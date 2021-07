Sijoittajat hakivat kotimaisista osakeanneista pikavoittoja ja innostuivat taas meemiosakkeesta

Yllättäen suomalaisten osakesijoittajien suosioon on noussut myös amerikkalainen erikoislääkeyhtiö.

Monet sijoittajat hakevat osakeanneista pikavoittoja. Se näkyy Danske Bankin osakekauppatilastoissa, sillä pankin suomalaisasiakkaat myivät nettomääräisesti kesäkuussa eniten Puuiloa, jonka osakkeella kaupankäynti alkoi 24. kesäkuuta. Osaketta myytiin siis viikossa enemmän kuin mitään muuta osaketta koko kuukauden aikana.

Osakeannissa Puuilon hinnaksi muodostui 6,60 euroa. Osakekurssi on noussut kaupankäynnin alkamisen jälkeen ja on ollut korkeimmillaan yli 8,2 eurossa. Sijoittajat ovat siis myyneet osakkeitaan parhaimmillaan 25 prosentin voitolla.

Vielä vahvempaa nousu on ollut samana päivänä kaupankäynnin aloittaneella Spinnovalla, joka on parhaimmillaan ollut lähes 50 prosenttia antihintaansa kalliimpi.

”Osakeanteihin kuuluu alennushinta ja tuoreissa listautumisissa tämä näyttää toteutuvan. Se ei silti välttämättä ole paras sijoitusstrategia, koska sijoittaja voi luopua myöhemmästä tuotosta ja joutuu joka tapauksessa etsimään uuden sijoituskohteen rahoilleen. Osakkeiden hinnan nousu kertoo kuitenkin, että listautuneita yhtiöitä pidetään kiinnostavina”, sanoo senioristrategi Tuukka Kemppainen.

20 nettomyydyimmän osakkeen joukossa oli myös tuoreet listautujat Orthex ja Merus Power. Kokonaisuudessaan Danske Bankin suomalaisasiakkaat kuitenkin enemmän ostivat kuin myivät osakkeita euromääräisesti. Osakekauppa väheni lähes 40 prosenttia toukokuuhun verrattuna.

Kotimaisten osakkeiden ostetuimpia osakkeita olivat kesäkuussa tuttuja kansanosakkeita: Elisa, Nordea, Kesko, Orion ja Kone.

Yhdysvaltojen osuus osakekaupoissa taas korkea

Viime aikoina Yhdysvaltojen osuus suomalaisten osakekaupasta on ollut kasvussa. Tämä trendi jatkui myös kesäkuussa, sillä osakekaupasta 17 prosenttia tehtiin Yhdysvaltojen markkinoilla. Toukokuussa Yhdysvaltojen osuus väliaikaisesti painui 8 prosenttiin.

Danske Bankin suomalaisasiakkaat tekivät kesäkuussa kolmanneksi eniten osakekauppaa Saksassa. Saksa vaikuttaa nousseen pysyvästi toiseksi suosituimmaksi ulkomaiseksi markkinaksi Ruotsin ohi.

Koko vuoden esillä olleet meemiosakkeet näkyivät Yhdysvalloissa tehdyssä osakekaupassa jälleen kesäkuussa. Vaihdetuimpien osakkeiden kärjessä olleet AMC, Clover Health Investments Corp ja Ocugen ovat olleet esillä meemiosakkeina.

”Meemiosakkeiden nousu on ollut erikoinen massailmiö sijoittamisessa. Usein meemiosakkeiksi on valikoitunut osakkeita, joita on myyty lyhyeksi ja osakkeiden ostajat ovat pyrkineet ostoillaan nostamaan osakkeen hintaa, jotta lyhyeksi myyjät joutuisivat ostamaan osakkeita tappioiden vähentämiseksi. On kiinnostavaa nähdä uskaltavatko isot sijoittajat tehdä lyhyeksi myyntejä jatkossa yhtä voimakkaasti”, Kemppainen sanoo.

Käsite meemiosake tarkoittaa osaketta, jonka osakekurssi on kokenut voimakkaita vaihteluita sosiaalisen median piensijoittajien yhteisten toimien myötä. Erityisesti keskustelupalsta Redditin wallstreetbets-ryhmä on tämän vuoden aikana ravistellut useiden osakkeiden kursseja rajusti.

Erikoislääkeyhtiö nousi ostetuimmaksi

Amerikkalaisosakkeista ostetuin ja myös vaihdetuin osake oli kesäkuussa erikoislääkeyhtiö Citius Pharmaceuticals. Se on erikoistunut kriittisten hoitotuotteiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen keskittyen infektiolääkkeisiin ja syöpähoitoon.

Citius on saanut oman alaryhmänsä sosiaalisen median Reddit-palvelussa, joka on tullut viime aikoina tunnetuksi meemiosakkeiden synnyttäjänä.

Reddit-ryhmässä muistutetaan, että Citiuksen osakkeita on lyhyeksimyyty suuria määriä, ja kehotetaan Reddit-sijoittajia ostamaan Citiuksen osakkeita. Alaryhmä on perustettu 16. helmikuuta tänä vuonna ja sen jälkeen Nasdaq-pörssiin listatun yhtiön osake onkin kivunnut 66 prosenttia. Korkeimmillaan meemiosake nousi 150 prosenttia 21. kesäkuuta.

Vahvasti lyhyeksimyydyt osakkeet ovat otollinen kohde Reddit-ryhmälle. Joukkovoiman avulla piensijoittajat voivat pakottaa osakkeen nousuun ja lyhyeksimyyneet institutionaaliset hedgerahastot vaikeuksiin.

Wallstreetbets-ryhmän jäsenet ovat oivaltaneet, että jos poikkeuksellisen paljon lyhyeksi myytyjen osakkeiden kurssit nousisivat nopeasti, osaketta shortanneet sijoittajat ajautuisivat short squeeze -tilanteeseen, jossa lyhyeksi myyjien täytyy luopua shorttipositiostaan nopeasti. Shorttiposition voi sulkea vain ostamalla position kokoa vastaavan määrän osakkeita markkinoilta, joten käytännössä lyhyeksi myyjät joutuvat haalimaan osakkeita markkinoilta pakon edessä.

Short squeeze on aiheuttanut monille siihen langenneille institutionaalisille sijoittajille huomattavia tappioita. Esimerkiksi meemiosake GameStopia lyhyeksi myynyt Melvin Capital -hedgerahasto kärsi tapauksen vuoksi miljardien dollarien tappiot ennen kuin rahasto onnistui irrottautumaan GameStop-sijoituksistaan viime keskiviikkona.

Danske Bankin suomalaisasiakkaiden osakekauppa kesäkuussa 2021

Yhdysvallat

Netto-ostetuimmat Nettomyydyimmät CITIUS PHARMACEUTICALS INC (US) Exela Technologies Inc Zoom Video Communications Inc. A The ExOne Co Torchlight Energy Resources Inc OLD Alphabet Inc A Kornit Digital Ltd USD Aikido Pharma Co-Diagnostics Inc LUOKUNG TECHNOLOGY CORP (US)

Suomi