Suomalainen Quuppa tavoittelee globaalia markkinajohtajuutta paikannusjärjestelmissä – paikannusta senttimetrin tarkkuudella

Kimmo Kalliola ja Sammy Loitto.



Nopeasti kasvava paikannusyhtiö Quuppa tavoittelee 100 miljoonan euron liikevaihtoa. Paikannusteknologiassa on lukemattomia käyttökohteita.

Reaaliaikaisia paikannusjärjestelmiä kehittävän, kovaa vauhtia kasvavan suomalainen Quuppa Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty MBA ja tuotantotalouden insinööri Sammy Loitto. Hän siirtyy Quuppaan Bittiumin myyntijohtajan tehtävästä ja aloittaa uudessa tehtävässä 1. elokuuta.

Nykyinen toimitusjohtaja ja yhtiön perustaja Kimmo Kalliola jatkaa hallituksessa ja siirtyy johtamaan yhtiön strategisia kehitys- ja yhteistyöhankkeita, jotka tähtäävät seuraavan isoon kasvuloikkaan.

Quuppa Oy on sisätilapaikannuksen johtava teknologiatoimittaja, joka on lyhyessä ajassa kasvattanut liikevaihtonsa nollasta 10 miljoonan euron vuosittaiseen tasoon ja henkilöstönsä viidestä viiteenkymmeneen henkilöön. Lisäksi se on perustanut myynnin toimipisteitä kolmelle mantereelle.

“Tavoitteenamme on kasvaa 10 miljoonasta 100 miljoonaan euroon viidessä vuodessa ja nousta markkinajohtajaksi. Voimakkaan kasvun tueksi yritys tarvitsee toimitusjohtajan, jolla on kokemusta kansainvälisen tuoteliiketoiminnan kehittämisestä ja sitä tukevan organisaation rakentamisesta. Sammy Loitolla on vahvaa näyttöä juuri tällaisesta osaamisesta”, sanoo Kimmo Kalliola.

“Hiljattain toteutunut rahoituskierros luo Quupalle loistavat asetelmat jatkaa kasvua kohti markkinajohtajuutta”, kertoo puolestaan Sammy Loitto.

Loitto on aiemmin työskennellyt Bittiumin lisäksi johto- ja myyntitehtävissä esimerkiksi Gryphon Securessa, Jollassa ja Airbusilla.

Kimmo Kalliola keskittyy jatkossa viemään Quupan teknologiaa osaksi erilaisia tulevaisuuden automaatiojärjestelmiä.

“Meidän teknologiallamme on valtava potentiaali, sillä pystymme paikantamaan senttimetrien tarkkuudella ja soveltamaan siihen mitä tahansa radiosignaalia. Yhtenä esimerkkinä, voisimme tarjota itseohjautuviin ajoneuvoihin erittäin tarkan, kameroista ja tutkista riippumattoman ohjausjärjestelmän, jota ei haittaa lumi, rankkasade tai sumu”, Kalliola sanoo.

Kalliolan mukaan käyttökohteita on lukemattomia myös vaikkapa taloautomaatiossa, terveydenhuollossa, vähittäiskaupassa, kuljetuksessa ja drooneissa.

“Uudessa roolissani tulen tekemään yhteistyötä piirivalmistajien ja muiden teknologiavalmistajien kanssa”, kertoo Kalliola.

Hiljattain Quuppa toteutti 20 miljoonan euron rahoituskierroksen, jossa sijoittajina toimivat mm yksityinen kasvuyrityksiin keskittynyt suomalainen pääomasijoittaja Bocap ja Tech Consulting Group TCG. Molemmilla pääomasijoittajilla on vankka kokemus teknologiayritysten kansainvälistämisestä.

Quupalla on jo yli 200 kumppania eri puolilla maailmaa ja järjestelmiä käytetään esimerkiksi valmistavassa teollisuudessa, terveydenhuollossa, älykkäissä rakennuksissa ja jopa urheilussa.

Kansainvälinen operaattori Orange ja metalliteollisuuden jätti Kloeckner Metals käyttävät Quupan teknologiaa. Haltian toimii puolestaan kumppanina älytoimistoissa, joita on toimitettu esimerkiksi TietoEvrylle ja Haltonille. Urheilussa Quupan teknologia on käytössä tamperelaisen Wisehockeyn -älykiekkojärjestelmässä, joka seuraa reaaliajassa pelaajia ja kiekkoa. Järjestelmää käytetään SM-liigassa ja KHL-areenoilla.