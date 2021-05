Pörssiyhtiöt ovat nyt neljättä vuosineljännestä peräjälkeen ylittäneet analyytikoiden odotukset kaulalla, jollaista ei ole nähty kertaakaan ennen koronakriisiä, kertoo Nordean päästrategi Antti Saari pankin viikkokatsauksessa.

“Tämä on itse asiassa melko hyvin linjassa talouslukujen kanssa, jotka niin ikään ovat peitonneet odotukset viime kesästä alkaen ennennäkemättömällä erolla”, Saari toteaa.

Sijoittajat ja markkinat ovat aistineet suhdannepulssin herkemmin kuin analyytikot.

“Markkinat ovatkin hinnoitelleet paremmat näkymät jo neljänneksen aikana ajantasaisten talouslukujen johdattelemina, ja tulosyllätyksiä seuranneet kurssiliikkeet ovat näin ollen olleet tavanomaista vaisumpia”, Saari toteaa.

Luonnollisesti sijoittajia kiinnostaa, voivatko tulokset yllättää positiivisesti tästä eteenpäinkin ja onko tuloskasvu jo leivottu osakkeiden hintoihin.

Saaren mielestä vastaus on kielteinen.

“Sijoittajan kannalta on melko yhdentekevää, tulevatko hyvät tuotot kesä- vai heinäkuussa, kunhan osakemarkkinoiden suunta on yhä ylöspäin. Pidämmekin todennäköisenä, että suunta pysyy myös tulevina kuukausina.”

Nordean sijoitusammattilaiset ovat jo jonkin aikaa odottaneet, että osakkeiden arvostustasojen pitäisi laskea ja tulosennusteiden nousta.

Joskus oli puhetta siitä, että #pörssi:n arvostus voi laskea, vaikka kurssit eivät juuri laskisi. Nyt näin on käynyt. Joku voisi jopa väittää, että tätä on jatkunut viime syyskuusta, mutta ehkä se on katsojan silmässä. #sijoittaminen pic.twitter.com/qVQpJdtIF8