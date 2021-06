Ferrari sähköistyy – Goldman Sachsilta osakkeelle myyntisuositus

Ferrari aikoo lanseerata ensimmäisen sähköautonsa vuonna 2025.

Sähköautobuumin myötä listattujen autoalan valmistajien yhteenlaskettu markkina-arvo kohosi viime vuonna ällistyttävään 2000 miljardiin dollariin. Se tarkoittaa, että viime vuonna alan yhtiöiden markkina-arvo yli tuplaantui. Kuluva vuosi ei ole lähtenyt käyntiin yhtä vauhdikkaasti, kun muun muassa Teslan osake on kokenut kolauksen.

Sijoittajan näkökulmasta sähköautoihin siirtyminen ei aina tarkoita automaattisesti sitä, että muutosta tekevän yhtiön osaketta kannattaisi ostaa sijoitussalkkuun. Siitä on hyvänä esimerkkinä Ferrari, jonka ilmoitus ensimmäisestä sähköauton valmistamisesta on tuonut mukanaan tukun osakesuosituslaskuja.

Viimeisimpänä Ferrarin osakesuositusta muutti amerikkalainen investointipankki Goldman Sachs. Investointipankki arvioi, että Ferrarille aiheutuu uuden sähköauton kehittämisestä 50 miljoonan dollarin ylimääräiset vuotuiset kulut vuoteen 2030 saakka. Ne heikentävät merkittävästi yhtiön kannattavuutta. Goldman Sachsin uusi tavoitehinta on Ferrarin osakkeelle 207 dollaria, kun yhtiön osake hinnoitellaan New Yorkin pörssissä viime päivien laskun vuoksi jo sen alle eli 205,28 dollarissa.

Goldman Sachsin arviot eivät ole tuulesta temmattuja, sillä viimeisen 10 vuoden aikana sähköautovalmistajat ovat käyttäneet autojen kehittämiseen enemmän rahaa kuin niistä on tullut voittoa.

Sijoitustalo Research Affiliates arvioi, että sijoittajat johtavat itseään harhaan. Lähes kaikkien autoalan yhtiöiden markkina-arvot ovat olleet nosteessa, vaikka ne ovat keskenään suoria kilpailijoita. Se taas tarkoittaa, että suunta ei voi jatkua ylöspäin, vaan joidenkin yhtiöiden osakekurssit tulevat olemaan koetuksella. Tuorein varoitus saatiin viime viikolla, kun sähköllä käyviä lava-autoja tarjoavan Lordstown Motorsin osake sukelsi. Yhtiön kassavarat alkavat olla lopussa.

Ferrarin osakkeelle riittää edelleen myös positiivisia osakesuosituksia. Wall Streetin analyytikoiden konsensussuositus yhtiön osakkeelle on pidä ja keskimääräinen tavoitehinta on 232,88 dollaria. Viisi analyytikkoa kehottaa ostamaan Ferrarin osaketta, viidellä on ”pidä” suositus ja vain kaksi on toistaiseksi myynnin kannalla.