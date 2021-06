Sijoittajan kesäkolumni: Always buy, never sell – sijoittajien kummisetä herätti!

Itämeren kesätunnelmaa. Kuva: Henri Elo

Puuilo on kuin osakesäästäjälle tehty. Ilkka Parviaisen prinsiipit herättivät todella. Mitkä ovat omat isot kämmit?

Kesä on saapunut ja se on monesti sijoittajalle oman salkun tutkailua, koska aikaa on enemmän.

Tämän kevätkauden ovat kruunanneet listautumiset, 13 kappaletta, joista osa on priimalaatua – jopa ymmärrettävää sellaista, kuten Puuilo.

Kauppaketju on kuin tehty osakesäästäjälle. Tee se itse -myymälät tarjoavat edullista ostettavaa – ja nyt Puuiloa saa myös pörssistä.

Listautumisanti (anti 30 milj. e + myynti 243 milj. e) meni kuumille kiville eikä ihme. Reilun 30 myymälän halpakauppaketju tekee 18 prosentin liikevoittoa, vaikka kasvaa kaksinumeroisesti vuodesta toiseen. Viime vuoden 239 miljoonan liikevaihto on tarkoitus kasvattaa yli 400 miljoonaan vuoteen 2025 mennessä, tarkoittaen yli 11 prosentin vuosikasvua.

Yrityksen markkina-arvo uudella osakemäärällä 84,8 miljoonaa kappaletta ja nykykurssilla 8,2 euroa on jopa 695 miljoonaa euroa.

En silti ihmettele, jos myyjät palaavat otsikon prinsiippiin myöhemmin – niin hyvin yhtiö on raivannut peli- ja kasvutilan erittäin kilpaillussa halpakauppamarkkinassa.

Tarkoitan myyjillä pikavoiton metsästäjiä. Jätetään Puuilon myynyt pääomasijoittaja rauhaan, koska omistus säilyy Suomessa.

Kunniajäsenet Salo ja Jylhä

Henkilökohtaisesti en ole valitettavasti ehtinyt osallistua tai tutustua Puuilon antiin tarkemmin aiemmin, mutta pitkäaikainen asiakas osakesäästäjänä olen.

Osakesäästäjän kulutusteemasta voisi jatkaa pidempäänkin, kuten Osakesäästäjien tuore, keväällä valittu kunniajäsen Tomi Salo Tuoton arvoitus ratkeaa -kirjan haastattelussa 2015.

Kerran Tomi on myynyt osakkeita ostaakseen auton: vuonna 1990 hän vaihtoi Skodan vuoden käytettyyn puolalaiseen FSO Poloneziin.

Suomen Osakesäästäjien kunniajäseneksi valittiin niin ikään pitkän päivätyön aatteen eteen tehnyt Antti Jylhä. Jylhä on Oulusta, Salo Helsingistä. Onnittelut!

”Ipe” Parviaisen esitelmä herätti!

Heräsin oikein kunnolla vanhaan hyvään prinsiippiin, jota noudattaa sijoittajien kummisedäksikin tituleerattu Ilkka ”Ipe” Parviainen. Hän piti mielenkiintoisen webinaari-esitelmän Keski-Uudenmaan Osakesäästäjille 18.5.21.

Pitkän päivätyön OP:n riskienhallinnassa tehnyt Parvinainen jäi pois OP:sta 2016. Hän kertoi esitelmässään olleensa osakepoimija nyt 16 vuotta ja omistavansa 24 pörssiyhtiötä ja paria rahastoa. Isoimpia omistuksia ovat Neste, Fortum ja Cargotec. Tuorein ostos oli Sampo.

Parviainen on tullut tunnetuksi sosiaalisessa mediassa ja herättänyt myös ristiriitaisia tunteita. Toisaalta se että on itsevarma ja persoonallinen, minusta sopii tietyssä määrin kuvaan, kun perusprinsiipit pohjalla ovat terveet.

Maalieroni on 365 ostoa, 5 myyntiä.

Pään pitää kestää raketointia. – Parviaisen kommentti Nesteestä, jota hän osti 2009. 🚀

Parviainen on Helsingin ja Espoon-Kauniaisten Osakesäästäjien sidosryhmäjohtaja. Hänen sijoitusfilosofiaansa kuuluu suunnitelmallisuus ja kurinalaisuus, yhtiövalinnoista päätellen eittämättä myös osingot.

Heräsin toden teolla Parviaisen toistamaan prinsiippiin, joka on myös Seppo Saarion Miten sijoitan pörssiosakkeisiin -klassikkoteoksen ikivihreiden pörssivihjeiden nro 10.

Always buy, never sell.

Isot kämmit

Näitä osakkeita, joista ei olisi koskaan pitänyt luopua, on omalla kohdallani useita. Ensinnä tulee mieleen Marimekko, jota omistin vielä kesällä 2016. Rahat menivät Lehto Groupiin, joka jatkoi alamäkeä. Totaalinen mistake, virhe.

Marimekko on ollut viime vuosien huippumenestyjä niin liiketoiminnassa, brändinä nuorten(kin) keskuudessa kuin pörssissä.

Toisena tulee mieleen Neste Oil, jonka listautumisantiin osallistuin muistini mukaan 1995 ja myin sittemmin pois. Annoin itselleni toisen mahdollisuuden myöhemmin ja ostin Nestettä kesällä 2005 hintaan 23 euroa ja myin pois keväällä 2006 hintaan 27 euroa. (hinnat eivät vertailukelpoisia nykykurssiin)

Vielä kolmas mahdollisuus. Ostin Neste Oilia kesällä 2008 ja lisäsin finanssikriisin löylyissä helmikuussa 2009. Myin osakkeet pois vuonna 2010.

Kämmejä ei muista ellei osakekauppoja kirjaa ylös tai seuraa niitä raporteista. Virheistä voi(nee) myös oppia.

Vuoden 2010 lopussa Nesteen markkina-arvo oli 3 miljardia euroa. Tänään se on 40 miljardia.

Jaksanko muistella vielä yhden?

Osallistuin aikanaan it-huumassa pienehkön, terveen ohjelmistoyhtiö SysOpenin listautumisantiin. Omistin yhtiötä ehkä parisen vuotta. SysOpen yhdistyi vuonna 2005 saman alan Digian kanssa ja muuttui Digiaksi.

Edelleen Digia osti Nokialta Qt-liiketoiminnan vuonna 2008. Qt eriytyi omaksi pörssiyhtiökseen 2016, koska Qt-ohjelmistoalustan kehittäminen ja kansainvälinen kaupallistaminen erosi Digian it-palveluliiketoiminnasta. Digian omistajat saivat Qt Groupin osakkeita yhden suhde yhteen.

Havahduin Qt:n menestystarinaan analysoidessani yhtiötä Naisten Pörssiklubin (NOP) Marja-Leena Haapasen toivomuksesta toukokuussa NOP:n videolle yhdessä Haapasen kanssa. Qt kehittää laiteriippumatonta Qt-ohjelmistoteknologiaa, jota asiakkaat ja ohjelmistokehittäjät voivat hyödyntää omissa sovelluksissaan.

Yhtiön markkina-arvo nykyisellä 96 eurolla on 2,4 miljardia euroa ja liikevaihto tänä vuonna yhtiön ohjeistuksen perusteella reilut 100 miljoonaa euroa. Liiketulos on vähintään 15 prosenttia eli Puuilon luokkaa.

Qt:tä on arvioinut mm. salkunhoitaja Pasi Havia Sijoitustiedon haastattelussa viime joulukuussa. Havia on myös käyttänyt Qt/QML -kehitysympäristöä työssään Nokialla, tosin kymmenen vuotta sitten.

Puukkoa on väännetty. Onneksi salkun pohjalla on jotain laatua pysynytkin, esimerkkeinä Olvi, Orion ja nyt Puuilon ahdistelema Kesko.

Hyvää kesää!

