Fiskars on terävöittänyt liiketoimintaansa ja se alkaa näkyä – yhtiö julkisti positiivisen tulosvaroituksen

Brändiyhtiö Fiskars nostaa vuoden 2021 näkymiään toisen vuosineljänneksen vahvan kehityksen siivittämänä.

Yhtiö odottaa nyt, että vuonna 2021 konsernin vertailukelpoinen käyttökate on 140-160 miljoonaa euroa. Aiemman, huhtikuun 19. päivänä annetun ohjauksen mukaan yhtiö odotti, että vuonna 2021 konsernin vertailukelpoinen käyttökate olisi ollut 130-145 miljoonaa euroa.

Yhtiön mukaan näkyvyys pysyy edelleen kuitenkin heikkona koronapandemian vuoksi.

Fiskarsin mukaan pandemia vaikuttaa perustavanlaatuisesti kuluttajien elämään, ja vaikuttaa esimerkiksi käytettävissä oleviin tuloihin, ostovalintoihin ja kuluttajien käyttäytymiseen. Nämä voivat tuoda sekä haasteita että mahdollisuuksia Fiskars Groupille.

Vähittäiskaupan sekä kuluttajien kysynnän kausivaihtelut saattavat edelleen poiketa normaalista. Lisäksi haasteita ovat aiheuttaneet globaalien toimitusketjujen ongelmat ja raaka-aineiden hinnannousu. Vaikka yhtiö on onnistunut lieventämään näitä haasteita, vaikuttavat ne edelleen toimintaan.

Vuoden viimeinen neljännes on tyypillisesti ollut yhtiölle sesonkiluonteisesti tärkein, ja erityisesti Vita-liiketoiminnalle. Vita koostuu kattaus-, lasi- sekä sisustuskategorioista.

Pandemia voi vaikuttaa yhtiön toimintaympäristöön monella tapaa, esimerkiksi liikkumisen rajoitusten, myymälöiden sulkemisten, etäisyyksien pitämisen sekä kuluttajaluottamuksen muutoksen kautta.

Toimintaympäristö on epävakaa ja kuluttajakysyntä vuoden viimeisellä neljänneksellä vaikuttaa erityisesti juhlasesongin myynnin toteutumiseen. Aiempina vuosina noin kolmannes Vitan koko vuoden liikevaihdosta on tullut yhtiön omista kanavista, eli omista myymälöistä ja verkkokaupoista.

Fiskars Groupin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 17,9 prosenttia edellisvuodesta ja oli 302 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 23,3 prosenttia kaikkien liiketoiminta-alueiden tukemana. Vahva kysyntä tuki liikevaihdon kasvua.

Fiskarsin toimitusjohtaja Nathalie Ahlström kertoi tammi-maaliskuun tulosraportin yhteydessä, että vuosineljänneksen aikana ihmiset viettivät enemmän aikaa kotonaan, mikä tuki kysyntää ja siten liikevaihdon kasvua monissa tuotekategorioissa.

”Olemme pystyneet hyödyntämään kysynnän voimakasta kasvua, parantaneet omaa kanavaa, luoneet hyviä asiakaskokemuksia ja vahvistaneet brändejämme. Positiivinen kehitys on näkynyt monissa liiketoimintamme osissa. Kysyntä on jatkunut vahvana Yhdysvaltain markkinoilla, erityisesti puutarhakategoriassa, jossa asiakkaat ovat tehneet tilauksia tavallista aikaisemmassa vaiheessa”, Ahlström totesi.

Myös Fiskarsin kasvupyrkimykset Manner-Euroopassa ovat tuottaneet edelleen hyviä tuloksia. Lisäksi Vita-segmentti on jatkanut kasvuaan Kiinassa sekä tärkeässä verkkokauppakanavassa.

Inderesin analyytikko Petri Kajaani totesi huhtikuun lopussa artikkelissaan, että Fiskarsilla on viime vuosina ollut vaikeuksia kasvun kanssa ja yhtiö on keskittynyt laittamaan omaa tonttiaan kuntoon.

”Yhtiö on viime vuosina keskittynyt kansainvälisiin pääbrändeihinsä, karsinut tuoteportfoliota ja heikoimpia myyntikanaviaan. Yhtiö on järjestänyt organisaationsa uudelleen, vienyt läpi tehostamisohjelmia ja irtisanonut merkittävän määrän henkilöstöä. Näiden toimenpiteiden ansiosta myyntikate-% on tervehtynyt ja liiketoiminnan kulut ovat laskeneet”, Kajaani toteaa.

Viime vuosina tehdyistä lukuisista uudelleenjärjestely- ja kulusäästöohjelmista on alkanut näkyä rohkaisevia merkkejä. Analyytikon mukaan nyt voidaan luottaa luottaa enemmän kannattavuuden kestävään tasokorjaukseen.

”Kunhan yhtiö vain onnistuu pitämään pientä kasvua yllä, tulevat volyymikasvu, parantuneet myyntikatteet sekä tehostunut operatiivinen toiminta näkymään hyvänä tulosvipuna.!

Fiskars julkaisee tammi-kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksensa 29.7.2021.