Uponor on odotettuakin vahvemmassa tuloskunnossa

Rakennus- ja ympäristötekniikan järjestelmien toimittaja jatkaa hyvää suoriutumistaan toisella vuosineljänneksellä.

Uponor jatkaa vakuuttavasti tuloskasvun tiellä. Viimeisen 10 vuoden aikana yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto on laskenut vain kahtena vuotena. Viime vuonna vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi jyrkällä kulmakertoimella vuodesta 2019. Oman pääoman tuotto nousi yli 24 prosenttiin.

Tuloskasvu näyttää jatkuvan myös vuonna 2021.

Huhti-kesäkuussa Uponorin liikevaihto nousi yli 353 miljoonaan euroon, kasvaen valuuttakurssivaikutukset huomioiden orgaanisesti peräti 30,4 prosenttia viime vuoden vertailukaudesta.

Vertailukelpoinen liikevoitto puolestaan nousi viime vuoden 36 miljoonasta eurosta 48 miljoonaan euroon. Tuloskasvu oli analyytikoiden konsensusodotusta kovempaa, sillä odotuksissa oli vajaan 40 miljoonan euron vertailukelpoinen liikevoitto.

”Kun päivitimme kuluvan vuoden ohjeistustamme kesäkuussa, kerroimme, että aktiivisuus asuntorakentamisen markkinoilla Atlantin molemmin puolin on pysynyt korkealla tasolla vuoden ensimmäisellä puoliskolla”, Uponorin toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kertoo.

Luomakosken mukaan rakennusaktiivisuus yhdyskuntatekniikan markkinoilla Pohjoismaissa on ollut myös hyvällä tasolla.

”Hyvä kysyntä yhdistettynä vahvaan operatiiviseen suoritukseemme sekä hyvin etenevään operational excellence -ohjelmaamme ovat tukeneet liikevoittomme ja kannattavuutemme kasvua. Lisäksi on hyvä muistaa, että vertailukautemme oli COVID-19-pandemiaan liittyvien rajoitusten takia heikompi”, toimitusjohtaja toteaa.

Uponorin Euroopan talotekniikka jatkoi vahvaa suoritusta. Liikevaihto kasvoi toimitusjohtajan mukaan useimmilla markkinoilla. Kasvaneet myyntivolyymit yhdessä operational excellence -ohjelman hankkeiden kanssa vauhdittivat Euroopan talotekniikan kannattavuuden paranemista, Luomakoski toteaa.

Myös Pohjois-Amerikan talotekniikan liikevaihto ja liikevoitto paranivat.

”Kysyntä on pysynyt korkealla tasolla sekä Yhdysvalloissa että Kanadassa. Lisäksi kysyntä on vilkastumassa myös liike- ja julkisen rakentamisen segmentissä. Kannattavuus kasvoi suurempien myyntivolyymien ja vahvan operatiivisen suorituksen johdosta hankinnan ja valmistuksen kulujen kasvusta huolimatta”, Luomakoski toteaa.

Uponor Infran liikevaihto kasvoi, mutta liikevoitto laski vertailukaudesta. Luomakosken mukaan se johtui hankinnan ja valmistuksen kulujen kasvusta, jota osittain tasapainotti suuremmat myyntivolyymit, tuotejakauma sekä räätälöityjen ratkaisujen myynti Norjassa.

Toimitusjohtajan mukaan Uponorin hankinnan ja valmistuksen kulut ovat kasvaneet kaikilla markkinoilla, ja yhtiö odottaa tämän paineen jatkuvan myös vuoden toisella puoliskolla.

”Aiemman kokemuksemme tukemana arvioimme, että voimme lieventää sen vaikutusta suurimmaksi osin hinnoittelulla. Meillä on lisäksi edelleen eräiden raaka-aineiden osalta toimituksiin liittyviä pullonkauloja, jotka ovat luoneet haasteita tuotantomme suunnittelun ja aikataulujen optimoinnille. Mikäli häiriöt jatkuvat, ne voivat alkaa vaikuttaa tuotantomme tehokkuuteen.”

Uponor ei tehnyt päivitystä kesäkuussa julkistamiinsa vuoden 2021 näkymiin. Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor odottaa liikevaihtonsa ja vertailukelpoisen liikevoittonsa nousevan vuodesta 2020, jolloin se oli hieman alle 143 miljoonaa euroa.

Uponoria seuraa viisi analyytikkoa, joista yhden suositus on osta, yhden lisää ja kolmen pidä. Konsensuksen mukainen osakkeen tavoitehinta on tällä hetkellä 24 euroa, mikä on alle nykyisen kurssinoteerauksen.