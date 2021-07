Opi maailman rikkaimpien ihmisten 6 tapaa

Maailman rikkaimpia ja menestyneimpiä ihmisiä yhdistää kuusi jokapäiväistä tapaa.

Se mitä teet joka päivä on tärkeää ja tekosi määrittelee, kuka sinä olet. Maailman rikkaimmilla ihmisillä on tiettyjä rutiineja ja rituaaleja, eli tapoja, jotka ovat auttaneet heitä menestymään.

Omia tapojaan voi muuttaa, mutta se vaatii töitä. Tavat eivät muutu yhdessä yössä. Tapojen ylläpitäminen vaatii kuria, rohkeutta sekä kovaa jokapäiväistä työtä ja toistoja. Thy Blackman –verkkosivu listaa rikkaiden ihmisten 6 jokapäiväistä tapaa.

1. Herää aikaisin aamulla

Menestyneet yritysten johtajat heräävät usein aikaisin aamulla. Tutkimukset antavat osviittaa siitä, että ihmiset, jotka heräävät aikaisin aamulla saavat aikaan enemmän töissään ja ovat onnellisempia ihmisiä.

Etkö löydä aikaa treenaukselle? Menestyneet ihmiset heräävät usein aikaisemmin, jotta he ehtivät urheilla. Pienikin treeni aamuisin saa veresi kiertämään paremmin ja herättää sinut päivääsi täynnä energiaa. Applen toimitusjohtaja Tim Cookin herätyskello soi 04:30 aamulla ja kello viiteen mennessä hän on jo treenaamassa kuntosalilla. Vogue-lehden päätoimittaja Anna Wintour herää aamuisin klo 5:45 ja aloittaa päivänsä pelaamalla tennistä.

2. Tee äläkä vain puhu, että teet

Voit kuluttaa paljon aikaa siihen, että puhut mitä aiot tehdä tulevaisuudessasi, mutta et saa aikaan mitään. Vaikka menestyneiden ihmisten ”aika on rahaa”, he osaavat tehdä tilaa kiireisiin päiviinsä uusille tavoitteille tai projekteille. Oprah Winfrey ja Warren Buffet ovat tunnetusti aikaansaavia ihmisiä, eivätkä he etsi muiden ihmisten hyväksyntää päätöksiinsä.

3. Opi sanomaan ei

Sanotko usein kyllä, vaikka haluaisit sanoa ei? Asioista kieltäytyminen kohteliaasti on taiteenlaji ja sanotaan, että menestyneet ihmiset ovat tämän lajin taitureita.

Warren Buffetin sanoin:

Menestyneiden ja todella menestyneiden ihmisten välinen ero on se, että todella menestyneet ihmiset sanovat ei lähes kaikkeen.

4. Laita rahasi tekemään töitä

Menestyneet ja rikkaat ihmiset eivät anna rahan vain lojua tilillä, vaan raha tekee töitä heille. He sijoittavat rahansa järkevästi. Menestyneet ihmiset eivät vain odota, että onni sattuisi heidän kohdalleen, vaan he luovat oman onnensa.

5. Aseta realistisia tavoitteita

Menestyneet ihmiset asettavat realistisia tavoitteita itselleen. Kirjoita tavoitteesi ylös paperille, aseta se paikkaan, josta näet sen helposti. Näin se muistuttaa sinua tekemään töitä tavoitteesi eteen joka päivä.

Tavoitteiden asettamista voi harjoitella, tässä muutama vinkki, miten asetat itsellesi toimivia tavoitteita:

Aseta tavoitteita, jotka motivoivat sinua.

Tee tavoitteelle toimintasuunnitelma.

Jos kohtaat takapakkia, pysy tavoitteessasi, älä luovuta!

6. Kouluta itseäsi ja hio taitoja

Menestyneet ihmiset kuluttavat harvemmin vapaa-aikaansa katsomalla TV:tä. He opiskelevat uusia taitoja tai hiovat jo olemassa olevia taitoja täydelliseksi. Tutki aktiivisesti, miten voisit kehittää taitojasi paremmaksi ja kouluta itsesi aihealueesi asiantuntijaksi.

Artikkeli on julkaistu SalkunRakentajassa aiemmin tammikuussa 2018.