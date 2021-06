Sähkön kilpailutus tuo säästöä helposti – näin valitset itsellesi edullisimman sähkösopimuksen

Sähkösopimuksen kilpailutus on vaivaton ja nopea tapa säästää arjen menoissa. Sopivan sähkösopimuksen valinta voi kuitenkin vaikuttaa asiaan perehtymättömälle hankalalta.

Sähkösopimusten vertailu ja kilpailuttaminen on yksi helpoimmista keinoista säästää. Sähköyhtiön vaihtaminen vie aikaa vain muutamia minuutteja, ja sopimusten vertailu ja tilaaminen onnistuu vaivattomasti netissä.

Sopimuksia löytyy kuitenkin markkinoilta paljon erilaisia, ja sähkösopimuksiin liittyvät eri ominaisuudet voivat tuntua alkuun monimutkaisilta. Mitä seikkoja uuden sähkösopimuksen valinnassa siis oikein olisi tärkeää ottaa huomioon?

Näin valitset itsellesi sopivimman sähkösopimuksen

Sama sähkösopimus ei ole aina edullisin vaihtoehto kaikkiin kohteisiin. Sopimuksen kesto vaikuttaa myös mahdollisuuksiin kilpailuttaa sähkö tulevaisuudessa. Ennen sähkösopimuksen tilaamista kannattaakin kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin:

1. Sopimuksen kesto

Sähkösopimuksia myydään sekä määräaikaisina että toistaiseksi voimassa olevina sopimuksina. Määräaikaisten sopimusten kesto vaihtelee yleensä välillä 3-24 kuukautta. Ero määräaikaisen ja toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen välillä on oleellinen: toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi vaihtaa toiseen 14:n vuorokauden irtisanomisajalla milloin tahansa, mutta määräaikaisen sopimuksen voi vaihtaa ilman lisäkustannuksia ainoastaan muuton yhteydessä.

Kalliista määräaikaisesta sopimuksesta on siis hankala päästä eroon. Toisaalta edullisimmat sopimukset ovat usein määräaikaisia, joten pelkän määräaikaisuuden vuoksi edullista sopimusta ei yleensä kannata ohittaa.

2. Hintavakaus

Sopimusehdot ja mahdollisuus hintavaihteluun sähkösopimuksen sopimuskauden aikana kannattaa tarkastaa ennen sähkösopimuksen tilaamista. Erityisen tärkeää tämä on määräaikaisten sopimusten kohdalla. Monet sähköyhtiöt myyvät määräaikaisia sähkösopimuksia, joissa sähkön hinta on ensimmäisen kuukauden ajan normaalia edullisempi. Sopimus saattaa näyttää näin ollen hyvin edulliselta, mutta todellisuudessa sähkön hinta nousee merkittävästi heti ensimmäisen kuukauden jälkeen. Sopimuksen määräaikaisuuden johdosta asiakas on usein jumissa keskitasoa kalliimmassa sopimuksessa jopa parin vuoden ajan.

3. Perusmaksun osuus

Sähkösopimuksen valinnassa huomio kiinnittyy monesti ensimmäisenä sähkön hintaan. Pienissä kerrostaloasunnoissa tämä ei välttämättä kuitenkaan johda optimaaliseen ratkaisuun. Koska sähkönkulutus pienissä asunnoissa on hyvin vähäistä, muodostaa sähkösopimuksen perusmaksu sähkölaskulla merkittävän suuren osuuden.

Yleensä pieniin kerrostaloasuntoihin edullisin valinta onkin perusmaksuton sähkösopimus. Perusmaksuttomissa sopimuksissa itse sähköstä maksettava hinta ei välttämättä ole niin edullinen kuin muissa sopimuksissa, mutta lopulliset kulut ovat tästä huolimatta vähäisen kulutuksen taloudessa pienemmät. Perusmaksuttomien sopimusten hinnoittelutapa on yleensä ns. yleissähkö, jossa sähköenergian hinta on sama vuodenajasta ja vuorokaudenajasta riippumatta.

4. Mahdollisuus sähkönkulutuksen optimointiin

Sähkönkulutuksessa pienen kerrostaloasunnon vastakohta on vanhahko, sähkölämmitteinen omakotitalo. Toisin kuin kaukolämmitteisessä kerrostaloasunnossa, sähkölämmitteisessä omakotitalossa sähkönkulutuksesta ylivoimaisesti suurimman osuuden ottaa talon lämmitys.

Sähkölämmitteisessä omakotitalossa säästöjä sähkölaskulle voi hankkia optimoimalla sähkönkulutusta kellonajan mukaan. Tätä on perinteisesti tehty suurten lämminvesivaraajien avulla, joihin lämpöenergiaa on mahdollista varastoida pidemmäksi aikaa. Energian varastointi varaajaan mahdollistaa lämmityksen painottamisen yöhön, kun sähkön hinta on kaikkein edullisimmillaan. Optimointia on mahdollista parantaa myös erilaisilla älykkäillä lämmityksenoptimointijärjestelmillä.

Optimointi ei tuo kuitenkaan hyötyjä kaikilla sähkösopimuksilla. Mikäli sähkösopimuksen hinnoittelutapa on yleissähkö, on sähkö käyttäjälle saman hintaista kellonajasta riippumatta. Tällöin sähkönkulutuksen optimoinnista yöajalle ei ole mitään taloudellista hyötyä. Optimointia varten sähkösopimuksen tyyppi onkin oltava joko yösähkö tai pörssisähkö.

Yösähkösopimuksissa sähkön hinta on määritelty etukäteen yö- ja päiväajalle erikseen. Pörssisähkössä hinta taas muodostuu Nord Pool -sähköpörssin tunneittain muuttuvien spot-hintojen mukaan, joihin lisätään sähköyhtiön marginaali. Pörssisähkössä käyttäjä maksaa näin ollen sähköstään senhetkistä markkinahintaa, johon on lisätty vain sähköyhtiön kiinteä marginaali.

Pörssisähkö on ollut tutkitusti pitkällä aikavälillä edullisin sähkösopimustyyppi. Lyhyellä aikavälillä hintamuutokset voivat olla kuitenkin suuria, joten pientä puskuria sähkölaskujen maksua varten on tämän sopimustyypin kanssa hyvä löytyä. Pörssisähkössä hintojen ennustettavuus onkin hankalampaa kuin muilla sopimustyypeillä.

Huomioi ennen sopimuksen tilaamista muutakin kuin hinta

Useat sähkönvertailusivustot laskevat arvioidut sähkösopimuksen vuosikustannukset sopimuksen ensimmäisen kuukauden hinnan perusteella. Tämä monesti harhaanjohtavaa – monet sähköyhtiöt ovat oppineet käyttämään tätä logiikkaa edukseen, ja tarjoavat sähkösopimuksissaan ensimmäistä kuukautta huomattavasti normaalia edullisempaan hintaan. Yleensä tällaiset sopimukset tunnistaa epäilyttävän edullisesta, pörssisähkön keskihinnat alittavasta ensimmäisen kuukauden tarjoushinnasta.

Näiden sopimusten kohdalla todelliset vuosikulut saattavat olla jopa moninkertaiset kilpailutussivustojen arvioihin verrattuna. Mahdollisuudet hintamuutoksiin mainitaan kyllä sopimusten tuote-ehdoissa, mutta hinnan moninkertaistuminen ei välttämättä tule ensimmäisenä mieleen sähkösopimusta tilatessa – etenkin, kun vertailusivuston hinta-arvio antaa kuvan sopimuksesta joka olisi edullinen pidemmälläkin aikavälillä.

Kaikki vertailusivustot eivät kuitenkaan laske hinta-arvioita yhden kuukauden tarjoushintojen perusteella. Sahkon-kilpailutus.fi -sivuston vertailukoneen hinta-arviot perustuvat arvioon todellisista vuosikustannuksista, jossa huomioidaan sähkösopimuksen arvioidut kustannukset myös tarjouskuukauden jälkeen.

Ainoa poikkeus hinta-arvioiden laskennassa tällä sivustolla ovat alle 12kk mittaiset määräaikaiset sopimukset. Näiden sopimusten kohdalla asiakas voi joko jatkaa sähköyhtiön uudella sopimuksella sopimuskauden loputtua tai vaihtaa sähköyhtiötä. Arvioidut kustannukset sopimuskauden jälkeen eivät näin ollen ole tiedossa, joten arvioitu vuosikustannus lasketaan sopimuskauden hinnan perusteella.

Pörssisidonnaisissa sopimuksissa lasketut hinnat taas ovat aina arvioita johtuen pörssisähkön hintavaihteluista. Laskennassa käytetään hyödyksi historiallisia pörssisähkön 12kk keskiarvoja, jolloin hinta-arviosta saadaan mahdollisimman realistisia. Realistiset hinta-arviot auttavat kuluttajia valitsemaan aidosti edullisimman sähkösopimuksen, ilman sopimusehtojen tarkkaa tutkimista tai tunnetta huijatuksi tulemisesta.