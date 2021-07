Adidas taas uuteen suomalaisyhteistyöhön – miten vaikuttaa Spinnovaan?

Suomalainen kierrätysteknologiayritys keräsi onnistuneesti 30 miljoonan euroa rahoituskierrokselta.

Suomalainen kierrätysteknologiayritys Infinited Fiber on kerännyt 30 miljoonaa euroa kesäkuun lopussa päättyneellä rahoituskierroksella. Muoti- ja tekstiilialalle keskittyvän yrityksen tekniikalla tuotetaan selluloosapohjaisista raaka-aineista uutta kierrätettyä tekstiilikuitua korvaamaan puuvillan tarvetta.

Infinited Fiber keräsi rahoituskierroksella taakseen isoja ja tunnettuja yhteistyökumppaneita. Uusia sijoittajia olivat mm. urheiluvaatejätti Adidas sekä Herlinin suvun sijoitusyhtiö Security Trading Oy. Jo aiemmin mukana olleista sijoittajista mukana jälleen olivat ruotsalainen muotijätti H&M, sijoitusyhtiö Nidoco AB ja viskoosintuottaja Sateri.

Tavoitteena tehdas Suomeen

Rahoituskierroksen tarkoituksena oli kerätä varoja Infinited Fiberin suunnitelmille rakentaa 30 000 tonnin tuotantokapasiteetilla varustettu lippulaivatehdas Suomeen. Investoinnin suuruus on 250 – 300 miljoonaa euroa, joista itse tehtaan osuus on 220 miljoonaa euroa.

Tehtaan olisi tarkoitus aloittaa tuotanto vuonna 2024, jolloin se myös työllistäisi arviolta 250 työntekijää. Tehtaan sijaintia ei olla vielä päätetty, mutta sen on määrä tulla Suomeen.

Infinited Fiberin mukaan uusiokuidun kysyntä vaateteollisuudessa kasvaa yhä voimakkaasti. Myös yhteistyökumppanit näkevät Infinited Fiberin tekstiilikuiduissa mahdollisuuden vauhdittaa vaateteollisuutta ja muotia kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Vaikuttaako myös Spinnovaan?

Infinited Fiber muistuttaa monella tapaa hiljattain pörssiin listautunutta, niin ikään suomalaista Spinnovaa. Molemmat yhtiöt ovat kehittämässä ympäristöystävällisiä tuotantoteknologioita vaateteollisuudelle.

Sen lisäksi että Spinnova ja Infinited Fiber ovat toistensa kilpailijoita melko samantapaisilla tuotteilla, heillä on myös keskenään muutakin yhteistä. Molempien yhtiöiden taustalla on samoja yhteistyökumppaneita, kuten H&M ja Adidas.

Spinnovan matka pörssissä on alkanut erittäin vahvasti. Alle kaksi viikkoa kaupankäynnin alkamisen jälkeen osakekurssi on lähes tuplaantunut listautumishinnasta. Vaikka Spinnovan liikevaihto oli vuonna 2020 vain 254 000 euroa ja yhtiö teki lähes 5,5 miljoonan euron liiketappion, osake on kelvannut potentiaalistaan johtuen hyvin sijoittajille.

Monet sijoittajat ovat hehkuttaneet Spinnovan kohdalla yhteistyökumppanuuksia H&M:n ja Adidaksen tapaisten suurten yritysten kanssa. On kuitenkin hyvä muistaa, että yhteistyökumppanit eivät ole sijoittaneet pelkästään Spinnovaan, vaan samoilla kumppaneilla voi olla samanlaisia sijoituksia myös Spinnovan kilpailijoissa.

Infinited Fiber ja Spinnova eivät ole ainoat suomalaisyritykset, joiden kanssa Adidas on lähtenyt mukaan yhteistyöhön. Toukokuussa Adidas ilmoitti tekevänsä urheiluvaatteisiin keskittyvän yhteistyömalliston yhdessä Marimekon kanssa. Mallisto julkaistaan kesän 2021 aikana.