Analyytikko: Pihlajalinnan onnistunut myyntistrategia tulee näkymään loppukesän myyntiluvuissa

Pihlajalinnalta on odotettavissa hyviä myyntilukuja vuoden jälkipuoliskolla, kun koronan vaikutus vähenee.

Terveyspalveluyritys Pihlajalinnan tammi-maaliskuun liikevaihto nousi viime vuodesta 5,2 prosenttia 140 miljoonaan euroon.

Oikaistu käyttökate nousi 20,2 prosenttia 15,2 miljoonaan euroon ja oikaistu liikevoitto nousi lähes 59 prosenttia 6,7 miljoonaan.

Oikaistun liikevoiton kasvu ylitti selvästi analyytikoiden konsensusennusteen 5,9 miljoonaa euroa.

Vaikka terveyspalveluiden kysyntä on normalisoitumassa, lääkärikeskustoimipisteiden käyntimäärät jäivät noin 13 prosenttia vertailukaudesta. Koronatestausmäärät sen sijaan kasvoivat 65 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Kaikista Pihlajalinnan vastaanottokäynneistä 39 prosenttia tapahtui etäkanavissa.

Pihlajalinna voitti alkuvuonna Työterveys Virta Oy:n osakekannan myynnistä ja työterveyspalveluista järjestetyn julkisen kilpailutuksen. Pihlajalinnan asema Pohjois-Pohjanmaalla vahvistuu kaupan johdosta merkittävästi. Kauppa toteutettiin 1.4.2021.

Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen kertoo, että yhtiö on onnistunut myyntistrategiansa uudistamisessa.

”Olemme siirtäneet julkisen sektorin myynnin painopisteen ulkoistusmarkkinasta palvelumyyntimarkkinaan, johon kaavaillun sote-uudistuksen vaikutus on vähäistä”, Aaltonen kertoo.

Yhtiön alkuvuoden merkittävimpiä uusia palvelumyyntisopimuksia ovat HUSin koronanäytteenottosopimuksen jatko, Oulun kaupungin koronatestauspalvelut, Helsingin satamien terveysneuvontapalvelut, Vantaan kaupungin puhelinpalvelut ja hoidontarpeen arviointi, Turun alueen ja Helsingin kaupungin koronarokotushenkilökunnan vuokraukset sekä Helsingin kaupungin etälääkärikonsultaatiot.

Pihlajalinna odottaa liikevaihdon kasvavan selvästi ja oikaistun liikevoiton paranevan selvästi vuodesta 2020.

Pihlajalinnan yksityisen puolen kannattavuuden parannus on oikeilla raiteilla, arvioi Evli aamukatsauksessaan.

”Yhtiö on myös uudistanut myyntistrategiaansa onnistuneesti, mikä näkyi Q1-luvuissa. Koronavirustilanne huonontui ensimmäisen vuosineljänneksen loppua kohden ja suurin osa Pihlajalinnan liikuntakeskuksista oli kiinni huhtikuussa, jonka odotamme painavan myös Q2 lukuja yksityisasiakkaiden osalta. Odotamme virustilanteen normalisoituvan H2’21 aikana ja kysynnän kohentuvan loppukesästä”, Evlin analyytikko Anna-Liisa Rissanen arvioi.

Terveyspalveluyhtiö on analyytikon mukaan onnistuneesti siirtynyt ulkoistusmarkkinoista terveyspalveluiden markkinoille, missä suunnitellun SOTE-uudistuksen vaikutus on alhainen.

Evli nosti tämän vuoden vertailukelpoista liikevoittoennustetta noin seitsemällä prosentilla 30,7 miljoonaan euroon. Vuosille 2022 – 2023 Evli odottaa Pihlajalinnalta 5,6 prosentin vertailukelpoista liikevoittomarginaalia, kun Evlin odotus tämän vuoden marginaalista on 5,4 prosenttia.

Evli ei ole tehneet merkittäviä muutoksia liikevaihtoennusteisiin ja odottaa Pihlajalinnan tämän vuoden liikevaihdon kasvavan noin 12 prosentilla. Terveyspalveluyrityksen viime vuoden 0,5 euron osakekohtainen tulos nousee Evlin ennusteessa 0,92 euroon tänä vuonna.

Evlin vuoden 2021 tulosennusteella yhtiön P/E-kerroin on 12x ja EV/Ebitda on 7,6x. Kertoimet ovat selvästi alle kolmen viime vuoden keskiarvon, sillä vuosien 2018-2020 keskimääräinen P/E-kerroin on lähes 23x. Kertoimet ovat myös verrokkiryhmän keskimääräisiä arvostuskertoimia alhaisemmat.

Evli toistaa Pihlajalinnan ostosuosituksen, tavoitehinnan ollessa 13,2 euroa osakkeelta. Aiemmin tavoitehinta oli 13 euroa.