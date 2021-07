Analyytikot: Nokian tulosyllätys vahvistaa luottamusta käänteen onnistumiseen

Nokian positiivinen käänne jatkuu ja osake tarjoaa kohtuullista tuottoa sijoittajille jatkossakin, arvioivat Inderesin analyytikot.

Nokian käänteestä uuteen kasvuun on saatu tämän vuoden aikana useita merkkejä. Uutistoimisto Reuters kertoi vastikään, että kiinalainen teleoperaattori China Mobile on nostanut Nokian ensimmäistä kertaa toimittajalistalleen.

Reutersin mukaan Nokia on voittanut 10 prosentin osuuden yhdestä kolmesta China Mobilen 5G-radioverkkojen huutokaupassa. Kokonaisuuteen kuuluu kolme sopimusta, joiden kokonaisarvo on yhteensä noin kuusi miljardia dollaria. Tästä Nokian osuus on noin neljä prosenttia.

Sopimus on jälleen yksi osoitus siitä, että Nokia hakee uskottavammin kasvua kasvavilla 5G-markkinoilla.

Käänne näkyy myös tulosraporteissa. Kuten ensimmäisen vuosineljänneksen raportissa, Nokia tarjosi myös toisen vuosineljänneksen raportissa iloisen yllätyksen. Nokian tulosyllätys sai osakkeen kirimään Helsingin pörssissä yli 4,6 prosentin nousuun.

Nokian liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa 5,3 miljardiin euroon, kun vertailukaudella se oli 5,1 miljardia. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutuksia liikevaihto kasvoi yhdeksän prosenttia. Myynnin kasvu ylitti analyytikoiden vajaan 5,2 miljardin euron konsensusodotuksen.

Yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto nousi viime vuoden 423 miljoonasta eurosta peräti 682 miljoonaan euroon, mikä ylitti selvästi analyytikoiden 408 miljoonan euron odotuksen.

Uusi strategia puree

Nokia kertoo edistyneensä kolmivaiheisen strategiansa toimeenpanossa hyvin. Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän merkittävä, markkinoiden johtavia ominaisuuksia sisältävä tuotejulkistus vahvistaa yhtiön kilpailukykyä. Verkkoinfrastruktuuriliiketoimintaryhmässä markkinaosuus kasvoi edelleen ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Vahvan alkuvuotemme ansiosta Nokia nostaa koko vuoden taloudellista ohjeistusta. Nokia odottaa nyt koko vuoden 2021 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan 10–12 prosenttia aiemman 7–10 prosentin sijaan.

Yksittäistä tuloskautta merkittävämpää on se, että uuden toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin toimitusjohtajakaudella Nokian toimintamallia ja organisaatiota on yksinkertaistettu. Helsingin Sanomat huomauttaa, että Nokian jokaisen uuden liiketoimintaryhmän vastuulle on annettu kannattavuudesta huolehtiminen ja investointeja tuotekehitykseen on lisätty sadoilla miljoonilla euroilla.

Tämä on muutos aiempaan, jolloin päätöksiä saneltiin enemmän ylhäältä alaspäin, mikä turhautti monia ja vaikeutti elintärkeää tuotekehitystä.

Nokian tulosyllätys saa tavoitteet näyttämään varovaisilta

”Tulosparannus tulee nyt täysin oikeista lähteistä, eli uuden organisaatiomallin myötä parantuneesta tehokkuudesta sekä liikevaihdon kasvusta, mikä taas on seurausta Nokian tuotteiden kilpailukyvyn vahvistumisesta sekä piristyneestä markkinatilanteesta”, arvioivat Inderesin analyytikko ja toimitusjohtaja Mikael Rautanen sekä analyytikko Atte Riikola.

Nokian positiivisen tulosyllätyksen vahvistaa jälleen luottamusta käänteen onnistumiseen, analyytikot arvioivat.

Nokian keväällä asettamat vuoden 2023 tavoitteet 10-13 prosentin liikevoitosta näyttävät analyytikoiden mielestä nyt varovaisilta yhtiön nykyiseen kannattavuuteen 12 prosentin kannattavuuteen nähden.

”Tämä on olennainen muutos verrattuna vanhaan Nokiaan, jonka kohdalla sijoittajat joutuivat jatkuvasti epäilemään yhtiön kykyä saavuttaa sen tavoitteita. Vahvistuvan luottamuksen pitäisi heijastua edelleen korkeampina hyväksyttävinä arvostuskertoimina osakkeelle. Nokia kuitenkin pyrki edelleen hillitsemään odotuksia kommentoimalla H1:n kehityksen olleen osaltaan kertaluonteisten tekijöiden tukema ja että tulevaisuuteen liittyy edelleen useita epävarmuustekijöitä, kuten komponenttipula ja hintaeroosio”, Rautanen ja Riikola toteavat.

Analyytikot pitävät joka tapauksessa todennäköisenä, että tavoitteisiin nähden vahva kehitys jatkuu ja vuoden 2023 tavoitehaarukkaa tarkistetaan ylös viimeistään ensi vuoden aikana.

Osakkeen arvostus on maltillinen

Nokian osake tarjoaa edelleen kohtuullista tuottoa ”käännematkan jatkaessa raiteillaan”, analyytikot arvioivat.

”Nokian osake saa nyt tukea kahdesta suunnasta, eli kohoavista lähivuosien tulosennusteista sekä korkeammista hyväksyttävistä arvostuskertoimista. Kuluvan vuoden (YTD: +64 %) kurssinoususta huolimatta osakkeen arvostus vuoteen 2023 katsottuna (oik. EV/EBIT 7,6x ja P/E 13,5x) on edelleen maltillinen.”

Rautasen ja Riikolan mukaan Nokian paranevien suoritusten myötä lähivuosien kertoimiin uskaltaa myös nojata aiempaa vahvemmin, kun käänteeseen liittyvät riskit samaan aikaan pienenevät.

”Osake tarjoaa nykyisillä ennusteillamme myös osien summa -laskelmamme valossa edelleen kohtuullisen vuosituoton (10 %) lähivuosille”, analyytikot ennustavat.

Inderesin suositus Nokian osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehinta on 5,8 euroa.