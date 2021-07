Nokia nostaa asemiaan 5G-markkinoiden kilpailussa

Jalansijan saaminen suurilla Kiinan 5G-markkinoilla on Nokian pitkän aikavälin kasvun kannalta tärkeää, arvioi Inderesin analyytikko.

Uutistoimisto Reuters kertoi tällä viikolla, että kiinalainen teleoperaattori China Mobile on nostanut Nokian ensimmäistä kertaa toimittajalistalleen.

Reutersin mukaan Nokia on voittanut 10 prosentin osuuden yhdestä kolmesta China Mobilen 5G-radioverkkojen huutokaupassa. Kokonaisuuteen kuuluu kolme sopimusta, joiden kokonaisarvo on Reutersin mukaan yhteensä noin kuusi miljardia dollaria. Tästä Nokian osuus on noin neljä prosenttia.

Sopimus on jälleen yksi osoitus siitä, että Nokia tekee nyt käännettä ja hakee uskottavammin kasvua kasvavilla 5G-markkinoilla.

Kiinalaisvalmistajat Huawei ja ZTE veivät kokonaispotista leijonan osan, 91 prosenttia. Ericsson tiedottaa markkinaosuutensa olevan uudesta sopimuksesta vain kaksi prosenttia, kun se aiemmassa oli 11 prosenttia.

Inderesin analyytikko Atte Riikola kertoo artikkelissaan, että Nokia myöhästyi viime vuonna 5G:n liikkeellelähdössä eikä voittanut yhtään radioverkkosopimusta Kiinassa.

Nyt saatu sopimus on merkki Nokian kilpailukyvyn palautumisesta.

”Nyt saatu päänavaus on näkemyksemme mukaan tärkeä osoitus siitä, että Nokian tuotekehitysponnistelut ovat tuottaneet tuloksia, ja yhtiö pystyy kilpailemaan jälleen Kiinassa uusilla tuotteillaan”, Riikola toteaa.

Se että Nokia sai suuremman potin kuin Ericsson, johtuu tosin osin poliittisista syistä. Ruotsin valtio on päättänyt sulkea kiinalaisvalmistajat ulos Ruotsin 5G-markkinasta. Päätös on aiheuttanut Ericssonille haasteita Kiinassa.

Riikolan mukaan Ericssonin vaikeudet avaavat nyt Nokialle tilaisuuden voittaa takaisin viime vuonna Kiinassa menetettyjä markkinaosuuksia. Inderes odottaa mielenkiinnolla yhtiön Kiina-kommentteja toisen vuosineljänneksen raportissa.

”Länsimaiden Huawei-pakotteiden vuoksi kiinalaiset operaattorit kuitenkin suosivat kotimaisia toimittajia, mikä näkyy myös China Mobilen huutokaupassa länsimaisten toimittajien pienenä osuutena. 5G-jalansijan saaminen volyymiltaan erittäin suurella markkinalla on kuitenkin Nokian pitkän aikavälin kasvun ja skaalaetujen kannalta tärkeää. Kiinaan olisi huomattavasti vaikeampi palata myöhemmin seuraavissa teknologiasykleissä, jos Nokia jäisi nyt 5G:ssä kokonaan vaihtopenkille”, Riikola pohtii.

Nokia julkisti heinäkuun puolessa välissä päivityksen koskien vuoden 2021 taloudellista ohjeistustaan. Nokian liiketoiminnan vahva kehitys jatkui toisella vuosineljänneksellä parantaen sen näkymiä koko vuoden osalta.

Yhtiö odottaa nyt nostavansa aiemman taloudellisen ohjeistuksensa vaihteluvälejä vuodelle 2021.

”Pääomamarkkinapäivässämme maaliskuussa julkaistu kolmivaiheinen suunnitelmamme kestävän ja kannattavan kasvun sekä teknologiajohtajuuden varmistamiseksi etenee hyvin. Vahva kulujemme hallinta vuoden ensimmäisellä puoliskolla on yksi osoitus tästä. Lisäksi olemme hyötyneet siitä, että useat liiketoimintayksiköidemme markkinat ovat kehittyneet vahvasti”, kertoo Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Inderesin suositus Nokian osakkeelle on tällä hetkellä lisää ja osakkeen tavoitehinta on 5,4 euroa.

Yhtiö julkaisee vuoden 2021 toisen neljänneksen katsauksensa ja tammi–kesäkuun puolivuosikatsauksensa 29.7.2021.