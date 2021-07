Koodaripulaa yritetään ratkoa jopa tuntuvilla rekrytointibonuksilla

Suomessa on huutava pula erityisosaajista. Osaajia haetaan sekä Business Finlandin avustuksella että yritysten omien luovien keinojen avulla.

Suomalaisten it-yhtiöiden yksi suurimpia haasteita on osaajien työvoimapula. It-konsulttitalo Mavericks Software pyrkii ratkaisemaan ongelman riihikuivalla. Aiheesta kertoo Suomen Yrittäjät nettisivuillaan.

Mavericks Software Oy on kampanjoinut viime aikoina tuhansien eurojen bonuksella ja alan kovimmilla kuukausiansioilla. Yhtiön provisiomalliin perustuvassa palkkamallissa ohjelmistokonsultin keskipalkka on noin 7200 euroa kuukaudessa.

Provisiomalli toimii siten, että yhtiö tulouttaa konsulttien laskutuksesta 70-75 prosenttia konsulteille itselleen. Samalla yhtiö säästää muissa kuluissa – esimerkiksi toimitilakustannuksissa.

Mavericks Softwaren erikoisuus on peräti 6000 euron rekrytointipalkkio.

”Jos työnhakija hakeutuu meille kyseisen kampanjan kautta ja päädymme palkkaamaan hänet, tarjoamme kuuden kuukauden koeajan päätteeksi 6000 euron bonuksen. Bonus tulee siitä, että kyseinen henkilö on hakeutunut meille töihin”, Mavericks Softwaren toimitusjohtaja Jouni Jaakkola kertoo.

Jaakkolan mukaan ohjelmistokehittäjien rekrytointimarkkinat ovat jo niin ylikuumentuneet, että käytännössä yksikään alan ammattilainen ei hae töitä oma-aloitteisesti.

”Aika harva ihminen meitä lähestyy niin, että olisipa kiva tulla teille töihin. Koodarit saavat niin paljon yhteydenottoja, että heidän ei tarvitse olla missään määrin aktiivisia”, Jaakkola toteaa.

Business Finlandin mukaan Suomen työmarkkinoilla on tällä hetkellä suuri kysyntä erityisosaamiselle useilla toimialoilla. Osaajien saatavuuden puute voi hidastaa yrityksen kasvua ja heijastuu koko Suomen kilpailukykyyn.

Business Finland on käynnistänyt Talent Boostin Fast Track -kampanjan, jossa Suomeen houkutellaan Yhdysvalloista ICT- ja pelialan erityisosaajia esimerkiksi tasa-arvoisen yhteiskunnan, turvallisuuden ja puhtaan luonnon teemoilla. Työn ja vapaa-ajan tasapaino sekä suomalainen innovatiivinen työkulttuuri ovat myös vahvoja houkuttimia.

Fast Track -kampanjassa on mukana noin kaksikymmentä suomalaista ICT- ja pelialan yritystä, ja lähes 50 avointa työpaikkaa. Kampanjan avulla Suomeen haetaan muun muassa ohjelmistokehittäjiä, käyttöliittymäsuunnittelijoita, data-analyytikkoja sekä mobiilipelien kehittämisen parissa työskenteleviä.

Fast Track -kampanjaan valituille yrityksille tarjotaan rekrytointiavun lisäksi nopeutettua maahanmuuton lupaprosessia sekä apua kansainvälisten työntekijöiden asettautumispalveluihin.

”Autamme yrityksiä löytämään parhaat osaajat Yhdysvalloista paikallisen rekrytointikumppanin kanssa ja promoamme Suomea hyvänä paikkana elää ja työskennellä. Hyödynnämme myös verkostojamme monipuolisesti, sillä usein henkilökohtainen vinkkaus saattaa olla se kaikkein tehokkain”, Business Finlandin Talent Attraction Manager Katri Raevuori kertoo.

Yksi kampanjassa mukana olevista yrityksistä on suomalainen peliyhtiö Playsome.

”Kilpailu pelialan huippuosaajista on todella kovaa tällä hetkellä. Meillä Playsomella on tarve juuri tietyn laiselle osaamiselle ja rima on erittäin korkealla. Tämän vuoksi verkot on heitettävä mahdollisimman leveälle, että oikeat ihmiset löytyvät. Ulkomaisten osaajien saaminen Suomeen on aikaa ja rahaa vaativaa puuhaa, joten Fast Track kampanjan tarjoama vetoapu tähän on erittäin tervetullutta”, Playsomen toimitusjohtaja Timo Palonen kertoo.