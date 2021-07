Tallink kyntää edelleen pahasti tappiolla

Matkustaja- ja rahtiliikennevarustamo Tallink kasvatti toisella vuosineljänneksellä liikevaihtoa, mutta epävarmuus tulevaisuudesta on yhä käsinkosketeltavaa.

Tallink on matkustajarajoitusten vuoksi ollut yksi Helsingin pörssin kovimpia koronaiskun saajia. Torstaina julkaistu tulosraportti näyttää kuitenkin valon pilkahduksen liikevaihdossa, vaikkakin yhtiöön vaikuttivat edelleen koronaviruspandemian aiheuttamat matkustusrajoitukset.

Vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä Tallink-konserni kuljetti yhteensä 427 767 matkustajaa, mikä on 10,2 prosenttia enemmän kuin viime vuoden toisella neljänneksellä. Kuljetettujen rahtiyksikköjen määrä kasvoi 6 prosenttia ja henkilöautojen määrä 22,7 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Konsernin liikevaihto kasvoi 32,5 prosenttia eli 21,1 miljoonaa euroa vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli näin ollen 86 miljoonaa euroa.

Tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja toisella vuosineljänneksellä oli 4,4 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 2,4 miljoonaa euroa. Raportointikauden tappio oli 24,3 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin tappio oli 27,4 miljoonaa.

Tallink-konsernin nettotulos kvartaaleittain vuosina 2018-2021.

Yhtiön ydinliiketoiminnan eli reittiliiketoiminnan liikevaihto kasvoi vuoden 2021 toisella neljänneksellä 9,7 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon ja oli 66,1 miljoonaa euroa. Muut toiminnot, jotka vaikuttivat positiivisesti liikevaihdon kasvuun vuosineljänneksen aikana, olivat Silja Europan lyhytaikainen ulosvuokraus, vähittäiskauppa (mukaan lukien Burger King) ja koronavirustestauksien käynnistäminen laivoilla.

Investoinnit jäissä

Konsernin investoinnit vuoden 2021 toisella neljänneksellä olivat vain 3,1 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten ne olivat 14 miljoonaa euroa.

Muuttuneen taloudellisen ympäristön ja liikennöinnin keskeyttämisen vuoksi laivoihin liittyvät investoinnit pidettiin minimissä, ja laivoille tehtiin vain kriittisiä huolto- ja korjaustöitä.

Vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen lopussa konsernin maksuvalmiuspuskuri oli yhtiön mukaan edelleen vahva, 117 miljoonaa euroa. Vuosi sitten se oli alle 105 miljoonaa euroa. Rahoittajien kanssa kvartaalin lopussa tehty sopimus kovenanttiehtojen poikkeusten muutoksista ja pidentämisestä sekä voimassaolevien lainasopimusten maksujen lykkäämiset ovat tuoneet lisähelpotusta konsernille haastavina aikoina.

”Vuoden 2021 kesäsesongin valmistelu on ollut hyvin erilaista kuin vuonna 2020. Viime vuoden kesällä oltiin toiveikkaita, että koronaviruspandemia oli taittumassa kokonaan mutta tänä vuonna on sen sijaan oltu paljon varovaisempia ja tietoisempia, ettei koronapandempiaa ole vielä voitettu”, Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene toteaa.

Matkustusrajoituksista on monissa maissa jo luovuttu, mutta matkustajien luottamus matkustukseen ei ole vielä palautunut sillä eri maiden hallituksilta on edelleen tullut kehotuksia välttää tarpeetonta matkustusta. Tästä syystä kansainvälisellä kuljetus- ja matkailualalla on edelleen suuria vaikeuksia”, Nõgene toteaa.

”Vuoden 2021 toisella neljänneksellä valmistauduttiin kesäsesonkiin. Tänä vuonna keskityimme kotimaan risteilyihin ja reittien asteittaiseen avaamiseen rajoitusten poistuttua”, jatkaa Nõgene.

Toisella vuosineljänneksellä aloitetut risteilyt tuovat helpotusta

Vuosineljänneksen alussa Tallink tarjosi palveluita hyvin rajallisesti, mutta vuosineljänneksen loppuun mennessä konserni on avannut kaikki kolme hotelliaan Tallinnassa ja saaneet näin hieman matkustajamääriä Helsinki-Tallinna-reitillä kasvamaan.

”Tällä vuosineljänneksellä aloitetut Silja Serenaden ja Silja Europan risteilyt ovat tuoneet elintärkeitä tuloja, ja mikä tärkeintä, saaneet lisää motivoituneita työntekijöitämme takaisin töihin”, Nõgene kertoo.

Toimitusjohtajan mukaan kasvu on saavutettu vain kustannustehokkuutta lisäämällä ottaen huomioon jatkuvat tiukat rajoitukset, huomattavasti vähäisemmät tukitoimenpiteet ja nousevat polttoainekustannukset.

Yrityksellä on yhteensä 15 alusta ja se liikennöi Tallink- ja Silja Line -brändeillä useilla reiteillä. Tallink-konserni työllistää noin 4 000 henkilöä Suomessa, Virossa, Ruotsissa, Latviassa, Venäjällä ja Saksassa. Vuonna 2020, koronapandemian aikana, yhtiö kuljetti 3,7 miljoonaa matkustajaa ja lähes 360 000 rahtiyksikköä. AS Tallink Grupp on listattu Tallinnan ja Helsingin pörssissä.