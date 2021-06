EU:n riippuvuus Venäjästä kasvaa

Yhdysvallat on luopunut Nord Stream hankkeen Venäjä vastaisista talouspakotteista. Putken rakennuttaa ja sen omistaa yhteisyritys Nord Stream AG, jonka suurin osakas on Venäjän valtio-omisteinen Gazprom. Hanke tulee kasvattamaan EU:n riippuvuutta Venäjästä, samalla kun Ukrainan geopoliittinen asema tulee heikentymään.

Vuonna 2017 60 % EU maiden energiasta tuotiin Venäjältä. Käytännössä tämä tarkoitti, että 30% raakaöljystä ja 39% maakaasusta tuli EU maihin Venäjältä. Venäjän valtio-omisteinen Gazprom tuotti vuonna 2018 EU maille 200,8 miljardia kuutiometriä maakaasua. Kyseisestä määrästä 81% maakaasusta toimitettiin läntisen Euroopan maihin. Krimin miehityksen jälkeen vuonna 2014 Yhdysvallat ja EU asettivat taloudellisia pakotteita Venäjälle. Nämä pakotteet eivät kohdistuneet Venäjän kaasusektoriin.

Ukrainalla oli 2000-luvun alussa ja uudelleen 2010-luvun alussa neuvottelut Venäjän kanssa liittyen kaasun toimitukseen, jota Venäjä käytti neuvotteluissa häikäilemättömästi hyväkseen. Venäjä toimittaa 60% Ukrainan kaasusta. Vuonna 2014 Venäjä vaati Ukrainalta, että se maksaa sen velat liittyen kaasun toimitukseen. Kuitenkin EU:n ja Venäjän suhteet eroavat Ukrainan ja Venäjän suhteista. Venäjä on taloudellisesti enemmän riippuvainen EU:sta. Tässä suhteessa EU:lla on geopoliittisesti parempi asema kuin Ukrainalla. Täytyy myös muistaa se, että EU on Venäjän energiasektorin suurin asiakas.

EU voisi ostaa maakaasua Lähi-idästä, jossa on 43 % maailman maakaasusta. Lähi-idän maat ovat kuitenkin hauraita ja siksi infrastruktuuriin sijoittaminen ei kyseisiin maihin ole kannattavaa. EU:lle tulee halvemmaksi ostaa maakaasua Venäjältä, ellei Iranissa tulee valtaan hallintoa, joka olisi lännen liittolainen. Iranissa on maailmassa eniten maakaasua ja sen kansalaisyhteiskunta on hyvin liberaali, tosin uskonnollisen eliitin kovassa puristuksessa. Vaihtoehtoja on muitakin kuten Egypti, Israel, Libanon ja Kypros.

EU tulee nojaamaan tulevaisuudessakin maakaasun suhteen Venäjään. Tästä osoituksena Nord Stream 2 -kaasuputken rakentaminen pakotevaatimuksista huolimatta. Nord Stream on Itämeren pohjassa kulkeva maakaasuputki Venäjän Viipurista Saksan Greifswaldiin. Suurin osakas hankkeessa on Gazprom 51 % osuudella. Saksalaiset E.ON Ruhrgas ja BASF:in tytäryhtiö Wintershall omistavat kumpikin noin 15,5 % hankkeesta. Lisäksi alankomaalaisella ja ranskalaisella yhtiöillä on noin 9 % osuus hankkeesta. Hankkeen on arvioitu maksavan 10 miljardia euroa.

Yhdysvaltain uusi hallinto presidentti Joe Bidenin johdolla on tehnyt kädenojennuksen Saksalle, kun Yhdysvallat luopui Nord Stream 2 -yhtiöön kohdistuvista pakotteista. Saksa kiittelee ratkaisua. Nord Stream 2 AG -yhtiöön sekä sen toimitusjohtajaan Matthias Warnigiin kohdistuvat pakotteet poistuvat presidentti Bidenin päätöksellä. Warnigia pidetään Venäjän presidentin Vladimir Putinin läheisenä liittolaisena.

Kaasuputki hanke tulee kasvattamaan EU: riippuvuutta Venäjästä. EU:n strategia Venäjän suhteen on ylläpitää mahdollisimman hyviä suhteita, kunnes Venäjään tulisi uusi hallinto joka olisi myötämielinen lännelle. Yhdysvallat on katsonut, että hanke kasvattaa Euroopan riippuvuutta venäläisestä energiasta ja heikentävän Ukrainan asemaa, kun kaasu ei enää kulje Ukrainan kautta. Yhdysvallat asetti Nord Streamiin liittyviä pakotteita Donald Trumpin presidenttikaudella.

Vuoden 2020 presidentinvaaleissa näytti siltä, että Bidenilla on Trumpin verrattuna löyhempi ote Kiinaan ja tiukempi linja Venäjää kohtaan, mutta nyt siunaus Venäjän kaasuputki hankkeelle on osoitus siitä, että Biden on myötämielinen Putinille. Yhdysvalloissa Bidenin ratkaisu on saanut kritiikkiä republikaaneilta, joiden mielestä Biden pelaa Putinin hallinnon pussiin.