5 bitcoinin arvoon vaikuttavaa tekijää

Perinteistä sijoittajaa hämmentää jo sekin, että bitcoinille voidaan ylipäätään laskea tavoitehinta.

Mihin bitcoinin arvo perustuu? Yrityksen osakkeella on arvo, koska osake antaa oikeuden nostaa osinkoa. Halutulla paikalla olevalla asunnolla on arvo, koska siinä voi asua. Jos asunnossa ei asu itse voi asunnon vuokrata tai myydä eteenpäin.

Bitcoinin arvo ei perustu vastaaviin asioihin, koska bitcoin ei itsessään tuota mitään osinkoa tai vuokraa. Tästä syystä moni näkee, että bitcoinin arvo perustuu pelkkään kuplaan, joka omaisuusluokan sähkönkulutuksenkin huomioiden tulee vääjäämättä puhkeamaan. Tätä kirjoittaessa bitcoin onkin ehditty julistaa kuolleeksi yli 400 kertaa.

Siltikään bitcoin ei ole vielä kuollut. Päinvastoin, siitä tehtiin juuri El Salvadorin virallinen valuutta.

Voisiko sittenkin olla niin, että vaikkei perinteisiä arvostusmalleja voida käyttää niin bitcoinilla olisi muitakin arvon ajureita kuin sosiaalinen media? Mitä nämä muut ajurit sitten voisivat olla ja miten bitcoinin tulevaisuuden hintaa voidaan ylipäänsä arvioida ja analysoida?

Alla viisi bitcoinin arvoon vaikuttavaa skenaariota analyytikko Yassine Elmandjralta.

1. Globaali maksujärjestelmä

Yassine Elmandjran mukaan yksi bitcoinin etu perinteisiin maksujärjestelmiin verrattuna on sen globaali luonne. Elmandjran mukaan bitcoin voisi ajan myötä kehittyä suuntaan, jossa sitä käytettäisiin pankkien ja keskuspankkien välisessä maksuliikenteessä.

Bitcoin hoitaisikin pienen määrän suuria transaktioita sen sijaan, että se hoitaisi suuren määrän pieniä transaktioita.

Elmandjra laskee, että jos bitcoinilla hoidettaisiin kymmenen prosenttia yhdysvaltalaispankkien välisestä maksuliikenteestä, nousisi bitcoinin arvo 75 000 dollariin. Bitcoinin arvo on tällä hetkellä noin 40 000 dollaria.

2. Omaisuuden suoja

Omistusoikeus ei kaikkialla ole yhtä voimakas kuin Suomessa tai muissa läntisissä teollisuusmaissa. Elmandjra näkeekin bitcoinissa paljon potentiaalia maissa missä omistusoikeuden takaava lainsäädäntö tai omistusoikeuden takaavan lainsäädännön toimeenpano on puutteellista.

Tässä Elmandjran skenaariossa bitcoiniin siirretyn varallisuuden määrä heijastelee todennäköisyyttä sille, että korruptoitunut hallinto vie säästöt joko inflaation tai suoran takavarikon muodossa.

Elmandjran laskujen mukaan keskimääräinen globaali viiden prosentin todennäköisyys omistusoikeuden rikkoutumiselle ihmisen elinaikana tarkoittaisi yli 100 000 dollarin hintaa bitcoinille.

3. Digitaalinen kulta

Elmandjran mukaan ihmiset ovat kautta aikain pitäneet kultaa kaikista kestävämpänä arvonsäilyttäjänä.

Valittavista vaihtoehdoista oravannahoista tupakoihin, kulta oli lopulta se, joka piti pintansa yleisenä arvonsäilyttäjänä.

Kullalla on kuitenkin omat rajoitteensa. Sitä on vaikea pilkkoa osiin, eikä sen siirtäminen paikasta toiseen ole ongelmatonta. Kullan tapaan bitcoinin tarjonta on rajallinen, mutta sen lisäksi bitcoinit voidaan jakaa osiin ja siirtää vaivattomasti maasta toiseen.

Elmandjran laskelmien mukaan bitcoinin arvo kohoaisi yli 40 000 dollarin, mikäli se onnistuu nappaamaan kymmenen prosenttia fyysisen kullan markkinoista.

4. Kehittyvien markkinoiden potentiaali

Elmandjra näkee bitcoinissa suuren potentiaalin kehittyvillä markkinoilla, missä luottamuksen puute viranomaisiin ja inflaatio pakottaa kansalaiset etsimään säästämisen kohteita.

Esimerkiksi Argentiinan inflaatio on ollut päälle kolmenkymmenen prosentin jo vuosien ajan. Sellaisessa tilanteessa setelien sullominen patjan alle ei yksinkertaisesti toimi.

Lisäksi Elmandjra näkee mahdollisen noidankehän. Jos maan oma valuutta ei toimi, alkavat yritykset vaatia maksuja bitcoineissa ja tämä on omiaan kiihdyttämään inflaatiota entisestään.

Analyytikko myös näkee kehittyvien maiden puutteellisen infrastruktuurin bitcoinin esteenä. Kääntäen tilanne tarkoittaisi sitä, että kehittyvistä maista lähtöisin oleva bitcoinin kysyntä lähtisi nousuun infrastruktuurin kehittymisen myötä. Elmandjran laskelmissa bitcoinin arvo nousee vajaaseen 60 000 dollariin mikäli bitcoin saavuttaa viiden prosentin osuuden neljän suurimman valuutan ulkopuolisesta rahaperustasta.

5. Moderni portfolioteoria ja tehokas rintama

Modernin portfolioteorian keskeisenä ajatuksena on pienentää sijoitussalkun riskiä hajautuksen avulla. Maksimaalinen hajautushyöty saavutetaan valitsemalla salkkuun sijoituksia, jotka korreloivat keskenään mahdollisimman vähän.

Näin saavutetaan paras mahdollinen riskikorjattu tuotto ja tuoton määrää voi puolestaan säädellä säätelemällä riskin määrää.

Elmandjra uskoo, että sijoittaja voi päästä entistä korkeampaan riskikorjattuun tuottoon allokoimalla pienen osan sijoitussalkustaan bitcoiniin. Perusteena on alhainen korrelaatio muihin omaisuusluokkiin verrattuna, eli se että bitcoinin hinta ei seuraa vaikkapa osakkeiden hintaa.

Elmandjra myöntää, että korrelaatio osakkeiden ja bitcoinin osalta on ollut korkea koronan aikana, mutta muistuttaa että korrelaatio on ollut varsin alhainen pidemmällä kymmenen vuoden aikajänteellä.