautta.

”Kesällä ravintolaelämä puhkeaa uuteen loistoon”

Ravintoloiden ovet pystyttiin avaamaan kesällä viime vuonna rajoitustoimien jälkeen, ja Lavaksen mukaan tänä vuonna ilmassa on samoja merkkejä. Viime vuonna ravintolat tekivät terasseilla ennätysmyyntejä ja kuluttajat tekivät kotimaassa pöytävarauksia TableOnline.fi:n tilastojen mukaan noin 50 prosenttia enemmän kuin edellisenä kesänä. MaRan mukaan kotimaanmatkailu vilkastui haastavan kevään jälkeen selkeästi kesäkuukausina, ja esimerkiksi vuokramökkien kysyntä kääntyi jyrkkään kasvuun jo toukokuussa.

”Tämänhetkinen sulkutila hillitsee käyriä, ja ne lähtevät taas toivottavasti laskuun. Kesään on vielä aikaa. Toivottavasti siihen mennessä kolmas aalto olisi jo ohi.”

Lavas ennustaa, että ensi kesästä tulee paras ravintolakesä pitkään aikaan. Ulkona syömisen globaali trendi tuskin tulee päättymään.

”Poikkeusaikoina on hyvä kysyä itseltään: mikä muuttuu ja mikä pysyy samana? Ihminen on sosiaalinen ja meillä on joka päivä uudestaan nälkä. Tämä on ja pysyy. Kotona olo alkaa riittää. Ravintoloiden uusi kulta-aika alkaa pian.”

