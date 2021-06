Lihayhtiö Atria julkisti positiivisen tulosvaroituksen

Atria aloitti alkuvuoden tuloskehityksen vahvasti. Myös loppuvuoden näkymät ovat nyt nousseet.

Atria nostaa vuoden 2021 liikevoitto-ohjeistustaan ja arvioi oikaistun liikevoiton olevan 41 – 48 miljoonaa euroa, kun se viime vuonna oli 40,5 miljoonaa euroa.

Aiemmin Atria oli arvioinut kuluvan vuoden oikaistun liikevoiton yltävän 37 – 43 miljoonaan euroon.

Syy liikevoittoennusteen parantamiselle on alkuvuoden aikana lisääntynyt sianlihan vienti Suomesta Kiinaan, myynnin suotuisa rakenne ja kustannusten hallinta. Lisäksi 30.4.2021 myydyn OOO Pit-Productin operatiivisen toiminnan negatiivinen vaikutus konsernin liiketulokseen jäi ennustettua lyhytaikaisemmaksi.

Loppuvuoden tuloskehitykseen vaikuttavat eri myyntikanavien kysynnän kehittyminen, viennin kannattavuus sekä kustannusinflaation vaikutukset.

Atria toimii pääasiallisesti vähittäiskauppa- ja Food Service -markkinoilla Suomessa ja Ruotsissa. Suomi on yhä Atrian ylivoimaisesti tärkein markkina, sillä sen osuus liikevaihdosta oli viime vuonna 71 prosenttia.

Yhtiön mukaan globaalien lihamarkkinoiden voimakkaat ja nopeat muutokset vaikuttavat entistä vahvemmin yhtiön kehitykseen ja heikentävät ennustettavuutta.

Siipikarjalihan kulutuksen yhtiö arvioi edelleen kasvavan, samalla kun punaisen lihan kulutus hieman pienenee. Atria on lisännyt lihan vientiä, ja esimerkiksi sianlihan viennin Kiinaan yhtiö ennustaa kasvavan vuoden 2021 aikana.

Koronapandemia on aiheuttanut elintarviketoimialalla voimakkaita ja nopeita muutoksia toimintaympäristöön. Tämä on Atrian mukaan vaikeuttanut sen kehityksen ennustettavuutta. Atrian liiketoimintaan liittyviä välittömiä vaikutuksia ovat olleet esimerkiksi ravintolatoimintaan ja julkisiin ruokapalveluihin kohdistetut kansalliset rajoitukset, jotka vähentävät myyntiä Food Service -asiakkaille.

Koronaviruspandemian vallitessa arkiruoan merkitys on vahvistunut. Atrian mukaan kuluttajien ostovoiman mahdollinen heikentyminen vaikuttaa myös ruokaostoksiin ja voi muuttaa Atrian tuotteiden myynnin rakennetta epäsuotuisaksi.

Atrian kuluvan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto ylsi 361 miljoonaan euroon, kun vuosi sitten samaan aikaan liikevaihto oli hieman alle 357 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikutti pääsiäismyynnin ajoittuminen kokonaan maaliskuulle. Myynti vähittäiskauppaan ja erityisesti Kiinan vienti kasvoi.

Liikevoitto peräti kolminkertaistui nousten 2,2 miljoonasta 6,6 miljoonaan euroon. Kaikki liiketoiminta-alueet paransivat liiketulostaan.

Atria-konsernin liikevoitto vahvistui lisääntyneen myynnin, paremman kustannusten hallinnan ja alhaisempien raaka-aineiden hintojen vuoksi. Erityisesti Atria Suomen liikevoiton kasvu oli merkittävä, mikä oli seurausta paremmasta liikevaihdosta, suotuisasta myynnin rakenteesta ja parantuneesta kustannustehokkuudesta.

Atrian osake on kivunnut vuodessa yli 43 prosenttia. Osakkeen arvostustaso on pysynyt kuitenkin suhteellisen vakaana. EV/EBIT-kertoin tälle vuodelle on alhaisempi kuin esimerkiksi vuosina 2018 tai 2019. Tämän ja ensi vuoden EV/EBIT-kerroin on laskettu analyytikoiden konsensusennusteilla yhtiön yritysarvosta (EV).

Vuosi EV/EBIT EBIT EV 2018 14,5 28,2 409 2019 15,9 31,9 507 2020 11,6 40,5 469 2021e 11,4 48 545 2022e 11,1 53 590

