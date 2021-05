Yrittäjäksi aikova voi valita kolme erilaista kaistaa, joissa helppous, verohyödyt ja riskit painavat puntarissa

Yritysmuodot eroavat toisistaan. Kevytyrittäjä pääsee ohituskaistaa työn touhuun ilman rasitteita, mutta toiminimiyrittäjä hyötyy veroeduista. Osakeyhtiön perustaminen suoraan on viisainta taas silloin, kun yritystoiminnan riskit ovat heti alussa suuret.

Yrittäjyys on sijoitus tulevaisuuteen, johon liittyy aina riskejä ja velvollisuuksia. Siksi kevytyrittäjyydestä ei puhuta turhaan kevyenä. Kevytyrittäjyys on yritysmuoto, jossa rahalle saa vastinetta pääsemällä työhön suoraan käsiksi ilman odottelua, byrokratian painolastia ja suureen selvitystyöhön uppoavaa aikaa.

Käytännössä kevytyrittäjä maksaa huolettomuudesta, sillä hän ei voi joutua ongelmiin verottajan ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Laskutuspalvelu hoitaa tapaturma- ja vastuuvakuutukset, sekä auttaa YEL-vakuutuksenkin kanssa. Ukko.fi:n laskutuspalvelu lähettää jopa automaattiset maksumuistutukset erääntyneistä laskuista ja hoitaa tarvittaessa perinnän kevytyrittäjän puolesta.

Kevytyrittäjä on käytännössä yrittäjä siinä missä muutkin, ainoastaan yritystoiminnan riskit eivät häntä rasita. Asiakkaita laskutetaan laskutuspalvelun kautta ja yrittämisestä otetaan palvelumaksu ainoastaan silloin, kun laskutettavaa tilille tulee. Kaikki tilille kilahtava raha on kevytyrittäjän puhdasta tienestiä, sillä palkasta suodatetaan ennakonpidätys. Toisin sanoen tuloja verotetaan ansiotulona oman henkilökohtaisen verotuspäätöksen mukaan, eli käytännössä samaan tapaan kuin työntekijää.

Tavalliseen palkkatyöhön verrattuna kevytyrittäjän kannattaa kuitenkin huomioida laskutussummasta myös vähennettävä arvonlisävero sekä sivukulut. Tästä johtuen laskutussumma kannattaakin asettaa suuremmaksi kuin mitä bruttopalkka olisi tavallisessa palkkatyössä.

Uusi työ ry:n mukaan 150 000 suomalaista työskentelee kevytyrittäjinä. Koska yrittämisen aloittaminen, ylläpitäminen ja lopettaminen on tehty helpoksi, on kevytyrittäjyys paras valinta vaivattomuutta haluaville, orastavan liikeidean testaajille, sivutoimisia lisätienestejä toivoville sekä erityisesti nuorille. Myös 15-vuotiaat ja sitä vanhemmat nuoret voivat toimia kevytyrittäjinä huoltajan suostumuksella. Kevytyrittäjyys ei myöskään ole este starttirahan hakemiselle myöhemmin.

Milloin kevytyrittäjyyden hinta sitten nousee monipuolisten hyötyjen yli? Viimeistään silloin, kun töitä tekee säännöllisesti. Kun palkkapussi alkaa lihoa ja liiketoiminta kasvaa, on siirtyminen toiminimiyrittäjäksi fiksumpaa veroetujen ja laskutuspalvelun kulujen vuoksi. Kevytyrittäjyys ei myöskään sovellu yrittäjälle, jolla on luvanvaraista toimintaa esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisena.

Kevytyrittäjyyden parhaat puolet

Olet yrittäjä siinä missä muutkin, mutta yritystoiminnan riskit eivät rasita

Ei paperitöitä, ei byrokratiaa, ei kirjanpitovelvollisuutta

Laskutat asiakasta laskutuspalvelun kautta. Yrittämisestä otetaan veloitus ainoastaan silloin, kun laskutettavaa tulee

Paras vaihtoehto yritteliäille nuorille, lisätienestin etsijöille sekä ylipäätään yrittäjille, jotka hakevat riskittömyyttä ja helppoutta

Toiminimi sopii pienelle ja riskittömälle

Osakeyhtiön ja toiminimen perustaminen tulevat kyseeseen, kun liiketoiminta kasvaa merkittävästi ja yrittäjä joutuu hankkimaan esimerkiksi kalliita työvälineitä ja koneita, jotka hän haluaa vähentää verotuksessa. Liiketoimintaan liittyvien kulujen vähentäminen ei ole kevytyrittäjille mahdollista. Toiminimessä yrittäjä saa oman henkilökohtaisen y-tunnuksen, kun taas osakeyhtiössä y-tunnuksella viitataan yritykseen.

Toiminimi on hyvä yhtiömuoto, kun toiminta on sekä pientä että riskitöntä ja se perustuu yrittäjän omaan työpanokseen. Arvonlisäveron alarajahuojennus on toiminimiläiselle iso etu. Jos yritystoiminta tekee tulosta alle 15 000 euroa vuodessa, arvonlisäveroja ei tarvitse maksaa, sillä ne saa takaisin vuoden lopussa. Toiminimen voi myös laittaa tauolle ja sen lopettaminen on helpompaa kuin osakeyhtiön.

Toiminimi saa myös yrittäjävähennyksen, joka on viisi prosenttia tulosta. Samoin yrityksen voi rekisteröidä kaupparekisteriin saadakseen nimelleen suojan. Toiminimellä voi tehdä yhdenkertaista kirjanpitoa, kun taas osakeyhtiö joutuu tekemään kahdenkertaista kirjanpitoa.

Toiminimessä yrityksen ja yrittäjän henkilökohtainen verotus ovat yhtä. Osakeyhtiössä omat ja yritykset varat pysyvät erillään. Mitä isommat riskit yritystoiminnassa on, sitä tärkeämpää on vaihtaa toiminimi osakeyhtiöksi. Toiminimiyrittäjällä on harvoin varaa ottaa kontolleen esimerkiksi kymmenien tuhansien eurojen investointeja, koska hän saattaa pahimmassa tapauksessa jäädä niiden maksumieheksi. Osakeyhtiö on taas erillinen oikeushenkilö, jolloin osakkeiden omistajat eivät ole taloudellisessa vastuussa.

Osakeyhtiöllä useampi väylä lisärahoitukseen

Toiminimen lisärahoitus on usein henkilökohtainen pankkilaina, mutta osakeyhtiöllä on useampi väylä auki lisärahoituksen saamiseksi. Osakeyhtiö voi myydä osakkeita, saada valtion tukea sekä käyttää laajempaa skaalaa lyhytaikaisen rahoituksen muotoja. Myös neuvottelutilanteessa usein koetaan, että osakeyhtiö on uskottavampi kumppani kuin yksityinen elinkeinonharjoittaja, vaikka itse yritystoiminnan taustoissa ei olisikaan eroa.

Osakeyhtiössä työskentelevä yrittäjä voi maksaa itselleen palkkaa, osinkoja tai jakaa varoja sen mukaan, mikä on verojen kannalta kannattavinta. Toisin sanoen osakeyhtiön kautta verosuunnittelu joustaa ja on helpompaa.

Myös nettovarallisuuden kerryttäminen on osakeyhtiölle yksinkertaisempaa. Osakeyhtiön tuloksesta tulee maksaa aina saman verran veroa (yrityksen tulovero 2021 on 20 prosenttia), kun taas elinkeinotoiminnan tuloksesta osa verotetaan progressiivisesti henkilökohtaisen veroprosentin mukaan ansiotulona ja osa verotetaan pääomatulona, jos yrityksellä on nettovarallisuutta.

Sekä toiminimessä että osakeyhtiössä on päätettävä yrityksen nimi, tehtävä perustamisilmoitus ja mietittävä, miten kirjanpito ja vakuutukset hoidetaan. Asiakkaiden laskuttamisen voi aloittaa, kun rekisteröintipäätös on kuitattu viranomaisten taholta. Voit tehdä toiminimisiirtosi myös UKKO Toiminimiyrittäjyyden kautta ilmaiseksi. UKKO.fi Toiminimiyrittäjyys on toiminimiyrittäjille suunnattu talouspalvelu, joka sisältää kirjanpidon ja laskutuksen, automaattisesti hoituvat verorutiinit sekä ammattikirjanpitäjän ja taloustiimin tuen.

Toiminimen ja osakeyhtiön parhaat puolet