Finnair elpyy koronakuopasta tuskastuttavan hitaasti – tuloskehitykseltä ei odoteta ihmeitä

Finnair on menettänyt koronakriisissä yli 80 prosenttia markkina-arvostaan. Tuloskehitys ei näytä lupaavalta.

Lentoyhtiön matkustajamäärien kasvu viime vuoteen on toki vaikuttavaa, mutta toukokuussa matkustajamäärät nousivat vain vähän huhtikuuhun verrattuna.

Finnair kuljetti toukokuussa 82 800 matkustajaa eli yli 210 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 toukokuussa, jolloin Finnair operoi minimiverkostoa koronapandemian aiheuttamien tiukkojen ja laajojen matkustusrajoitusten vuoksi.

Kuluvan vuoden toukokuun matkustajamäärä oli kuitenkin vain 2,3 prosenttia enemmän kuin huhtikuussa 2021. Tosin vertailu edeltäneeseen kuukauteen ei ole täysin vertailukelpoinen, koska huhtikuussa on yksi päivä vähemmän kuin toukokuussa.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi toukokuussa 318 prosenttia vertailukaudesta, mutta laski 0,6 prosenttia edeltäneestä kuukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 65 lentoa, mikä oli 80,6 prosenttia enemmän verrattuna vuoden 2020 toukokuuhun, mutta 3,0 prosenttia vähemmän kuin huhtikuussa 2021. Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2020 toukokuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla.

Finnairin mukaan koronakriisin vaikutukset, mukaan lukien useiden valtioiden asettamat poikkeuksellisen tiukat matkustusrajoitukset, vaikuttivat edelleen kaikkiin matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan sekä Aasian luvuissa.

Aasian- sekä Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 100 prosenttia, koska vertailukaudella Aasiaan tai Pohjois-Amerikkaan ei ollut lentoja. Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 67,6 prosenttia ja kotimaanliikenteen kapasiteetti kasvoi 141,7 prosenttia.

Finnairin pelastus vaikeassa tilanteessa on kuluvan vuoden aikana ollut rahtiliikenne.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat toukokuussa peräti lähes 2 737 prosenttia vertailukaudesta. Kuitenkin rahtitonnikilometrit laskivat 4,6 prosenttia edeltäneestä kuukaudesta.

Kokonaisrahti- ja postitonnit kasvoivat 53,6 prosenttia vertailukaudesta, mutta laskivat edeltäneestä kuukaudesta 14,6 prosenttia. Rahdin kysyntä pysyi edelleen vahvana erityisesti Aasian-liikenteessä.

Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner kommentoi CAPA Live:n haastattelussa, että matkustusrajoitukset ovat Suomessa nyt niin tiukat, että vaikutukset näkyvät lentoyhtiön operointimahdollisuuksissa. Aiheesta kertoo Lentoposti-sivusto.

Finnairin palaa pandemiaa edeltävälle tasolle kapasiteetissaan vasta vuonna 2023, Manner arvioi. Hänen mukaansa Finnair operoi nyt noin 15 prosentin kapasiteetilla ja siinä ovat mukana myös kesällä 2020 uudelleenkäynnistetyt kaukolennot Kauko-Itään. Ennen koronakriisin puhkeamista Finnair lensi kaikkiaan noin 130 kohteeseen, mutta tänä kesänä se lentää vain 60 kohteeseen.

Finnairin tämän hetken liikevaihdosta peräti noin 50 prosenttia tulee lentorahdista, kun ennen pandemiaa osuus oli vain seitsemän prosenttia.

Finnairin hitaasti lisääntyvä matkustajaliikenne on pitänyt yhtiön osakekurssikehityksen vaisuna. Osakekurssi romahti kesäkuussa 2020 yli 4,4 eurosta alle 0,4 euroon. Sen jälkeen osake kipusi yli 0,6 euroon, mutta on edelleen vain 0,72 eurossa. Koronakriisiä edeltävästä ajasta Finnairin markkina-arvosta on sulanut yli 80 prosenttia.

Sijoittajat eivät siis odota yhtiön pääsevän nopeasti koronakriisiä edeltävään tuloskuntoon.

Analyytikoiden näkemykset Finnairista sijoituskohteena ovat hajallaan kuin Jokisen eväät. Kahden analyytikon suositus on osta, yhden pidä ja yhden myy. Konsensuksen mukainen tavoitehinta on vain 0,77 euroa, joten Finnairin markkina-arvon kovaan elpymiseen ei analyytikoilta näytä uskoa löytyvän.

Alla olevassa taulukossa on esitetty Finnairin osakekohtaisen tuloksen toteuman ja ennusteet. Ennusteet ovat analyytikoiden konsensusennusteita. Analyytikot eivät odota yhtiön yltävän edes vuonna 2023 vielä lähellekään vuoden 2018 tasoa.

Tämä selittää sen, miksi Finnairin markkina-arvo on yhä yli 80 prosenttia alle koronaa edeltävän ajan.

Finnairin osakekohtainen tulos / toteuma ja ennuste

2018 1,08

2019 0,49

2020 -0,51

2021e -0,26

2022e 0,04

2023e 0,09