Taulukko: POP Pankki.

Asuntovelallinen voi huokaista helpotuksesta. Asuntolainojen korot pysyvät matalana ainakin tänä ja ensi vuonna, mikäli on uskominen POP Pankin ennustetta.

Kuluttajahinnat nousevat tänä vuonna nopeammin kuin lähes kymmeneen vuoteen, kertoo POP Pankin tuore suhdanne-ennuste. Hintojen nousu on seurausta kysynnän nopeasta toipumisesta ja siitä, että tarjonta ei kaikilta osin pysy kysynnän perässä. Tilanne rauhoittuu, kun toipuminen tasoittuu.

Suomessa nopein kasvu ajoittuu ennusteessa loppuvuodelle, joskin alkuvuoden talouskehitys on ollut ennakoitua parempaa. Tautitilanteen paheneminen ja rajoitusten tiukentaminen uudelleen ei johtanut takapakkiin taloudessa, ainoastaan toipumisen hidastumiseen.

Jos uudet virusmuunnokset eivät tuo yllätyksiä ja rajoituksista voidaan pääosin luopua, talouden toipuminen saa huomattavasti lisävauhtia kesällä.

Investoinnit seuraavat yleensä kulutuksen ja viennin kasvua viiveellä. Varsinkin pienemmät investoinnit lisääntyvät pian, kun yritykset pyrkivät vastaamaan kasvavaan kysyntään.

Komponentti- ja työvoimapula nostavat hintoja

POP Pankin ennusteen mukaan tuotanto ei pysy kuitenkaan täysin kysynnän kasvun perässä, mikä hillitsee talouden kasvua. Komponenttipula vaivaa etenkin teollisuutta, ja avautuvat palvelut eivät saa luultavasti kaikelta osin työvoimaa tarpeeksi nopeasti takaisin töihin.

Nämä tekijät johtavat hintojen nousuun. Tosin se on kuitenkin jäämässä väliaikaiseksi.

Työttömyysaste on jatkanut laskuaan viime kesästä lähtien, ja pankki ennustaa sen edelleen alenevan talouden ja tautitilanteen kohentuessa. Työttömyysaste laskee tänä vuonna 7,4 prosenttiin ja ensi vuonna edelleen 6,8 prosenttiin.

Ensi vuonna työvoima ei kasva yhtä paljon kuin aiemmin, joten työttömyysaste laskee voimakkaammin. Kokonaistyöttömyyden parantuessa huolenaiheeksi kuitenkin edelleen jäävät pitkäaikaistyöttömät, joiden määrä on noussut hurjasti koronaepidemian aikana. Maaliskuussa määrä kipusi jo yli 100 000:en, eikä selkeää suunnan muutosta kasvussa ole vielä havaittavissa.

POP Pankin mukaan keväällä nopea inflaation nousu on tullut lähes kokonaan liikenteen hinnoista. POP Pankki ennustaa inflaation olevan tänä vuonna 2,0 prosenttia ja ensi vuonna 1,5 prosenttia.

Asuntolainojen korot pysyvät matalina kiihtyvästä inflaatiosta huolimatta

Asuntolainojen viitekorkoina käytettävät euriborkorot pysyvät vielä hyvän aikaa negatiivisina, POP Pankki ennustaa.

Pankin mukaan nopea talouskasvu ja nousevat hinnat saavat kuitenkin myös lopulta korot nousuun. Nousulla ei kuitenkaan ole vaikutusta asuntoluottoihin ennen kuin korot nousevat nollan yläpuolelle, ja sitä ei ole vielä näköpiirissä.

12 kuukauden euribor-korko on tällä hetkellä -0,49 prosenttia. POP Pankki ennustaa 12 kuukauden euribor-koron olevan tämän vuoden lopussa -0,45 prosenttia ja ensi vuoden lopussa -0,2 prosenttia.

Asuntoluottoihin viime vuoden korkojen lasku ei ole enää vaikuttanut, koska niissä viitekorko on rajoitettu nollaan.

POP Pankin mukaan korot ovat näin matalalla, koska Euroopan keskuspankki (EKP) on tukenut taloutta pitämällä oman talletuskorkonsa negatiivisena ja ostamalla valtioiden ja yritysten lainoja markkinoilta. EKP on sitoutunut pitämään korot matalana, kunnes koronakriisistä on päästy kunnolla ulos. Pandemiaan liittyvää osto-ohjelmaansa keskuspankki on sitoutunut jatkamaan ensi vuoden maaliskuuhun asti.

Asuntolainan korko muodostuu viitekorosta ja lainamarginaalista. Tällä hetkellä pankkien myöntämien asuntolainojen korkomarginaalit vaihtelevat noin 0,5 – 1,0 prosentin välillä. Halvimmillaan asuntolainan korko on siis nyt noin 0,5 prosenttia.

Asuntomarkkinat ovatkin hyvässä vedossa, eikä matala korkotaso ole ainut syy asuntokaupan vilkkauteen. Pankin mukaan korona-aika sai kotitaloudet miettimään asumisratkaisujaan uudelleen. Lisäksi osa lisääntyneistä kotitalouksien säästöistä ohjautuu myös asuntojen hankintaa.

Myös Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus ennustaa, että Suomessa Euroopan edullisinta rahoitusta riittää kasvukeskuksissa omaa kotia etsiville lyhentyviin ja turvallisiin lainoihin.

”Euriborit pysyvät pakkasella vielä vuosia ja uusien asuntolainojen keskikorko pysyy historian matalimmalla tasolla”, Brotherus toteaa.