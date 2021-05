Innostus asuntosijoittamiseen johti 100 000 euron taloudelliseen katastrofiin

Monet asuntosijoittajat sulkevat silmänsä yli viiden vuoden päässä olevilta remonteilta, väittää asuntosijoittamisen ammattilainen.

Laura Friman kirjailija ja toimittaja, joka on kirjoittanut uransa aikana muun muassa Imagelle, Trendille, ja Helsingin Sanomille. Lisäksi hän on työskennellyt radiotoimittajana Radio Helsingin aamuohjelmassa.

Duunitori-sivustolla hän kertoo, kuinka sijoitusasunnon ostamisesta seurasi “kallis katastrofi”.

Friman kertoo, että hän osti sijoitusasunnon näkemättä sitä.

“Hyvä on, se ei luultavasti ole etevän sijoittajan merkki. Minun oli kuitenkin pakko toimia sukkelasti: tilava yksiö oli edullinen ja sijaitsi suositussa, vääjäämättä gentrifikoituvassa osassa Helsingin itäistä kantakaupunkia”, Friman kuvailee sijoitusasuntoaan.

Huoneistossa ei ollut remontteja suunnitteilla ja putket oli tehty 1970-luvulla.

Friman osti asunnon ja sai siihen vuokralaisen. Myöhemmin vuokralaiselta tuli tieto, että taloyhtiössä kaavaillaan remonttia, jonka kustannus on 2700 euroa neliöltä. 36 neliön sijoitusasunnossa se tarkoittaa lähes 100 000 euron kustannusta asunnonomistajalle. Se oli puolet siitä, mitä Friman oli maksanut asunnosta.

Karut tosiasiat valkenivat taloyhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

“Viimeistään tuona iltana kävi selväksi, että olin ostanut asunnon kenties Helsingin huonoimmin ylläpidetystä taloyhtiöstä. Vettä tuli katosta, lattiasta ja seinistä. Asukkaat olivat rakentaneet koteihinsa vessoja ja suihkuja miten sattui. Hormit olivat huolestuttavan huonossa kunnossa. Kauhistuttava kokonaiskuva tuli yllätyksenä monelle muullekin”, Friman kirjoittaa.

Remontti on nyt tehty ja Friman maksaa sijoitusyksiöstään 570 euron vastiketta, ja lainanlyhennys on 720 euroa kuussa, eli kuukausittain Friman maksaa 1 290 euroa. Frimanin vuokratuotto on 880 euroa kuukaudessa, joten se ei kata lähimainkaan vastiketta ja lyhennystä.

Helsingin Sanomat uutisoi vuonna 2018 vantaalaisesta entisestä asuntosijoittajasta, Mikko Vikmanista, joka joutui luopumaan kahdesta sijoitusasunnostaan 25 000 euron tappiolla. Molempien asuntojen taloyhtiöihin tuli tai oli tulossa remontteja, jotka kuitenkin yllättivät Vikmanin.

Sijoitusasunnot.comin perustaja ja ammattisijoittaja Henri Neuvonen kertoo blogissaan, että moni asuntosijoittaja ajattelee virheellisesti ettei kaukana tulevaisuudessa tulevaan reponttiin tarvitse kiinnittää huomiota.

Se on Neuvosen mukaan virhe.

“Monesti asuntosijoittajat sulkevat silmänsä ja korvansa sellaisille remonteille, joihin on aikaa 5 vuotta tai enemmän. Samaan lankaan saattaa mennä, jos taloyhtiön 5-vuotissuunnitelmassa ei mainita putkiremontista, mutta talo on vanha. Remontit nimittäin tulevat eteen ja maksettavaksi, ennemmin tai myöhemmin. Ja ostajana nämä asiat on ymmärrettävä”, Neuvonen toteaa.

Neuvosen mukaan yksi aloittelevan asuntosijoittajan virhe on se, ettei korjausvaraa huomioida riittävästi.

“Olet ostanut asunnon, mutta et ole huomioinut korjausvaraa riittävästi, kun ‘yllättävä’ remontti tulee eteen. Huomaat, että remontti maksaa aika paljon. Se vaikuttaa vuokratuottoosi ja voi painaa esim. kassavirtasi miinukselle.”

Neuvonen muistuttaa myös, että asunnon arvo nousee ehkä puolet siitä mitä remontti maksaa.

“Nämä ajattelutavat tuppaavat tulla kalliiksi. Älä mene siihen halpaan. Remonttitarpeessa oleviin taloyhtiöihin tai asuntoihin sijoittaminen on ihan ok, kunhan remonttitarpeet on otettu ostohinnassa huomioon”, Neuvonen toteaa.