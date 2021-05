Sijoittamisen seitsemän valhetta

Sijoittamiseen liittyy useita harhakäsityksiä.

Säästö- ja käyttelytileillä lepää yli sata miljardia euroa suomalaisten varallisuutta. Talletukset ovatkin suomalaisten toiseksi tärkein sijoituskohde oman asunnon jälkeen, vaikka osakkeet olisivat paljon tuottavampi sijoituskohde.

Alla seitsemän harhakäsitystä, jotka estävät ihmisiä tekemästä viisasta päätöstä osakesijoittamisen aloittamisesta jo tänään.

1. Osakesijoittaminen on riskipeliä

Osakesijoittaminen sisältää kyllä riskejä, mutta riskin luonne eroaa siitä mitä moni ajattelee. Ajallisesti ja sisällöllisesti hajautetulla pitkän aikavälin osakesalkun riskinä on arvonvaihtelu, ei arvon menetys.

Osakesijoittaminen ei ole pokerin tyyppistä nollasummapeliä, jossa yhden voitto perustuu toisen häviöön. Pitkäjänteisen osakesijoittajan tuotto perustuu yritysten liiketoimintaan.

2. Osakesijoittaminen on liian monimutkaista tavalliselle kaduntallaajalle

Tietenkin on totta, että osakesijoittamisesta saa juuri niin monimutkaista kuin haluaa ja että alaa voi opiskella vaikka tohtorintutkintoon asti. Osakesijoittamisen ei kuitenkaan tarvitse olla kovinkaan monimutkaista. Kuukausittainen säästösitoumus muutamaan rahastoon riittää vallan mainiosti suurimmalle osalle sijoittajista.

3. Markkinoita parempaa tuottoa on lähes mahdoton saada

Osakesijoittajan tuotot perustuvat pitkälti pitkän aikavälin korkoa korolle ilmiöön. Tämä ilmiö huomioiden riittää osakemarkkinoiden tuoma indeksituottokin varsin pitkälle.

Sijoitusten tuottoja saa kuitenkin halutessaan nostettua maltillisen kymmenen prosentin velkavivun avulla jo todella merkittävästi. Myös maltillisen velkavivun tuoma lisätuotto perustuu korkoa korolle ilmiöön, eikä tätä ilmiötä tule, ellei velan määrää lisätä salkun koon kasvaessa.

4. Osakesijoittamista ei kannata aloittaa silloin kun talouden näkymät ovat heikot tai epävarmat

Aina on hyvä aika aloittaa osakesäästäminen.

Heikot talouden näkymät kyllä vaikuttavat yritysten tuloksentekokykyyn ja sitä kautta osakkeenomistajien saamiin tuottoihin, mutta tämä heikko näkymä johtaa entistä alhaisempiin osakekursseihin. Osakkeiden osto juuri silloin kun talouden näkymät ovat heikot, saattaa myöhemmin osoittautua loistavaksi ostopaikasta juuri tästä alhaisemmasta kurssitasosta johtuen.

Hyvääkään talouden näkymää ei kannata pelätä, sillä talouden nousukausi voi jatkua pitkäänkin. Osakesäästämisen aloittamista ei siis kannata lykätä niin hyviin kuin huonoihinkaan talousnäkymiin vedoten. Kannattaa kuitenkin muistaa, että osakkeiden arvo vaihtelee lyhyellä aikavälillä. Siksi kannattaa vähintäänkin harkita niin sanottua ajallista hajauttamista.

5. Sijoittamiseen tarvitsee paljon rahaa

Se on tietysti totta, että osakesijoittajat ovat tyypillisesti niitä, joilla on joko keskimääräistä enemmän omaisuutta tai keskimääräistä paremmat tulot.

Toisaalta on myös niin, että rahastokuukausisäästäminen on mahdollista aloittaa 15 eurolla kuukaudessa. Samaan aikaan suomalaiset käyttävät Veikkauksen rahapeleihin keskimäärin 570 euroa vuodessa, kun taas osakkeisiin ja rahastoihin käytetään 42 euroa vuodessa. Suomalaisten tileilläkin makaa yli sata miljardia euroa alhaisesta korkotasosta huolimatta.

Osakesijoittamisen esteenä on selvästi muitakin asioita kuin saatavilla olevan rahan määrä.

6. Sijoittaminen on itsekästä ja moraalitonta

Osa pitää osakesijoittamista itsekkäänä toimintana. Osakesijoittaminen vertautuu syntiseen markkinatalouteen ja systeemin joka johtaa siihen, että rikkaat rikastuvat entisestään köyhien kustannuksella. Sijoittamisen nähdään lisäävän tuloeroja ja tekevän ihmisistä pinnallisia materialisteja. Osakesijoittaminen koetaan puolirikollisena toimintana, joka perustuu kurssimanipulointiin, kasinotalouteen ja sisäpiiritiedon hyödyntämiseen. Monet näkevät lottoamisella vaurastumisen hyväksyttävämpänä kuin sijoittamisella vaurastumisen.

Sijoittamisella on kuitenkin myös yhteiskunnallinen tehtävä. Suomi on edelleen pääomaköyhä maa, jonka yritykset lähtevät liikkeelle selkeänä altavastaajana. Suomalaisen varhaisen vaiheen yrityksen rahoituskierroksen mediaanikoko on 200 000 euroa, kun muissa Pohjoismaissa puhutaan 400 000 – 500 000 euron mediaanikoosta.

Osakesijoittaminen tuo pääomatuloja, joista yhteiskuntakin saa oman osansa pääomaverojen muodossa. Sijoittaminen on vastuullista myös siksi, että taloudellinen puskuri vähentää todennäköisyyttä turvautua yhteiskunnan rakentamiin turvaverkkoihin .

7. Sijoittaminen kannattaa aloittaa vasta kun asuntovelka on maksettu

Moni kaihtaa lainan sisältämää riskiä ja kokee, että kunnollinen kansalainen maksaa ensin asuntovelan pois ennen kun laittaa rahansa osakkeisiin. Niinpä moni käyttää vaikkapa koronapandemian keskellä säästyneet rahat ylimääräisiin lainanlyhennyksiin. Näin korkojakin jää vähemmän maksettavaksi.

Vaihtoehtoinen ratkaisu voi kuitenkin todellisuudessa olla se vähäriskisempi vaihtoehto. Osakemarkkinoihin liittyvä lyhyen aikavälin arvonvaihtelu on sitä suurempi ongelma mitä myöhemmin osakesijoittamisen aloittaa, koska pitkä sijoitusaika tasaa arvonvaihtelun tuomaa riskiä. Korkoa korolle ilmiö on keskeinen tekijä osakemarkkinoiden tuottojen kannalta ja siksikin osakesijoittaminen kannattaa aloittaa ennemmin aiemmin kuin myöhemmin.

Osakesijoittaminen tuo myös realisoitavissa olevaa taloudellista turvaa ja puskuria pahan päivän varalle. Käänteinen asuntolaina ei aina, kaikille ja kaikkialla ole toimiva vaihtoehto.