Bitcoin on El Salvadorin virallinen maksuväline, mitä se tarkoittaa?

Bitcoinista tulee virallinen maksuväline El Salvadorissa. Mitä hyötyjä muutos tuo El Salvadorin kansalaisille?

Bitcoin on nyt El Salvadorin virallinen valuutta. Presidentti Nayib Bukelen bitcoinin virallistavasta lakiehdotuksesta meni kirkkaasti läpi kongressissa, kun 84 mahdollisesta äänestä 62 päätyi kannattamaan ehdotusta.

Iso osa El Salvadorin köyhästä väestöstä saa rahalähetyksiä ulkomailta. Rahalähetysten arvo on noin kuusi miljardia dollaria vuosittain, mikä on peräti 20 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Bitcoinin etu El Salvadorin kannalta on se, että ulkomailta saapuvista rahalähetyksistä ei jäisi osaa välittäjille, jolloin vähävaraiset maan kansalaiset saisivat enemmän varoja käyttöönsä.

”Lyhyellä aikavälillä tämä synnyttää työpaikkoja ja edistää taloudellisen tasa-arvon toteutumista tuhansille virallisen talouden ulkopuolella oleville”, Bukele kertoi Floridassa järjestetyssä bitcoin-konferenssissa.

Virallistamisella on kuitenkin muutakin käytännön konkreettista merkitystä kuin se, että tavaroiden ja palveluiden hinta voidaan määrittää bitcoineissa. Presidentti Bukele on puhunut taloudellisesta osallistamisesta, turismista, innovaatiosta, taloudellisesta kehityksestä ja sijoituksesta tulevaisuuteen.

Mitä hyötyjä muutos tuo El Salvadorin kansalaisille? Siitä keskustelevat yllä olevalla videolla Coinmotionin community manager Pessi Peura ja Coinmotionin Private Banking -palvelun Tuomas Maksimainen.

Jakson sisältö:

Intro

Bitcoinista virallinen maksuväline El Salvadorissa

Coinmotion laajentaa uusille markkinoille

Mitä hyötyjä muutos tuo El Salvadorin kansalaisille

Bitcoinin ylivoimaisuus kansainvälisissä rahansiirroissa

Muutoksen hyödyt El Salvadorin hallinnolle

Seuraako muut maat esimerkkiä?

Mistä on kyse Coinmotionin Private Bankingissä?

Tyypillisiä kysymyksiä ensimmäisen sijoituksen tekijöiltä

Kryptoihin liittyvä veroneuvonta

Vinkkejä pankkien kanssa asiointiin

Private Bankingiin kuuluvia erityisetuja

Laajan kryptovalikoiman hyödyntäminen

Private Bankingin suurimmat asiakashyödyt

Henkilökohtainen palvelu

Näin voit ottaa Tuomakseen yhteyttä