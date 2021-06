Pääomasijoitusyhtiö CapMan tarjoaa vahvaa kasvua kohtuullisella hinnalla

CapManin toimitusjohtaja Joakim Frimodig.

Evli odottaa pääomasijoitusyhtiöltä häikäisevää tuloskasvua tänä vuonna. Capman ei vaikuta kalliilta arvostuskertoimien valossa, vaikka osake on kallistunut viime vuosina selvästi.

CapMan on pohjoismainen pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa listaamattomiin yhtiöihin, kiinteistöihin ja infrastruktuurikohteisiin.

Nyt CapMan Real Estate on perustanut pohjoismaisiin asuinkiinteistöihin sijoittavan rahaston. Rahastoon on tähän mennessä kerätty yli 300 miljoonaa euroa sijoitussitoumuksia kansainvälisiltä sijoittajilta. Rahasto on rakenteeltaan avoin ja sen oman pääoman odotetaan kasvavan yli miljardiin euroon vuoden 2023 loppuun mennessä.

Uuden Rahaston myötä CapMan Real Estate jatkaa sijoitustoimintaansa asuinkiinteistöihin, joihin se on sijoittanut yli 2,2 miljardia vuodesta 2014 lähtien.

”Markkinoilla on suuri sijoittajakysyntä tuotteelle, joka sijoittaa yksinomaan pohjoismaisiin vuokra-asuntoihin. Tunnemme markkinan erinomaisesti ja meillä on hyvät suhteet paikallisiin toimijoihin mukaan lukien kiinteistöjen omistajat ja -kehittäjät. Uskomme, että kiinteistöjen hallinnoinnissa paikallisella, aktiiviseen arvonluontiin keskittyvällä lähestymisellämme voimme merkittävästi parantaa tuottoja myös core-tyyppisessä maltillisen riskin rahastossa”, kertoo CapMan Real Estaten managing partner Mika Matikainen.

Yli 1800 uutta asuntoa sijoitussalkkuun

Rahasto on perustamisensa yhteydessä allekirjoittanut sopimuksen merkittävän asuinportfolion hankkimisesta ICECAPITAL:ilta. Portfolio koostuu pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa sijaitsevasta 29 modernista asuinkiinteistöstä, joissa on yhteensä 1 854 asuntoa. Kiinteistöt on rakennettu vuosien 2016–2021 aikana ja ne ovat erittäin hyvässä kunnossa, joten kohteiden korjaustarpeen odotetaan olevan erittäin vähäinen seuraavan 10 vuoden aikana.

”Talot sijaitsevat houkuttelevilla paikoilla eri kasvukeskuksissa pääkaupunkiseudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella. Asuntojen suhteellisen pienet koot ovat linjassa vallitsevien trendien kanssa, joiden mukaan pienempien kotitalouksien sekä vuokra-asumista suosivien osuus väestöstä kasvaa”, sanoo CapMan Real Estaten Suomen maajohtaja Juhani Erke.

CapMan Real Estaten pohjoismaiseen tiimiin kuuluu yli 40 kiinteistöalan ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Oslossa. CapMan Real Estate hallinnoi tällä hetkellä yhteensä yli 3,6 miljardin euron kiinteistövarallisuutta.

Odotettua vahvempi tuloskehitys alkuvuonna

Nyt perustettu uusi asuntokiinteistörahasto on kooltaan merkittävä ja tuo selkeää kasvupotentiaalia CapManin palkkiotuottoihin lähivuosina, uskoo Evli.

Aamukatsauksessaan Evli arvioi, että CapManin ensimmäisen avoimen kiinteistörahaston (NPI rahasto) alkutaival oli kuitenkin kankea. Vaikkei rahastoja pidä verrata keskenään, niin vaikuttaa CapMan onnistuneen paremmin aiemman avoimen rahaston ja CapMan Real Estate teamin näyttöjen perusteella uudessa rahastossa.

Huhtikuun lopussa Evli nosti CapManin ostosuosituksen tasolta pidä tasolle osta. Evlin mukaan CapManin tammi-maaliskuun tulosraportti oli odotettua vahvempi, kun liikevoitto nousi 10,1 miljoonaan euroon. Vuosi aiemmin se oli tappiollinen 6,0 miljoonaa euroa.

CapManin toimitusjohtaja Joakim Frimodig kertoi tulosraportin yhteydessä, että sen viime vuosien aikana tekemät panostukset palkkiotuottojen kasvuun sekä sijoitustoiminnan arvonluontityöhön heijastuvat vuoden 2021 ensimmäisten kuukausien vahvaan tuloskehitykseen.

Vuositason tulosvaihteluiden vuoksi CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2021.

Kovaa kasvua kohtuullisella arvostuksella

Evli ennustaa vuoden 2021 liikevoiton nousevan lähes 47 miljoonaan euroon, kun viime vuonna se oli 12,3 miljoonaa euroa. Osakekohtaisen tuloksen ennuste on 0,24 euroa, kun vuosi sitten toteuma oli 0,03 euroa. Oman pääoman tuotto nousee Evlin ennusteella viime vuoden 4,3 prosentista lähes 31 prosenttiin tänä vuonna.

Odotettu tuloskasvu on siis merkittävää.

Vaikka yhtiön osakurssi on kivunnut viidessä vuodessa alle eurosta nykyiseen 2,8 euroon, ei arvostustaso ole historiallisesti korkea. Evlin ennusteella kuluvan vuoden tulosennusteella CapManin P/E-arvostuskerroin on 11,7x.

Vuosi Liikevaihto EPS P/E-kerroin ROE% 2018 36.0 0.05 26.8 6.5 2019 49.0 0.09 25.4 11.3 2020 43.0 0.03 70.6 4.3 2021e 58.0 0.24 11.7 30.7 2022e 70.0 0.26 10.8 30.2

Vahva kassavirta ja terve tase mahdollistavat jatkuvasti kasvavat osingot, Evli ennustaa. Kuluvan vuoden osinkoennuste on 0,15 euroa osaketta kohden, mikä tarkoittaa nykyisellä kurssinoteerauksella 5,4 prosentin osinkotuottoa.

