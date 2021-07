Peikko kaappaa tilauksia – lisää vauhtia Australiassakin

Peikko Groupin toimitusjohtaja Topi Paananen.

Lahtelainen betonirakentamisen teräs koventaa iskuaan globaaleilla pelikentillä.

Peikko Group on voittanut merkittäviä tilauksia myös Australiassa, jossa betonirakentamisen deltapalkeista tunnettu perheyhtiö nostaa tehdaskapasiteettiaan.

”Uudet tilat ovat yhteensä noin parituhatta neliötä. Australian yksikkö palkkaa samalla lisää väkeä myyntiinsä sekä tuotantoonsa”, lahtelaisen Peikko Groupin toimitusjohtaja Topi Paananen kertoo.

Peikon Australian yksikkö sijaitsee Yatalassa, Brisbanen lähellä.

Paananen jatkaa, että Peikko luo omille tuotteilleen oman kysyntänsä eri markkina-alueilla, kuten myös Australiassa, josta ei löydy deltapalkin tapaisia tuotteita eikä siten kilpailijoitakaan.

”Tilausten hankkiminen vaatii deltapalkin myyntiä uutena tuotteena rakennusalan suunnittelijoille ja rakentajille. Olisi ehkä helpompaa, jossa jokin muu olisi jo tehnyt vastaava betonirakentamisen teräsratkaisua ennakkoon tunnetuksi”, Paananen toteaa.

Lisää panostuksia Peikon globaaleille myyntialueille

Peikko aloitti noin seitsemän vuotta sitten Australiassa, jossa yhtiö tekee nyt noin viiden miljoonan euron liikevaihdon.

Paanasen mukaan myös Peikon Australian tuotearsenaali kattaa deltapalkkien ja betonirakentamisen teräskiinnikkeiden ohella muun muassa teräsrakenteita, jotka menevät tuulivoimaloiden maanalaisen jalustan tukirakenteiksi eli jäävät betonin sisään, kuten deltapalkitkin.

Peikko voittanut Australiassa suuria tilauksia, joihin lukeutuvat muun muassa palkkien toimitukset viihdekeskukseen ja konesalirakennukseen. Yhtiö operoi myös Kiinassa, jonka tehtaasta tulee osa tuotteista, kuten palkeista Australiaan.

Paananen käyttää sanontaa tuotannollinen ”mix”.

”Australiassa on melko korkea kustannustaso kustannustasoon, eli käytännössä yrityksen pitää punnita tarkasti missä mitäkin tuotetta valmistetaan.”

Kiinan ja Australian kesken löytyy poliittisia jännitteitä, jotka saattavat heijastua myös liiketoimintaan.

”Jännitteet saattavat ajoittain vaatii jonkin sortin justeeraamista tehtaiden kesken”, Paananen toteaa.

Samalla Australian yksikön johtoon on tullut vaihdos. Reuben Hanson on aloittanut kesäkuun puolessa välissä Australian yhtiön toimitusjohtajana.

”Australian rakentaminen vaatii uusia innovaatioita ja tehokkuutta, mikä avaa Peikolle uusia markkinoita”.

Australian laajennus liittyy osaltaan Peikko Groupin konsernintason vauhdinottoon, jossa yhtiö palkkaa noin puolisataa uutta työntekijää sekä myyntiin että tekniseen palveluun.

Paananen kertoo, että Peikon tilauskanta hipoo jo sata miljoonaa euroa euroon eli ennätystasoa verrattuna edellisten vuosien vastaavaan ajanjaksoon. Vauhdinoton nopeuttaminen vaatii lisää myyntiä ja palveluja.

Uudet työntekijät sijoittuvat etenkin Peikon eri globaaleille myyntialueille, kuten Eurooppaan ja Aasiaan, jossa Peikon myynti kattaa muun muassa Australian, Malesian ja Singaporen sekä Korean.

Paananen korostaa ”paikallisia osaajia”. Peikko myy nyt delta – palkin ohella muun muassa betonirakentamisen teräskiinnikkeitä yli 30 maahan ja operoi globaalisti 13 tehtaallaan, joista suurimmat sijaitsevat Lahdessa, Liettuassa ja Slovakiassa.

Yritys työllistää vajaa pari tuhatta henkilöä. Peikko palkata Lahden tehtaillekin noin parikymmentä tuotannon osaajaa.

Kovia kasvulukuja

Paananen joukkueineen on vauhdittanut pitkillä loikilla Peikkoa, jolle kertyi noin 239 miljoonaa euroa liikevaihtoa viime tilikaudella ja liikevoittoa noin 14 miljoonan euron verran.

Liikevaihto otti plussaa noin seitsemän miljoonaa euroa verrattuna toissa vuoteen. Paananen kertoo, että 11 vuotta sitten liikevaihto oli noin 70 miljoonaa euroa. Hän lähtee tavoitteesta, jonka mukaan liikevaihto rikkoo 300 miljoonan euron rajapyykin ensi vuonna. Elvytyskin antaa osaltaan vetoapua.

Peikko palkit korvaavat betonipalkkeja ja jäävät sitten betonin sisään. Paananen arvioi, että teräs on ottanut vain noin prosentin osuuden yhteenlasketusta palkkimarkkinoista, jossa betoni pitää pitkää etumatkaa.

”Miljardinkin liikevaihto teräksessä vastaa vain pientä siivua kannatinpalkkien koko markkina-arvosta. Peikko on siten luonut innovaatioillaan ja tuotteillaan pitkälle oman kysyntänsä”, Paananen toteaa.

Peikko Group on johtava teräsbetonielementti- ja paikallavalurakenteisiin tarkoitettujen matalien välipohjarakenteiden ja liitososien sekä tuulienergiaratkaisujen toimittaja.

Peikolla on myyntitoimistoja yli 30 maassa Aasian-Tyynenmeren alueella, Euroopassa, Afrikassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Amerikassa, ja tuotantoa 12 maassa ympäri maailmaa. Vuonna 2020 Peikon liikevaihto oli 239 miljoonaa euroa. Peikko on perheyritys, jonka palveluksessa on noin 1 900 ammattilaista. Vuonna 1965 perustetun Peikon pääkonttori sijaitsee Lahdessa.