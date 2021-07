Kuluttaja-asiamies haluaa laittaa puhelinmyynnille tiukat suitset

Enemmistö kuluttajista haluaisi päästä eroon puhelinmyyjistä. Kuluttaja-asiamies haluaisi tiukentaa puhelinmyynnin sääntelyä selvästi.

Nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu, että puhelinmyyntiä rajoitetaan ja säädellään tiukemmin kuluttajan suojaksi.

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa uudistuksia erityisesti koti- ja etämyyntiä koskeviin kuluttajansuojasäännöksiin.

Työryhmä esimerkiksi ehdottaa, että elinkeinonharjoittaja ei saisi käyttää aiemmin tehtyä sopimusta koskevassa puhelinasioinnissa palvelua, jonka käyttämisestä peritään kuluttajalta hänen liittymäsopimuksensa mukaista hintaa suurempia kuluja.

Verkko-ostamiseen liittyvien kulujen läpinäkyvyyttä esityksessä parannettaisiin muun muassa edellyttämällä, että maksuvelvollisuudesta mainitaan nimenomaisesti tilauspainikkeessa.

Kuluttaja-asiamies pitää työryhmän ehdotuksissa kuitenkin suurena puutteena sitä, ettei työryhmän enemmistö näe tarvetta kiristää puhelinmyyntiä koskevaa sääntelyä. Kuitenkin osa oikeusministeriön työryhmän jäsenistä pitää puhelinmyyntiä koskevien säännösten tiukentamista perusteltuna.

Työryhmä on esityksen jatkovalmistelua varten laatinut säännösehdotuksen, jonka mukaan puhelinmyynnissä otettaisiin käyttöön kirjallinen vahvistus. Tällöin sopimus syntyisi vasta silloin, kun kuluttaja on hyväksynyt kirjallisesti puhelinmyyjältä saamansa tarjouksen. Tällainen kirjallinen vahvistus on käytössä useissa EU-maissa.

Kuluttaja-asiamiehen kanta puhelinmyynnin sääntelyn tiukentamiseen on selvä.

”Kuluttaja-asiamies on useiden vuosien ajan esittänyt puhelinmyyntisääntelyn tiukentamista kuluttajille aiheutuvien merkittävien haittojen vuoksi. Sama tavoite on nostettu myös hallitusohjelmaan”, Kilpailu – ja kuluttajavirasto (KKV) kertoo tiedotteessaan.

KKV:n mukaan valvontatapausten sekä kuluttaja-asiamiehelle ja kuluttajaneuvontaan tulleiden yhteydenottojen perusteella kuluttaja ei aina saa puhelun aikana eikä tilausvahvistuksessa kaikkia olennaisia ja laissa vaadittuja tietoja esimerkiksi tuotteen hinnasta, sopimuksen pituudesta ja peruuttamisoikeudesta.

”Tiukempi lainsäädäntö suojaisi kuluttajia ongelmatilanteilta tehokkaasti. Lisäksi se edistäisi heidän oikeuttaan päättää itse, minkälaista markkinointia he haluavat ottaa vastaan”, sanoo oikeusministeriön työryhmän jäsen, KKV:n erityisasiantuntija Kristiina Vainio.

Lisäksi puhelinmyyntitilanne tulee kuluttajalle usein varoittamatta ja edellyttää häneltä pikaista päätöksentekoa, jolloin kuluttajalla on vain rajoitetut mahdollisuudet harkita, vertailla vaihtoehtoja ja perehtyä sopimuksen tekemisen kannalta olennaisiin tietoihin.

Puhelinmyynnin sääntelyn lisäämiselle löytyy tukea kansalaisilta, sillä KKV:n vuonna 2020 toteuttamaan laajaan selvitykseen liittyvän kuluttajakyselyn perusteella yli 80 prosenttia kuluttajista ei pitänyt puhelinmyyntiä mieluisena eikä hyödyllisenä ostotapana. Peräti kaksi kolmasosaa kannatti puhelinmyynnin kieltämistä kokonaan.

Kuluttaja-asiamies pitää kuitenkin tehokkaimmin kuluttajia suojaavana vaihtoehtona niin sanottua opt-in -mallia, jossa puhelinmyynti olisi sallittu vain niille kuluttajille, jotka ovat antaneet siihen etukäteen luvan.

Lisäksi kuluttaja-asiamiehen mielestä puhelinmyyntinumeroihin voisi kuulua etuliite, jonka perusteella kuluttaja tunnistaisi soittajan puhelinmyyjäksi jo ennen puheluun vastaamista.

