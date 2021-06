Harvian paljuyrityksen osto tukee väkevää kasvua – pankki nosti osakkeen tavoitehintaa

Harvia laajentaa tuotevalikoimaansa kylpytynnyreihin.

Saunatuotteiden valmistaja Harvia kertoi viime viikolla ostaneensa Kirami Oy:n, joka on Suomen johtava puulämmitteisten kylpytynnyreiden eli paljujen valmistaja. Harvian mukaan yrityskauppa täydentää hyvin Harvian sauna- ja spa-ratkaisujen valikoimaa ja vahvistaa Harvian johtavaa asemaa maailmanlaajuisena saunomisen ja saunakokemuksen brändinä.

Kiramin 50 prosentin omistus virolaisesta tuotantoyrityksestä Metagroupp OÜ:stä sekä 51 prosentin omistus myyntiyhtiö Kirami Sweden AB:stä sisältyvät myös kauppaan.

Kirami on nykyisten omistajiensa vuonna 2001 perustama perheyritys, joka on kasvanut yhdeksi maailmanlaajuisesti suurimmista kylpytynnyreiden valmistajista. Kiramin valikoimaan kuuluu paljujen lisäksi myös lisävarusteita, tarvikkeita, vesihygieniatuotteita ja ulkosaunoja sekä muita pihatuotteita.

Kirami on kasvanut nopeasti viime vuosina: yhtiön liikevaihto oli syyskuussa 2020 päättyneellä tilikaudella 16 miljoonaa euroa, ja myynnistä noin 42 prosenttia tuli viennistä Keski-Eurooppaan ja Skandinaviaan. Yhtiöllä on tuotantolaitos Sastamalassa ja myyntitoimisto Turussa, ja yhtiön palveluksessa on yhteensä noin 40 työntekijää.

Kiramin kotimarkkinoilla Suomessa yhtiön kylpytynnyreillä on jo noin 40 prosentin markkinaosuus, ja yhtiö kasvaa nyt vauhdilla myös kansainvälisesti erityisesti Keski-Euroopassa ja Skandinaviassa, jotka ovat myös Harvian ydinmarkkinoita.

Paljut täydentävät Harvian tuotevalikoimaa ja tuovat synergiahyötyjä

Kauppahinta on seitsemän miljoonaa euroa kaupantekohetkellä sekä lisäksi myöhemmin maksettava 0–4 miljoonaa euroa kolmen vuoden jakson jälkeen riippuen Kiramin käyttökatteen kehityksestä. Harvia rahoittaa yritysoston kassavaroistaan.

Yrityskaupan odotetaan tuovan Harvialle noin miljoonan euron vuosittaiset synergiaedut, joiden arvioidaan toteutuvan täysimääräisesti vuoden 2023 loppuun mennessä. Tärkeimmät tunnistetut synergian lähteet ovat jakelu, osto ja logistiikka sekä tutkimus ja tuotekehitys. Yritysoston jälkihoitoon ja integrointiin liittyvät kertaluonteiset kulut ovat arviolta yhteensä 0,4 miljoonaa euroa jakautuen vuosille 2021 ja 2022.

”Olemme erittäin iloisia voidessamme julkistaa Kiramin oston. Yhtiö istuu strategisesti hyvin Harvian terveyttä lämmöllä -filosofiaan ja tukee tavoitteitamme keskiostoksen arvon kasvattamisen, maantieteellisen laajentumisen ja toiminnan tehostamisen osalta. Harvialle kylpytynnyrit ovat uusi tuotealue, joka täydentää erinomaisesti modernia pihaelämän ja hyvinvointituotteiden tarjoomaamme, täysin terveyttä lämmöllä -konseptimme mukaisesti”, sanoo Harvia Oyj:n toimitusjohtaja Tapio Pajuharju.

Kiramin osto toteuttaa Harvian kasvustrategiaa ja täydentää hyvin Harvian kuluttajille suunnattua sauna- ja spa-ratkaisujen valikoimaa. Saunoilla ja kylpytynnyreillä on myös luonnollisia ristiinmyyntimahdollisuuksia, ja yhdessä ne tarjoavat kokonaisvaltaisen hyvinvointikokemuksen. Osto tukee myös Harvian markkinajohtajan asemaa maailmanlaajuisilla sauna- ja spa-markkinoilla.

Harvian kasvu jatkuu – lisää yritysostoja tulossa

Handelsbanken arvioi aamukatsauksessaan, että Kirami on hyötynyt suuresti pandemian kiihdyttämästä kodinkunnostusbuumista.

”Me uskomme, että Harvian vahva jakeluverkosto Skandinaviassa ja KeskiEuroopassa tarjoaa sille lisää mahdollisuuksia pysyä kiinni suotuisassa kehityksessä”, pankin analyytikko Mika Karppinen toteaa.

Kiramin osto tukee Harvian kasvua, Karppinen uskoo.

”Pidämme Harviaa markkinajohtajana kiukaiden ja muiden saunakomponenttien markkinoilla. Yhtiön kasvu ja kannattavuus on ollut historiallisesti hyvää, ja odotamme tämän trendin yhä jatkuvan.”

Analyytiko mukaan Harvian kasvua tukevat kasvavat saunamarkkinat sekä toiminnan laajeneminen maantieteellisesti.

”Harvia hyötyy siitä, että ihmiset haluavat investoida kotona rentoutumiseen yhä enemmän. Trendi alkoi jo ennen koronaa, mutta pandemia on vahvistanut sitä. Lisäksi Harvia on vahvistanut tarjontaansa yritysostojen kautta.”

Handelsbanken odottaa kiuasvalmistajan jatkavan yritysostojen tiellä myös jatkossa.

Takana vahva ensimmäinen vuosineljännes

Harvian vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä kysyntä oli erittäin vahvaa.

Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 94 prosenttia noin 39,6 miljoonaan euroon edellisvuoden 20,4 miljoonasta eurosta. Orgaanisen liikevaihdon kasvu ajanjaksolla oli 62 prosenttia.

Oikaistu liiketulos kasvoi noin 11,1 miljoonaan euroon edellisvuoden 4,2 miljoonasta eurosta.

Harvian mukaan perinteisesti vuoden ensimmäinen neljännes on ollut vahva sauna- ja spa-liiketoiminnassa. Nyt kasvua tuli kuitenkin rajusti edellisvuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna.

Liikevaihdon ja kannattavuuden positiivinen kehitys oli seurausta yhtiön mukaan erityisen hyvästä myynnin kasvusta suurimmalla osalla Harvian päämarkkinoista, sekä koko toimitusketjun vahvasta kehittymisestä. Huolimatta haastavasta tilanteesta markkinoilla, tärkeimpien materiaalien saatavuus ja hinnat ovat pysyneet suosiollisina.

Saunamarkkinat ovat kasvussa

Harvian arvion mukaan maailmassa on noin 17 miljoonaa saunaa, mikä luo merkittävän liiketoiminnan saunojen ja kiukaiden uusimisesta.

Saunamarkkina on kasvanut historiallisesti noin viisi prosenttia vuosittain, yhtiö toteaa ensimmäisen vuosineljänneksen yhteydessä julkaisemassaan markkinakatsauksessa. Harvian mukaan markkina kasvaa tällä hetkellä selkeästi saunan terveyshyötyjen tunnettuuden ja suosion lisääntymisen ansiosta sekä yleisen koteihin panostamisen ja kotoilun trendin myötä, joka alkoi jo aikaisemmin mutta on kiihtynyt pandemian aikana.

Yhtiön johto arvioi markkinan jonkin verran historiallista keskiarvoa nopeamman kasvun jatkuvan keskipitkällä aikavälillä eli seuraavien 2–3 vuoden ajan. Johdon arvion mukaan Harvian osuus sauna- ja spa-markkinasta on noin kolme prosenttia ja kiuas- ja saunakomponenttimarkkinasta noin 13 prosenttia.

Harvian ja EOS Groupin yhdessä arvioidaan saavuttaneen noin 16 prosentin markkinaosuus kiukaissa ja saunakomponenteissa vuonna 2020, ja yhtiön johto arvioi Harvian nousseen sauna- ja spa-alan globaalisti suurimman toimijan rinnalle.

Handelsbanken säilyttää Harvian osakkeen ostosuosituksen ja nosti osakkeen tavoitehinnan 48 eurosta 52 euroon. ”Yhtiön vakaa tase mahdollistaa uusien yritysostojen tekemisen ja/tai ylimääräisiä osinkoja”, pankki Karppinen toteaa.