Inflaatio nousi Yhdysvalloissa odotettua enemmän

Kuluttajahinnat jatkavat nousuaan Yhdysvalloissa. Vuositasolla kuluttajahintojen nousu kiihtyi kesäkuussa 5,4 prosenttiin, kun toukokuussa hintojen vuosinousu oli 5,0 prosenttia.

Inflaatio yllätti myös selvästi ekonomistien konsensusennusteen, joka oli 4,9 prosenttia.

Ruoan ja energian hintojen vaikutukset poisjättävä pohjainflaatio oli kesäkuussa 4,5 prosenttia. Kuukaudessa kuluttajahintaindeksi nousi 0,9 prosenttia, kuten myös pohjainflaatio.

Markkinoilla suuri kysymys on edelleen, onko hintojen kiihtyminen vain tilapäistä vai ovatko hinnat lähteneet pitempiaikaiseen nousuun poikkeuksellisen elvyttävän raha- ja finanssipolitiikan sekä talouden noususuhdanteen vuoksi.

Keskuspankki Fed ei ole tähän mennessä nähnyt tarpeelliseksi kiristää rahapolitiikkaa, koska se on katsonut, että hintojen nousu johtuu elpymisestä koronakriisistä.

Keskuspankki seuraa luonnollisesti kuitenkin inflaation kehittymistä tarkasti. Kesäkuun avomarkkinakomitean kokouksen jälkeen Fed kertoi kiristävänsä rahapolitiikkaansa vuonna 2023. Tässä keskuspankki hieman muutti aiempaa linjaansa, sillä vielä maaliskuussa se oli arvioinut kiristämistarpeen alkavan vasta vuonna 2024.

Fed aikoo muuttaa rahapolitiikan suuntaa kuitenkin vasta sitten, kun se on täysin varma talouden tervehtymisestä koronan jälkeen. Koronaviruspandemiasta eniten kärsineet talouden sektorit ovat edelleen heikossa tilassa, vaikkakin niiden vahvistumisesta jo merkkejä.

Tarkempi kesäkuun hintatietojen tarkastelu osoittaa mielenkiintoisia seikkoja.

Kuten Pellervon taloustutkimuksen ennustepäällikkö Janne Huovarin tviitti osoittaa, hinnat nousevat Yhdysvalloissa nopeasti lähinnä vain liikenteessä.

OP Ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen arvioi, että inflaatio on odotettua sitkeämpi ongelma USA:ssa, vaikkakin taustalla on osin poikkeuksellisia ja tilapäisiä tekijöitä.

”Käytettyjen autojen hinnat nousivat 6/21 10%. Vuoden yli nousua 45%. Vaikea uskoa, että tällaiset hintapiikit olisivat pysyviä. Vuoden päästä vaikutus on päinvastainen”, Heiskanen tviittaa.

Ekonomisti Daniel Lacalle kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että hintojen nousu on ollut hyvin laaja-alaista. Lisäksi kesäkuu on ensimmäinen kuukausi, jolloin vuositason inflaatioluvuissa ei näy ”perusvaikutus”. Perusvaikutus liittyy edellisen vuoden vastaavan jakson inflaatioon. Jos inflaatio oli poikkeuksellisen matala edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla, jopa pienempi hintaindeksin nousu antaa korkean inflaation.

United States. Big rise in inflation in the first month without ”base effect”.



Almost all items rising fast, with shelter, energy, used vehicles, and utilities as most concerning.



”Transitory” pic.twitter.com/kLZq6InDqI