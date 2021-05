Handelsbankenilta ostosuositus tälle autojen turvalaiteyhtiölle

Turvalaiteyhtiö Veoneer on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen, joka voi tuoda yhtiölle jättipotin.

Veoneer odottaa kovaa liikevaihdon kasvua tänä vuonna. Analyytikot odottavat kasvun jatkuvan myös tulevina vuosina.

Veoneer on ruotsalais-amerikkalainen autojen aktiivisia turvalaitteita valmistava yhtiö. Yhtiö on spin-off -yhtiö, joka irtautui Autolivistä viime vuonna. Osake on listattuna Tukholmassa ja New Yorkissa. Se kehittää aktiiviseen turvallisuuteen liittyviä elektroniikka- ja ohjelmistoratkaisuja, kuten havaintolaitteita, tutkia, ajoavusteet ja autonomisen ajamisen ohjelmistoja.

Yhtiön alkuvuosi on alkanut vahvasti. Liikevaihto nousi viime vuoden tammi-maaliskuun 362 miljoonasta dollarista 419 miljoonaan dollariin tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liiketappio kutistui 104 miljoonaan dollariin, kun se vuosi sitten oli 122 miljoonaa dollaria.

Yhtiö odottaa koko vuoden orgaanisen liikevaihdon kasvun yltävän 25 prosenttiin viime vuoteen verrattuna.

Handelsbankenin mukaan Veoneerin markkinaosuus aktiivisen turvallisuuden markkinoilla on nousemassa viime vuoden 8 prosentista 12 prosenttiin vuonna 2025.

”Vuotuinen myynnin kasvu vuosien 2020-25 välillä yltää arviomme mukaan 21 prosenttiin, ja yhtiöstä tulee kannattava vuonna 2023”, pankki ennustaa aamukatsauksessaan.

Veoneerin Arriver-brändi voi yli kaksinkertaistaa Veoneerin markkinaosuuden ohjelmistoissa, Handelsbanken arvioi. Arriver on allekirjoittanut Qualcommin kanssa yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Qualcomm vastaa teknisestä alustasta ja Arriver puolestaan tuo siihen visionsa ja edistyksellisen ajoavustusjärjestelmän (ADAS) ohjelmiston.

Qualcomm ja Arriver kilpailevat Mobileyen EyeQ:n ja NVIDIA:n ADAS-ohjelmiston kanssa.

”Uskomme, että Qualcomm-yhteistyön kautta Veoneer voi nostaa ohjelmistojen markkinaosuutta 12 prosentista (ennuste 2025) aina 30 prosenttiin saakka pidemmän päälle. Tämä tarkoittaisi 1,5 miljardin dollarin tai 42 prosentin kasvua vuoden 2025 liikevaihdon ennusteestamme tulevaisuuteen”, pankki toteaa.

Analyytikoita ja osakkeita reittaavan TipRanks-sivuston mukaan Veoneerin sisäpiiriläiset ovat viime aikoina ostaneet lisää yhtiönsä osakkeita.

Analyytikoiden konsensusodotus on, että Veoneer kasvattaa liikevaihtonsa tänä vuonna 1,77 miljardiin dollariin, ensi vuonna jo 2,1 miljardiin ja vuonna 2023 lähes 2,5 miljardiin.

Handelsbankenin suositus Veoneerin osakkeelle on osta ja osakkeen tavoitehinta on 35 dollaria. Veoneerin viimeisin kurssinoteeraus on 22,6 dollaria. Yhtiötä seuraavien 26 analyytikon näkemykset Veoneerista ovat hyvin hajallaan. 13 analyytikkoa antaa osakkeelle pidä-suosituksen.