Jättipankki näkee 80 prosentin nousupotentiaalin tässä kasvuyhtiössä

Älykkään kodin ratkaisutoimittaja Vivint Smart Home saa ostosuosituksen jättipankki Goldman Sachsilta.

Vivint Smart Home on esineiden internetiä hyödyntävä älykkään kodin ratkaisuja tarjoava kasvuyhtiö. Se on toimialansa johtava yritys, joka toimittaa kodin turvajärjestelmiä ja kodin automaatiota. Yhtiön palvelut sisältävät turvakameroita, ovikellokameroita ja ulkoaluekameroita. Vivintillä on yli 1,5 miljoonaa asiakasta Pohjois-Amerikassa.

Viime aikoina Vivint on kohdannut sekä hyviä että huonoja uutisia.

Toukokuun yhtiö sopi oikeuskanteen Yhdysvaltain oikeusministeriön ja Liittovaltion kauppakomission kanssa hyväksyen 20 miljoonan dollarin sakon väitetyistä luottoraportoinnin lain rikkomuksista.

Positiivista on puolestaan se, että Vivint raportoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä vahvan tulosraportin.

Yhtiön liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvoi 13,2 prosenttia viime vuodesta 343 miljoonaan dollariin, sisältäen 20,1 prosentin uusien tilaajien kasvun. Uusien tilaajien kokonaismäärä nousi yli 60 000 käyttäjään, mikä on ensimmäisen vuosineljänneksen ennätys.

Vivint ennustaa vuoden 2021 liikevaihdoksi peräti 1,38–1,42 miljardia dollaria ja yhteensä 1,8–1,85 miljoonaa tilaajaa vuoden lopussa. Viime vuonna liikevaihto oli 1,26 miljardia dollaria.

Analyytikoiden konsensusodotus on, että liikevaihto nousee tänä vuonna 1,4 miljardiin dollariin, ensi vuonna 1,57 miljardiin ja vuonna 2023 jo 1,7 miljardiin dollariin. Analyytikot siis uskovat Vivintin kasvunäkymiin.

Goldman Sachsin analyytikolle, Rod Hallille kaikki tämä on syynä osakesuosituksen ja tavoitehinnan päivitykseen. Hall nosti Vivintin osakkeen suosituksen neutraalista ostosuositukseksi ja asetti osakkeen uudeksi hintatavoitteekseen 24 dollaria. Se tarkoittaa osakkeelle yli 80 prosentin nousupotentiaalia seuraavan 12 kuukauden aikana.

“Uskomme, että Vivintin kuluttajarahoituskumppanuudet asemoivat yhtiön jatkuvaan positiiviseen kassavirtaan, jota ohjaavat vähentyneet etukäteen syntyvät tilaajahankinnan kustannuskulut. Näemme myös arvostuksen houkuttelevana nykyisellä kurssitasolla”, Hall perustelee TipRanks-sivustolle.

Kuluvan vuoden tulosennusteella Vivianin EV/Ebitda-kerroin on 7,0x ja ensi vuoden ennusteella 6,1x. Ne eivät ole korkeita kertoimia kasvuyhtiölle.

Lisäksi Hall näkee mahdollisuutena, että Vivint lähtee mukaan myös vakuutusliiketoimintaan, mikä tarjoaisi mahdollisuuden yhtiön palvelujen uudelle lisäarvolle.

Yhtiö tekee kuitenkin yhä tappiota. Liiketappio viime vuonna oli 253 miljoonaa dollaria ja analyytikoiden konsensusodotus tälle vuodelle on 306 miljoonan dollarin liiketappio. Vapaa kassavirta on positiivinen. Viime vuonna se oli 197 miljoonaa dollaria ja tälle vuodelle konsensusodotus on 184 miljoonan dollarin positiivinen vapaa kassavirta.

Analyytikoita ja osakkeita arvioivan TipRanks-sivuston mukaan neljästä yhtiötä seuraavasta analyytikosta kolme antaa osakkeelle ostosuosituksen ja yksi pidä suosituksen.